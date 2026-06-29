【今年の土用の丑の日は、萬助自慢の国産うなぎで】「国産・生うなぎ×関西風地焼き」の専門店『うなぎの萬助』が、7月25日(土)・26日(日)のテイクアウト予約受付をスタート！

株式会社ウォーム

『食を通して「新しい価値」を創造し、関わる全ての人々と全社員の幸せを追求する』をミッションに掲げる、株式会社ウォーム（所在地：東京都新宿区神楽坂、代表取締役 梁川 正治)は、神楽坂の鰻専門店「うなぎの萬助」にて、夏の風物詩である「土用の丑の日」2026年7月25日(土)・26日(日)のテイクアウトのご予約受付を開始いたしました。



今年の土用の丑の日は週末と重なるため、ご自宅でご家族や大切な方とゆっくり味わう「テイクアウト」に最適です。

お弁当のご飯には冷めても美味しい「信州・八重原米」を使用しております。

もちろん電子レンジでの温めも可能ですので、出来立てのような本格的な美味しさをそのままご堪能いただけます。

「土用の丑の日（テイクアウト限定）」ご予約受付 概要

・対象日程：2026年7月25日(土)・26日(日)

※7月26日(日)はテイクアウト限定営業

※当日は大変な混雑が予想されますので、事前のご予約を強く推奨しております

・ご予約受付URL：https://unagi-mansuke.eeat.jp/checkout/

テイクアウト対象メニュー

うな重（並） ：2,484円（税込）

うな重（上） ：3,132円（税込）

うな重（特上） ：3,780円（税込）

うな玉重 ：2,916円（税込）

長焼き かばやき：3,500円（税込）

長焼き しらやき：3,500円（税込）

※テイクアウト・軽減税率8%適用価格





うな重 特上電子レンジ対応容器

「うなぎの萬助」とは

うなぎを、もっと身近なご馳走に。

私たちが目指したのは、「国産・生うなぎ×関西風地焼き」を日常価格で提供すること。 美食の街・神楽坂において、「本当に美味しい鰻を、もっと身近に感じてほしい」という想いから「うなぎの萬助」を立ち上げました。

現在、多くの鰻店が輸入の冷凍品や関東風の「蒸し」を採用する中、当店がこだわったのは「国産・生・関西風地焼き」の3点です。

萬助では以下の5つを追求しています。

1. うなぎ

当店では、安心してお召し上がりいただける国産鰻のみを使用。千住の老舗鰻問屋との信頼関係により実現した毎朝の直接仕入れで、目利きにより厳選された鰻をご注文ごとに一尾ずつ丁寧に焼き上げております。

2. たれ

当店のタレは、鰻の旨みを引き立てるために仕上げた特製ダレ。甘さを抑えた、すっきりとした味わいで、焼きの香ばしさを引き立てます。

3. 焼き

蒸しの工程を挟まずに高温で一気に焼き切る「関西風」の手法を採用しています。これを支えるのが、数年の研究開発により完成した特許取得の「独自の火入れ（特許第7208716号）」です。1000℃を超える高火力と遠赤外線で備長炭の熱特性を完全再現。高温で一気に焼き上げることで、鰻本来の脂の旨味を閉じ込めつつ、皮目は驚くほどパリッと香ばしく、身はふっくらとした蒲焼に仕上げることに成功しました。

4. 米

蓼科山の清らかな源水と有機質堆肥で育てられた、笹屋農園直送の八重原米を使用。粒立ちがよく、鰻の旨みとタレをしっかりと受け止めます。

5. 山椒

やまつ辻田の石臼挽き粉山椒を、香りが損なわないよう小袋にてご提供。石臼挽きならではの豊かな風味と鮮やかな色をお楽しみいただけます。店内では、和歌山県産ぶどう山椒をミルで挽きたてもご用意しております。

伝統と革新が交差する神楽坂という地で、ごまかしのない本物の味を、誰もが気軽に楽しめる価格でお届けします。

イメージイメージ

店舗情報

外観うなぎの萬助

店舗名： うなぎの萬助（うなぎのまんすけ）

所在地： 東京都新宿区神楽坂3-2-4 クレール神楽坂1階

電話番号： 03-3235-8788

営業時間： 11:00～20:45（L.O. 20:00）

定休日： なし

Instagram： https://www.instagram.com/unagi_mansuke

会社概要

商号 ：株式会社ウォーム

代表者：代表取締役 梁川 正治

所在地：東京都新宿区神楽坂3-1-4

設立 ：2007年

資本金：900万円