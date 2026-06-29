『クッキーラン：クランブル』、本日正午よりグローバル事前登録開始！

DEVSISTERS- スピーディーな育成と豪華報酬に加え、クッキーとペットの組み合わせを楽しめる放置系RPG！- 本日12:00より、各ストアおよび公式サイトで事前登録受付を開始！事前登録者数の目標達成に応じて、ゲーム内報酬をプレゼント！- スペシャルグッズが当たるイベントをはじめ、ユニークな世界観を楽しめるミニゲームなど、事前登録者向けのコンテンツを豊富に用意

2026年 6月 29日 (月) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、モバイル新作『クッキーラン：クランブル』のグローバル事前登録を本日正午より開始することを発表いたしました。

「クッキーラン：クランブル」は、手をかけずに強くなれるモバイル放置系RPGで、育成ジャンルの手軽さに、クッキーとペットを戦略的に組み合わせる楽しさを加えた点が特徴です。爽快感あふれる大群バトルと次々と手に入る報酬により、スピーディーな成長の喜びと達成感を味わうことができます。従来の「クッキーラン」でおなじみのクッキーを新たな形で表現したオルタナティブクッキーや、「クランブル」と戦う傭兵クッキーたちの冒険を中心に、「クッキーラン」ならではの“サクサクなウィット”が加わる予定です。

事前登録は、本日(6月29日)12時より、Google PlayとApp Storeにて同時に開始されます。あわせて、事前登録者数に応じて獲得できる特典も用意しております。

・10万人達成：1,000クリスタル

・30万人達成：10,000コイン

・50万人達成：高級クッキーの型100個

・100万人達成：高級ペットガチャチケット100枚

事前登録者数の達成ごとに報酬が追加され、正式リリース後にゲーム内ポストへ届けられます。

事前登録開始とともにオープンした公式サイトでは、スペシャルグッズが獲得できるイベントを実施します。公式サイトとストアの両方で事前登録を完了したユーザーを対象に、抽選で▲「ピュアバニラクッキー中型 アクションフィギュア」▲「クッキーラン : クランブル デスクマット」▲「ゴールドゴッドドロップ ストレスボール」など、豪華景品をプレゼントします。

事前登録ユーザー向けの参加型コンテンツも多数用意されています。▲自分だけのクッキーを組み合わせて最高の属性バランスを見つける「MY遠征隊属性コンビ研究所」▲組み合わせたクッキーと一緒に挑戦するミニゲーム「クランブルボスラッシュ」▲ミッションをクリアして地図を完成させる「チョコキングドロップの失われた宝の地図」などを通じて、ゲーム内の世界観を一足先に体験し、豪華報酬も獲得できます。

「クッキーラン：クランブル」に関する詳細情報や事前登録に関する詳しい情報は、下記の公式アカウントよりご確認いただけます。

・事前登録ページ：http://pre.cookieruncrumble.com/ja

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/CRCrumbleJP

※事前登録ページは、本日12:00より公開予定です。