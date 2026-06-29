セブン‐イレブンがTBS系『ジョブチューン ～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』で8品「合格」！「満場一致合格」は過去最高記録を更新する6品に！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、6月27日（土）に放送されたTBS系の人気バラエティー番組『ジョブチューン ～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』で、超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合ったおいしさかどうかを判定する企画において、エントリーした10品のうち8品が「合格」判定を受け、そのうち「満場一致合格」が過去最多の6品を記録しました。

今回の企画では、セブン‐イレブン開発担当者が選ぶイチ押し商品1位から10位までが審査対象となり、さらに本編放送前の一部地域放送分では11位の商品もジャッジを受けました。『セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ』などの人気商品に加え、『旅する CAFE BOX ガパオライス』などの新商品も満場一致合格と高い評価をいただきました。

ぜひこの機会に、開発担当者イチ押し商品を店頭でお手に取っていただき、超一流料理人が合格を出した味わいをご堪能ください。

ジャッジ8度目の挑戦！

『ジョブチューン ～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』は、様々な職業の“プロフェッショナル”が、自らの“職業のヒミツをぶっちゃける”という独自のスタイルの新型職業情報バラエティーです。中でも、コンビニエンスストアや飲食チェーンの人気商品を超一流料理人やパティシエが審査し、「合格」「不合格」を判定する企画は、番組の目玉コンテンツの一つとなっています。7名の超一流料理人のうち4名以上が「合格」と判定した場合、その商品は「合格」となります。セブン‐イレブンは2019年からこの企画に挑戦しており、8度目となる今回の挑戦では、「満場一致合格」が過去最高記録を更新しました。

ジャッジに挑戦した開発担当者が選ぶイチ押し商品TOP10

第1位 【満場一致合格】

■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：全国

牛肉・豚肉それぞれの旨味があふれるジューシーなハンバーグです。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立ちます。

第2位 【満場一致合格】

■セブン‐イレブン こだわりTHEたまごサンド

価格：270円（税込291.60円）

販売エリア：全国

たまごサラダはゆでたまご、マヨネーズ、塩胡椒を使用したシンプルな味付けで、たまご本来のおいしさを感じられるサンドイッチです。

第3位

■香る旨みつゆ 野菜かき揚げとわかめの冷かけうどん

価格：430円（税込464.40円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

だしが香るすっきりとした仕立てのつゆをたっぷり味わう冷たいうどんです。

第4位 【満場一致合格】

■旅する CAFE BOX ガパオライス

価格：698円（税込753.84円）

販売エリア：全国

鶏ひき肉をホーリーバジルや唐辛子、ナンプラー（タイの伝統的な調味料）などで炒めたスパイシーなガパオライスです。

第5位 【合格】

■セブンプレミアム 1日分の野菜が摂れる無水カレー

価格：328円（税込354.24円）

販売エリア：全国

野菜から出る水分のみで調理した、濃厚な味わいが特長の野菜カレーです。

第6位

■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース

価格：598円（税込645.84円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

3層構造の生パスタにより、冷製でももちもちとした食感に仕上げました。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えたソースが、麺とぷりぷりの海老によく絡みます。

第7位 【満場一致合格】

■ほくじゃが牛肉コロッケ（塩胡椒）

価格：119円（税込128.52円）

販売エリア：全国

衣のサクサクした食感と、じゃがいものホクホク感と味わいをお楽しみいただけるコロッケです。塩胡椒をきかせて、よりご飯のおかずに合うよう仕上げました。

第8位 【合格】

■たんぱく質が摂れる チキン＆チリ

価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

ローストチキンと半熟ゆでたまご、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパンです。

第9位 【満場一致合格】

■ななチキ

価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉をおいしく食べられるように、こだわって作ったフライドチキンです。衣はサクッと軽い食感に仕上げました。

第10位 【満場一致合格】

■たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ

価格：278円（税込300.24円）

販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国

ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけました。

TOP10に入らなかった開発担当者が選ぶイチ押し商品 前哨戦

第11位 【満場一致合格】

■セブンプレミアム 銀鮭の塩焼

価格：368円（税込397.44円）

販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国

脂ののった銀鮭を直火でしっかり皮まで香ばしく焼き上げました。レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

■放送概要

番組名：TBS系『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』

放送日時：2026年6月27日（土）19：00～20：54

番組HP：https://www.tbs.co.jp/jobtune/(https://www.tbs.co.jp/jobtune/)

※一部放送がない地域がございます。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。