自治体の少子化・人口減少対策に、地方創生の新モデル「移住婚ツアー」を提供開始

一般社団法人日本婚活支援協会

一般社団法人日本婚活支援協会（東京都港区、代表理事：後藤幸喜）は、地方移住と結婚支援を組み合わせた「移住婚」事業の新たな展開として、都市部在住の独身者と地域の独身者が現地で交流する「移住婚ツアー」の提供を開始いたします。

当協会は2010年より「移住婚」事業を推進しており、これまでに全国13道府県・142自治体で受け入れを実施、累計応募者数は2,244名に達しました（2026年6月28日現在）。現在も全国9道県・112自治体が参画しており、結婚支援と地方創生を融合させた取り組みとして全国へ広がっています。

このたび、さらなる定住促進を目指し、従来の紹介型支援に加え、地域での暮らしを実際に体感できる現地ツアー型の新たな取り組みとして、2026年度の参画自治体募集を開始いたします。

■ 自治体が導入しやすい「移住婚ツアー」3つの特徴

1. 企画から集客・広報までワンストップでサポート

ツアーの企画立案から参加者募集、特設サイト制作、SNSによる情報発信まで、日本婚活支援協会が一括してサポート。自治体は地域案内や移住相談、交流プログラムの運営に専念できるため、限られた人員でも導入しやすい仕組みです。

2. 「観光」ではなく「暮らし」を体感する少人数制プログラム

県外参加者を3～6名程度に限定し、地元の独身者や先輩移住者、地域住民とじっくり交流できる少人数制を採用。地域の魅力や暮らしを深く知ることで、関係人口の創出から移住・定住につながる交流を実現します。

3. 交通費補助で参加しやすく、高いマッチング効果を実現

参加者の交通費・宿泊費は自治体が半額以上を補助することで、都市部からの参加ハードルを軽減。結婚と移住の両面からアプローチし、本気度の高い参加者との接点づくりや将来的な定住促進につなげます。

■ 【第1回】長野県信濃町でのモデル開催が決定！

新事業の第1弾として、長野県信濃町で「移住婚ツアー」を2026年8月1日（土）に開催いたします。

当日は、野尻湖や黒姫山など町内の観光スポットを巡りながら地域の暮らしを体感するほか、先輩移住者が営む古民家カフェ「古間カフェ」での特製ランチや、地元の独身者・先輩移住者との交流を通じて、移住後のライフスタイルを具体的にイメージできるプログラムを実施します。

また、地域の特色や参加者のニーズに応じて、職場見学や移住体験施設の見学、先輩移住者宅への訪問などのオプションプログラムにも柔軟に対応し、地域の魅力をより深く体験できる内容としています。

信濃町でのモデル開催を皮切りに、全国の自治体へ展開し、「結婚」と「移住」を組み合わせた新たな地方創生モデルの普及を目指します。

▼第1回 移住婚ツアー in 信濃町

https://konkatu.or.jp/newsevent/20260625/

■ 募集概要

募集対象

全国の都道府県・市町村

※現在「移住婚」の受け入れを実施している自治体のほか、新たに導入をご検討中の自治体も対象です。

募集内容

令和8年度「移住婚ツアー」参画自治体



実施時期

令和8年度（開催時期は自治体と協議のうえ決定）



実施形式

・日帰りプラン（半日～1日）

・1泊2日プラン



募集人数（1回あたり）

・県外参加者：3～6名程度

・地元参加者：3～6名程度



基本プラン（企画・募集・広報サポート込み）

100,000円（税別）

※企画立案、参加者募集、特設サイト掲載、SNS等による情報発信を含みます。

※参加者への交通費・宿泊費補助、飲食費、体験プログラム費等は、自治体負担（実費）となります。

※地域の特性や実施内容、ご予算に応じた企画・お見積りにも対応いたします。

◎令和8年度「移住婚ツアー」参画自治体を募集しています

日本婚活支援協会では、「移住婚ツアー」にご参画いただける自治体を全国で募集しています。

「これまでの婚活イベントでは成果につながりにくかった」「移住促進や関係人口の創出につながる新たな施策を検討したい」とお考えの自治体担当者の皆さまへ、地域の特性や課題を踏まえた実施プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求ください。

■ お問い合わせ・資料請求

移住婚ツアーのお問い合わせ

https://konkatu.or.jp/contact/

自治体向け資料請求

https://konkatu.or.jp/public/

■ 関連リンク

移住婚 公式サイト

https://konkatu.or.jp/ijukon2020/

一般社団法人日本婚活支援協会

https://konkatu.or.jp/

■ 一般社団法人日本婚活支援協会について

一般社団法人日本婚活支援協会は、2010年設立。結婚を希望する独身者を対象に、婚活イベントやセミナー、公共型お見合い事業「紹介婚」、地方自治体と連携した移住・結婚支援事業「移住婚」などを展開しています。結婚支援を通じて、少子化対策や地方創生などの地域課題の解決に取り組んでいます。

【団体概要】

名称 ： 一般社団法人日本婚活支援協会

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山3-8-8

代表 ： 代表理事 後藤 幸喜（ごとう こうき）

設立 ： 2010年3月19日

URL ： https://konkatu.or.jp