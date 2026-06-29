「空風」石垣島新店舗OPEN＆新ツアー開始のお知らせ

株式会社D&Dホールディング

株式会社D&Dホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：竹村 嘉規）のグループ会社で、世界自然遺産・西表島の豊かな自然を体感できるアクティビティツアーを展開する株式会社空風（本社：沖縄県八重山郡、代表取締役社長：平川 洋平）は、2026年6月29日（月）、石垣島に新たな店舗をオープンいたしました。

西表島にて15年にわたり、延べ3万人を超えるツアー実績を誇る空風は、新たに石垣島において、川のフィールドを舞台にその魅力を存分に体感できる半日アクティビティツアー「石垣島マングローブカヌー＆トレッキング水遊び大満足ツアー」の提供を開始いたします。

吹通川でのマングローブカヌー

■ 背景と狙い：石垣島の新しい選択肢「川のフィールドツアー」

現在、石垣島での観光は、離島巡りやマリンレジャーが中心となっています。このたび新規オープンした「空風 石垣島店」では、西表島で培ってきた高品質なツアー運営ノウハウを活かし、石垣島の知られざる「川の魅力」を体感できる新たなアクティビティをご提案します。

本ツアーは、「船での移動やシュノーケリングなどのマリンレジャーが少し苦手」というお客様や、「竹富島観光も楽しみたいが、石垣島ならではの自然体験もしたい」というアクティブ志向の旅行者ニーズに応える形で開発されました。

また、半日で完結するツアー設計により、参加者はツアー終了後にゆっくり昼食をとったのち、午後から竹富島へ渡るなど、1日を無駄なく活用できるシームレスな観光動線を実現しています。

■ ツアーの2大見どころ（5月～10月期スケジュール）

1. 天然記念物の絶景を進む「吹通川マングローブカヌー」

全長約2.2kmにわたる石垣島屈指のカヌースポット「吹通川」を舞台に、国指定天然記念物にも指定されているヒルギ群落の中を漕ぎ進みます。まるで大自然に包み込まれるような幻想的かつ非日常なひとときを、約1時間かけてゆったりと体感していただけます。

2. 特別感を味わう「秘境・ンタナーラ川ウォーターヒーリング」

観光客はもちろん、地元の人でも訪れる機会が限られる秘境「ンタナーラ川」。手つかずの自然が残るジャングルの中、清流に身を委ねながら水遊びを満喫いただけます。カヌー後の火照った身体を癒しつつ、豊かな緑と澄んだ空気に包まれるひとときは、日常を忘れさせ、心と身体がほどけていく特別なリフレッシュ体験。心身ともに深くリラックスできる、空風ならではのネイチャーアクティビティです。

吹通川でのマングローブカヌーンタナーラ川でのウォーターヒーリング

■ ツアー概要

ツアー名：【半日】石垣島マングローブカヌー＆トレッキング水遊び大満足ツアー

催行期間：5月1日～10月30日（※11月～4月は鍾乳洞体験や展望台めぐり等の秋冬プランを予定）

催行場所：吹通川（マングローブカヌー）、ンタナーラ川（トレッキング）

催行人数：2名～8名

無料貸出：ライフジャケット、フェルトシューズ、防水バッグ、簡易カッパ

【タイムスケジュール】

08:00 離島ターミナルお出迎え・車で移動

08:40 吹通川到着、ブリーフィング（安全講習）

09:00 カヌーツアー開始（約1時間）

10:15 移動（車で約15分）

10:30 ンタナーラ川到着、ウォーターヒーリングスタート（約40分）

11:10 ツアー終了、離島ターミナルへ移動

11:40 離島ターミナル到着・お着替え後、解散

※ツアー内容については、天候や現地状況等により、変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 今後の展望

空風 石垣島店では、当初は川のフィールドを対象としたカヌー中心のツアーを催行し、同年10月からは海のツアーも順次スタートさせていく計画です。四季折々の石垣島の魅力を安心・安全に、そして最高のクオリティでガイドしてまいります。

■ツアーなどのお問い合わせ先

【空風 石垣店】

公式ウェブサイト：https://sorakaze.jp/ishigaki/

TEL：0980-85-5233

MAIL：ishigaki@sorakaze.jp

■株式会社D&Dホールディングスとは

国内外に18社の自動車関連会社を展開する持株会社です。「ヒトと幸せをモビリティで繋ぐ」というスローガンのもと、レンタカー、新車・中古車販売、自動車整備、EV導入支援、物流支援、輸出、宿泊、観光事業などを通じて、地域と共生しながら社会インフラを支え、人々の暮らしを豊かにする新しいモビリティサービスを推進しています。