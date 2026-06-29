環境省のPFOS等対策技術に関する実証事業に、2年連続で採択されました

株式会社 奥村組

環境省の『PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業』において、株式会社奥村組（本社：大阪市阿倍野区、社長：奥村太加典）の提案した水処理技術が、昨年度に引き続き対象技術として採択されました。

本事業への取り組みを通じて、PFOS等に対する濃度低減に効果的な対策技術のさらなる高度化を図り、環境保全および生活環境の向上に貢献してまいります。

【背 景】

PFOS及びPFOA（以下、PFOS等）は、有機フッ素化合物であるPFASの一種であり、特に人体への影響が懸念されている物質です。耐水性や耐油性に優れる特性から、半導体製造や泡消火剤等の用途で幅広く使用されてきました。一方で、自然環境中では分解されにくく、人体や環境中に長期間残留することから、その有害性が国際的に懸念されています。PFOS等は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（POPs条約）により廃絶等の対象とされており、国内では、製造・輸入等が原則禁止されるとともに、公共用水域・地下水における指針値及び水道水質基準が定められています。

環境省では、PFOS等の濃度低減に効果的な対策技術の知見の充実を目的として、継続的に対象技術の実証事業を行っています。このたび、当社の提案する水処理技術が、昨年度に引き続き実証事業に採択されました。（※）

※2026年5月15日環境省報道発表： https://www.env.go.jp/press/press_04503.html

【実証試験の概要】

昨年度に引き続き、廃棄物の埋立処分場からの浸透水を対象に、イオン交換樹脂を用いた水処理技術によりPFOS等の濃度を低減するシステムについて、実証試験を行います。昨年度は、PFAS除去専用品と比べて費用面及び供給面で有利な汎用品のイオン交換樹脂を用いて、水中のPFOS等を含む計21項目のPFASを吸着・除去できることを確認しました。今年度は、昨年度の試験で確認された課題を踏まえて、安定的に運転が可能なシステムの構築を目的として、以下の運用手法を検証します。

- 原水質のpH（水素イオン指数）を制御することにより、装置の目詰まりを抑制し、水処理設備の自動運転を安定的に実施する手法- イオン交換樹脂に吸着したPFASを化学的に除去し、その樹脂を再利用する手法- 水中に含まれるPFOS等の濃度を、現地で簡易的に評価する手法昨年度に実施した実証試験の様子

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 奥村組

技術本部環境ソリューション部 環境技術課

担当：清水

TEL：06-6625-3764

E-mail：yuya.shimizu@okumuragumi.jp