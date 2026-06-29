現役高校生起業家が岐阜からライフスタイルカンパニーを創業

Liiivv株式会社

Liiivv株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役CEO：神谷健介、以下「当社」）は、2026年6月8日に設立いたしましたことをお知らせいたします。

当社は「人々の人生を、もっと面白く。」をPurposeに掲げるライフスタイルカンパニーです。イベント・メディア・D2Cなどの文化と体験を軸にした複数の事業を展開し、人々が自分らしい人生を楽しめる世界の実現を目指します。

代表取締役の神谷健介は、現役の高校生（高３・17歳）です。

「誰かに評価される生き方ではなく、自分らしい生き方がしたい。そして、そんな世界をつくりたい。」その想いを起点に、岐阜の地から会社を立ち上げました。学歴・年齢・居住地といった既存の枠組みに縛られず、自らがその生き方を体現しながら事業を築いていきます。

当社は現在、「Life & Culture事業」と「Media事業」の2本柱で事業を展開しており、Life & Culture事業の第一弾ブランドとして18歳以下を対象としたユースカルチャーブランド「CHAPTER18」を始動。2027年3月10日には岐阜市内（会場調整中）にて初の大型イベントの開催を予定しています。

設立の背景

私たちは日々、無数の「評価」の中で生きています。学校の成績、偏差値、就職先、年収

社会はさまざまな尺度で人を測り、その数字が「良い人生」の指標であるかのように語られます。

しかし、その基準に沿って生きることが、本当に自分らしい人生なのでしょうか。

代表・神谷健介は、現役の高校生です。10代という時間の中で、この問いとずっと向き合ってきました。誰かに決められたレールの上を走ることへの違和感。評価される側ではなく、自分の意志で人生を選び取ることへの強い欲求。それは個人的な感情であると同時に、同世代の多くが抱えている感覚でもあると、神谷は考えています。

「もっと自由な生き方がしたい。誰かに評価されるためではなく、自分らしく生きられる世界をつくりたい。」

この想いが、Liiivv株式会社の出発点です。

起業の地として選んだのは、生まれ育った岐阜です。「地方から起業することへのハンデ」を語る声もあります。しかし神谷は、その前提そのものを疑っています。場所や年齢が人の可能性を決めるのではない。自分自身がその証明になることが、Liiivvの最初の仕事だと考えています。

当社は、イベント・メディア・D2Cといった事業を通じて、文化と体験の力で人々の人生を豊かにすることを目指します。それは単なるビジネスではなく、「誰もが自分らしい人生を楽しめる世界」を実現するための、長期的な取り組みです。

経営理念

Liiivv株式会社は、以下の理念体系のもとに事業を展開しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185798/table/5_1_a04f56e87629cb1f2fc26f3aa69e03b3.jpg?v=202606291052 ]ikikata（行動指針）

Liiivvは、事業の指針としてではなく、生き方の軸として「ikikata」を定めています。

01. Be Yourself ── 自分らしくある

他人の価値観ではなく、自らの人生を生きる。

02. Stay Curious ── 好奇心を持ち続ける

知らない世界に踏み込むことが、人生を面白くする。

03. Own Your Story ── 自分の人生の主人公であれ

誰かのストーリーを生きる必要はない。自分で選び、自分で切り拓く。

04. Connect Beyond ── 境界を越えてつながる

年齢・場所・肩書きを超えた出会いが、人生の景色を変える。

05. Enjoy the Journey ── 過程を楽しむ

結果だけでなく、その道のりにも価値を見出す。

事業概要

Liiivv株式会社は現在、以下2つの事業を展開しています。

Life & Culture事業

人々の人生に直接触れる「文化」と「体験」を生み出す事業です。イベント・D2C・店舗など、多様な形式のライフスタイルブランドを展開します。単一ブランドへの依存を避け、時代・市場・ターゲットの変化に応じてブランドの立ち上げ・刷新・撤退を機動的に行う、スクラップ＆ビルド型のブランドポートフォリオ戦略を採用しています。

現在は第一弾ブランドとして、18歳以下を対象としたユースカルチャーブランド「CHAPTER18」を展開中です。詳細は後述します。

Media事業（Liiivv Media）

「HOW I LIVE. 私は、こう生きる。」をコンセプトに掲げるライフスタイルメディアです。

生き方・働き方・文化・体験をテーマに、自分らしい人生を追求するすべての人に向けたコンテンツを発信します。特定の年齢層や属性に限定せず、人生をより豊かに・より面白くしたいと考えるすべての人が対象です。

この2つの事業が、Liiivvの現在の中核です。ブランドポートフォリオの拡充とメディアの成長を両輪に、人々の人生に関わる接点を増やしていきます。

CHAPTER18

ユースカルチャーブランド「CHAPTER18」始動

CHAPTER18は、18歳以下の若者を対象としたユースカルチャーブランドです。

「学生向けイベント」ではなく、10代という時間を生きる若者の文化・感性・生き方そのものを表現するブランドとして設計しています。

ブランドコンセプト：Beyond What You Know. まだ知らない世界へ。

10代とは、人生においてもっとも多くの「はじめて」と出会える時間です。音楽・アート・カルチャーを通じて、若者が「まだ知らない世界」と出会う瞬間をつくること。それがCHAPTER18の存在理由です。知識や経験の多さではなく、まだ何も知らないからこそ持てる感性と可能性を、このブランドは肯定します。

第一弾イベント開催概要（予定）

2027年3月10日、CHAPTER18の第一弾イベントを岐阜県岐阜市内（会場調整中）にて開催します。

シアター型のジャンルレスフェスとして、音楽ライブを中心に構成。プロアーティストと18歳以下の出演者が同じステージに立つ、唯一無二の空間を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185798/table/5_2_b7401fdabe83f49551fad603753d64dc.jpg?v=202606291052 ]

出演者・詳細プログラムについては、別途発表いたします。

協賛・パートナーシップの募集

CHAPTER18では現在、企業・団体からの協賛パートナーを募集しております。10代・Z世代・α世代との接点を求める企業様にとって、真正性のあるブランド体験の場を提供します。協賛資金目標は2,500～3,000万円を設定しており、複数の協賛プランをご用意しております。詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。

ご協賛等に関するお問い合わせ :https://liiivv.com

中長期ビジョン

Liiivv株式会社は、ライフスタイルカンパニーとして長期的・持続的な成長を目指します。

IPOや短期的なエグジットを目的とした事業展開は行わず、

人々の人生に関わり続ける会社として、以下のフェーズで事業を拡大してまいります。

成長フェーズ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/185798/table/5_3_1b4a1896471953f950c07a99bb2566c0.jpg?v=202606291052 ]目指す姿

当社が目指すのは、単なる売上規模の拡大ではありません。Liiivvが手がけるイベント・メディア・ブランドを通じて、人々が「自分らしい人生とはどういうものか」を考え、実践するきっかけをつくり続けること。それが、当社の長期的な存在意義です。

岐阜から始まったこの挑戦を、日本全国へ、そして世界へと広げていきます。

会社概要

会社名：Liiivv株式会社（ 英名：Liiivv Inc. ）

設 立：2026年6月8日

代表者：代表取締役CEO 神谷健介

所在地：岐阜県岐阜市彦坂２０４番地１

資本金：１００万円

法人番号：4200001045152

事業内容：Life&Culture事業・Media事業

お問い合わせ：hello@liiivv.com

本件に関するお問い合わせ

Liiivv株式会社 総合お問い合わせ窓口

Email：hello@liiivv.com

コーポレートサイト：https://liiivv.com