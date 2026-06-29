【新刊】孤独死や事件現場、ゴミ屋敷などの特殊清掃を通じて10万件超の現場を見てきた清掃員たちの克明な記録！『特殊清掃員が見た怖い部屋』７月２日発売

A-LIFE株式会社

「関西クリーンサービス」のスタッフが特殊清掃現場で見聞きしてきた恐怖体験を、ありのまま収録した最新刊『特殊清掃員が見た怖い部屋』（Gakken）。昨年末、丸山ゴンザレスさんとの共著『家怖』（竹書房）を、さらに掘り下げた短編形式のルポタージュ。発売は７月２日になります。

【特殊清掃とは】

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孤独死や不審死、自死などによって発生した遺体の腐敗や汚染を伴う現場。あるいはゴミ屋敷など通常の清掃業者では対応が困難で、特殊な状況の原状回復を行う専門業務を「特殊清掃」と呼ぶ。

高齢化や単身世帯の増加に伴い、誰も看取られることなく亡くなった人たちーー

孤独死が増加する現代において、年々その需要が高まっている。

【書籍の内容】

特殊清掃で10万件の現場に携わった、関西クリーンサービスの亀澤範行と近藤嘉貴の実体験をまとめたドキュメンタリー作品。

会社の創業者であり、３年前から真言宗の僧侶となった亀澤は現場で故人や遺品を供養しながら遺族に寄り添ってきた。拙著では故人の「生活」や「生き様」に焦点を充てルポタージュしている。

もう一人の近藤は現場で不可解な出来事を数多く経験したことから、現在は「怪談師」としても活動する。科学的に証明出来ない、漂う気配。いわゆる怪奇現象を中心に拙著にしたためた。

特殊清掃員のなかでも、彼ら２人しか語れない恐怖体験を22話収録している。

【特殊清掃の現場】

特殊清掃の現場には過酷な現実がある。蒸し暑い夏場の現場では遺体の腐敗を早め、異臭や体液といった故人の痕跡が部屋の至る場所に広がる。

そんな現場にも“生きていた痕跡”が必ず残っている。

部屋には予定が止まったカレンダー、そして家族写真。冷蔵庫の中の残った食材が、故人の生活を包み隠さずすべてを現す。主人が不在となった時計が今もカチコチと時を刻む。

事故物件で向き合うのは単なる「死」ではない。その人たちの「生きていた時間」だ。

社会から静かにこぼれ落ちて、誰にも気づかれずに亡くなっていく孤独死は特に、生と死の気配が部屋中に立ちこめる。社会が抱える見えない悲鳴が充満しているのだ。

コラムでは孤立を防ぐ手立ても指南している。

▼目次

・獣の巣くう家

・誰も悲しまなかった死

・カラカラ

・災いを呼ぶ家

・ふふふ

・赤い着物の人形

・加害者の母

・待っていた兄

・優しかったお姉ちゃん

・開けてはいけない冷凍庫

・動物繁殖工場

・ドント・ムーブ

・Xmas

・ゴミの中の家族

・夢のタワマン

・手をつないだまま

・おかあさんへ

・一人になった母

・クズの家

・死体遺棄

・終わらない介護

・自分の遺影

◆コラム

・祖母の遺品整理から、この仕事は始まった

・特殊清掃業者が、僧侶になった理由

・孤立化を防ぐためにできること

住宅街を、カラスの群れが旋回していた。

50羽はいるだろうか。カアカアという鳴き声が、ひっきりなしに響いている。

京都府内の閑静な住宅街。多くの一軒家が隣接して並ぶ一角で、この家だけが異様だった。

屋根には、びっしりとカラスが止まっている。

「野良猫、ハクビシン、イタチ、ネズミ……いろんな種類の動物が頻繁に出入りしている」

近隣住民から警察に通報があったのは、とある春の日だった。

元々、ゴミ屋敷として近所から敬遠されていたこの家。でも、明らかにおかしい。

それほど動物の多くないこの地域で、これだけの種類の動物が一軒の家に集まるなど、前代未聞だった。

「このあたりでは見ないような動物が、この家の周りをウロウロしている」

「野良猫が、何かを咥えてこの家から出て行った」

近隣住民たちは、ここ１カ月ほどの異変を口々に語った。

（本書「獣の巣食う家」から抜粋）

書籍情報

『特殊清掃員が見た怖い部屋』

著者：関西クリーンサービス

定価：\1,650（税込）

発売日：2026年07月02日

発行：Ｇａｋｋｅｎ

判型：４６

ページ数：248頁

ISBN：978-4-05-407108-7

Ｇａｋｋｅｎ HP：https://hon.gakken.jp/book/1340710800

Amazon：https://amzn.asia/d/0bOFlVxg

著者プロフィール

関西クリーンサービス

亀澤範行が代表を務めるA-LIFE株式会社が運営。

大阪・奈良・京都を中心に遺品整理やゴミ屋敷片づけ、特殊清掃などの事業を展開している。

事故物件を子ども食堂に再生した「カンクリキッズキッチン」の運営など、社会的に意義がある取り組みにも貢献する。

公式YouTubeチャンネル『関西クリーンサービス』

登録者数約19万人

https://www.youtube.com/@k_clean0

公式WEBサイト：https://www.k-clean.jp/

・亀澤範行

特殊清掃や遺品整理、事故物件の買取再販事業を行う関西クリーンサービスを展開する「A-LIFE株式会社」の代表取締役。

翠緑山禅祥院の住職を務め、孤独死を招く、その前段階の“孤立を防ぐ活動”を続けている。

講演やメディアでも孤立や遺品整理の現状を伝えている。

X(旧Twitter)：https://x.com/KAMESAWA_Kclean

Instagram：https://www.instagram.com/kamesawa_n/

・近藤嘉貴

遺品整理業に携わって18年以上。代表取締役の亀澤と幼馴染の間柄。

現役の遺品整理人・特殊清掃人として勤務するかたわらで怪談師としても活動し、オカルトイベントや怪談系YouTubeにも出演する。

X(旧Twitter)：https://x.com/KONDO_Kclean

Instagram：https://www.instagram.com/kondo_k.clean/

A-LIFE株式会社

サービス名称：関西クリーンサービス（https://www.k-clean.jp/）

所在地：大阪市東成区深江北3-16-39

配信企業名：A-LIFE株式会社（https://alife-grp.com/）

本社所在地：奈良市西大寺赤田町1-4-6A-LIFEビル

代表取締役：亀澤 範行

事業内容：遺品整理、事件・事故現場の特殊清掃、産業廃棄物収集運搬業、リサイクル関連事業全般 等

設立日： 2006年12月

資本金：3000万円