三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社の従業員に対して、ファミワンのヘルスケア相談の福利厚生提供を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：大島 正也、以下「三菱地所ホテルズ＆リゾーツ」）の従業員の福利厚生として、ファミワンのヘルスケア相談サポートの提供を 開始いたしました。



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三菱地所ホテルズ＆リゾーツは、三菱地所とファミワンによる共同事業「オンラインまるのうち保健室」に2021年の発足当初からご参画いただき、従業員のヘルスリテラシー向上や女性特有の健康課題への理解促進、ならびに誰もが働きやすい職場環境づくりに向けて積極的に活用いただいてきました。「オンラインまるのうち保健室」で開催されたオンラインミニセミナーや個別カウンセリングを通じて従業員のニーズや課題がより明確化する中、より継続的かつ実践的な健康支援体制の必要性を感じ、このたびファミワンが提供するヘルスケア相談サービスの本格導入へ至りました。

従業員一人ひとりが安心して専門家へ相談できる環境を整備することで、さらなるウェルビーイング向上と働きやすい職場づくりを推進されています。

ファミワンでは、多職種の専門家によるオンラインサポートを通じて、三菱地所ホテルズ＆リゾーツの従業員の皆さまが抱える健康やライフプランに関する悩みに寄り添い、一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりを支援してまいります。

また、専門家によるセミナーや情報発信を通じて、健康課題に対する理解を当事者だけでなく周囲にも広げることで、相談しやすく相互に支え合える組織風土の醸成をサポートします。従業員のウェルビーイング向上と企業価値の向上をともに目指すパートナーとして、伴走してまいります。

■三菱地所ホテルズ＆リゾーツ 人事部のコメント

全国26か所すべてのホテルにおいて産業保健スタッフを常駐させることが難しい中、さまざまな健康課題や不安を抱える従業員の相談先の選択肢の一つとすることを目的に、ファミワンのサービスを本格導入いたしました。弊社専用ページでの健康に関する動画配信やオリジナルセミナーなどもあわせて広く従業員に周知することで、ウェルビーイング向上の一助となることを期待しています。

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995