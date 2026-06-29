アートホテル大阪ベイタワー スカイビュッフェ51初の公募企画を開催

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋 浩二、以下当ホテル）51階「スカイビュッフェ51」では、2027年3月～4月に開催予定のビュッフェ企画に向け、初の公募企画となる「Dream Beyond Dessert Contest」を開催いたします。





本企画は、「お客様とともに新たな世界観を創り上げる」をコンセプトに、お客様からビュッフェの企画テーマとスイーツアイデアを募集する参加型プロジェクトです。

地上200mからの絶景とともに、2か月ごとに異なる世界観をお届けしたスカイビュッフェ51」。これまでホテルが発信してきたビュッフェの世界観を、今回はお客様とともに創り上げます。最優秀賞に選ばれた方には、ご提案いただいた企画テーマおよびスイーツ1種を、2027年3月～4月の「スカイビュッフェ51」にて商品化し提供いたします。さらに、ホテルスタッフやパティシエとともに、実際の企画制作やスイーツ監修にもご参加いただきます。

「こんなテーマのビュッフェがあったらいいな」「自分のアイデアをたくさんの人に楽しんでもらいたい」「こんなスイーツを食べてみたい」―――そんな想いから生まれた一つのアイデアが、地上200mのレストランで多くのお客様を魅了するかもしれません。

スカイビュッフェ51が初めて挑戦する、お客様との共創プロジェクトです。たくさんのご応募をお待ちしております。

【企画概要】

企画名：Dream Beyond Dessert Contest（読み：ドリーム ビヨンド デザート コンテスト）

応募内容：「いちご」を使用したビュッフェ企画テーマと、スイーツ1種のデザイン

※募集期間内に制作された未発表作品に限る。

※応募はお一人様1作品まで。

募集期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）※必着

参加資格：中学生以上

提出形式：指定なし（スイーツデザインはA3サイズまで）

※データで応募される場合は、JPEG、PNGまたはPDF形式（10MB以内）でご提出ください。

※外部ストレージサービス（ギガファイル便等）のURLや、USBメモリ等の記録媒体による応募は受付いたしかねます。

※郵送の場合、作品はA3サイズまでの用紙に出力した状態でご提出ください。

応募方法：二次元コードよりデータ送付、または郵送

▼二次元コードでご参加の場合、下記よりご応募ください。





▼郵送の場合、下記までお送りください。

〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1

アートホテル大阪ベイタワー「Dream Beyond Dessert Contest」担当者宛

結果発表：2026年10月上旬予定

（アートホテル大阪ベイタワー公式サイトおよびプレスリリースにて）

※当選されたお客様には個別でご連絡いたします。

受賞賞品：最優秀賞1名

・提案いただいた企画テーマおよびスイーツを、2027年3月～4月のスカイビュッフェ51にて商品化し提供

・ スカイビュッフェ51 ディナービュッフェご招待（ご本人含む最大4名様）

・アートホテル大阪ベイタワー ご宿泊ご招待（1泊素泊り、ご本人含む最大4名様）

応募にあたっての注意事項：

・応募作品は、応募者ご本人が制作した未発表のオリジナル作品に限ります。（デジタル制作可）

・AIが生成した成果物をそのまま使用した作品は対象外といたします。

・第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害する作品は応募できません。万が一、第三者との間で紛争等が生じた場合、当ホテルでは責任を負いかねます。

・応募はお一人様1作品までとさせていただきます。

・応募作品は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・応募作品に関する著作権、使用権その他これに付随する権利については、応募時点で当ホテルが広報・販促・商品化等の目的で使用できるものとします。

・最優秀賞作品の作品・タイトル・応募者様のお名前（またはペンネーム）を公式ウェブサイト、プレスリリース、SNS、館内販促物等に掲載させていただく場合がございます。

・商品化にあたり、当ホテルにてデザイン・名称・仕様等を一部変更・調整させていただく場合がございます。

・最優秀賞受賞者様には、商品化に向けた打ち合わせや監修等にご協力いただく場合がございます。

・商品化および販売に伴うロイヤリティ、追加報酬等は発生いたしません。

・応募時にご提供いただいた個人情報は、本企画の運営および当ホテルからのご案内以外の目的では使用いたしません。

・郵送に伴う送料、データ送信にかかる通信費等は応募者様のご負担となります。

・審査内容および審査結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・応募期間は2026年8月31日（月）まで。郵送の場合は必着となります。

本企画お問い合わせ：TEL：06-6577-1115（マーケティング担当 平日10:00～18:00

アートホテル大阪ベイタワー公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-art-hotel-osaka-bay-tower-osaka/

【スカイビュッフェ51について】





アートホテル大阪ベイタワー最上階、地上200mから大阪の街並みを一望できる絶景レストラン。2か月ごとに異なるテーマを掲げ、スイーツ・料理・装飾を通して世界観を表現するビュッフェを展開しています。味覚だけでなく、空間全体で楽しむ新たな食体験を提供しています。

スカイビュッフェ51公式HP：https://sky-buffet51.com/

※写真はイメージです。

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 長崎❶アートホテル佐世保セントラル 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





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