【JARDIN de nanadecor（ナナデェコールの庭）】期間限定で、本店が瑞々しい植物の香りと「モロッコの庭園」へと姿を変える。7月3日（金）より全店で感謝祭を開催。

有限会社Juliette

女性の深い睡眠とセルフケアに寄り添う睡眠ブランド「nanadecor（ナナデェコール）」（有限会社Juliette本社：東京都渋谷区、代表取締役：神田恵実）は、ブランド誕生21周年を記念し、日頃の感謝をお届けする恒例の「感謝祭」を2026年7月3日（金）より公式オンラインショップおよび全店舗（表参道本店・伊勢丹新宿店・阪急うめだ本店）にてスタートいたします。

また、感謝祭の一番のスペシャル企画として、7月7日（火）の七夕の夜、表参道本店（サロン）にて、大人気イヴルルド遙華氏をお迎えした七夕特別イベント「願いを叶える暮らし」を開催いたします。

■ 21周年感謝祭 「JARDIN de nanadecor 」概要

サステナブルな先進国・モロッコの手仕事やモダンベニワレン。今回のイベントでは、植物の恵みで心身を調律するバスソルトや植物療法のピローミストなどを展開する、nanadecorのプロダクト「JARDIN de nanadecor（ナナデェコールの庭）」から表参道本店が期間限定で、瑞々しい植物の香りと「モロッコの庭園」の空気感が融合した特別な空間へと姿を変えます。

古くからベルベル文化が息づく美しい王国・モロッコ。迷路のような旧市街、鮮やかなタイル、職人たちの手仕事、豊かな食文化。そして近年では、世界環境会議（COP22）が開催されるなど、環境意識の非常に高い国としても知られ、サステナブルな取り組みを積極的に推進しています。

自然と共生しながら暮らす知恵。人の手で丁寧に作られる美しいものたち。その価値観は、nanadecorがこれまで大切に紡いできた世界観とも深く重なり合います。 夏の光と風を感じながら、遠く北アフリカの国・モロッコへ旅するような、ゆったりとした豊かな時間をお届けします。

1. Fatima Morocco 主宰・大原真樹氏によるセレクト雑貨

モロッコの伝統的なかごバッグを日本に広めた第一人者であり、本質的なモロッコツアーは毎回満席となるほど人気を集める大原真樹氏。彼女が現地で丁寧にセレクトした、美しいモロッコ雑貨や職人の手仕事が息づくアイテムが会場を彩ります。

2. Ones Home DECO 主宰・陵本望援氏による「モダンベニワレンコレクション」

モロッコの女性職人たちによって一枚一枚手織りされるモダンベニワレン。陵本望援氏の審美眼で選ばれたカーペットはコンランショップなどでも展開され、ただ敷くだけで空間そのものを心地よく豊かに変化させてくれる。温もりある美しさを、実際に体感していただけます。

3. アフリカン・オーガニックワインのセレクション

南ア、東欧、中欧の楽しくなるワインを揃える「THE AFRICAN BROTHERS」。ナチュラル、クラシックなどの垣根を超えて、ジャンルレスにワインの楽しさを教えてくれる人気店の特別な試飲会を開催。期間中、気になるワインをお気軽に試飲いただけます。

■ 7月7日「NANAの日」を祝うnanadecorからのギフト

1. 限定ノベルティ「モロッコ製タッセルボトル」プレゼント

期間中、税込33,000円以上お買い上げいただいた方に、今回のテーマに合わせた美しい「モロッコ製タッセルボトル」を先着でプレゼントいたします（※全店対象、なくなり次第終了）。

2.「ダブルポイント」キャンペーン（阪急うめだ本店のみ除外）

7月3日（金）からの期間中、オンラインショップ、表参道本店、伊勢丹新宿店にてお買い物いただいた方を対象に、通常の2倍のポイントを付与するダブルポイントフェアを開催いたします。

3. 新作「スルータッチパジャマ」（メンズ・レディース）7月3日（金）より全店で発売

nanadecorがこの夏提案する待望の新作「スルータッチパジャマ」が、7月3日（金）より発売となります。軽やかで肌を滑るような極上のファブリック、レディースに加えて待望のメンズラインも発売します。期間中本店でご購入の方へスペシャルオファーをご用意しています。

■ 五感を満たす、夜のスペシャルイベント

会期中は、表参道本店ならではの、ここでしか体験できない特別なトーク＆体験イベントを開催いたします。

7月3日（金）18:00～18:45 ：オープニングイベント「自然の恵みと心地よい暮らし」無料

大原真樹氏（Fatima Morocco）× 陵本望援氏（Ones Home DECO）× 神田恵実（nanadecorディレクター）

ー18:00～18:45：公開トーク「モロッコの手仕事の背景、女性の生き方、自然の恵みを取り入れた心地よい暮らし」Instagram配信

ー18:45～20:00：交流会（写真撮影、商品紹介、お買い物、ワイン試飲など）

大原真樹氏陵本望援氏神田恵実



7月7日（火）「NANAの日」：スペシャルイベント「願いを叶える暮らし」guest イヴルルド遙華

nanadecorにとって一年で最も大切な記念日である7月7日には、占星術やポジティブなメッセージで絶大な支持を集めるイヴルルド遙華さんをお迎えしスペシャルイベントを開催いたします。

運は偶然ではなく環境から生まれる。どんな人と出会い、どんな空間で過ごし、どんな想いを持つか。七夕の夜に「暮らし」「運気」「人生」をテーマに語り合う特別な時間をお届けします。

ー18:00～18:45：公開トーク「2026年後半の運のつかみ方」（金運、仕事運、人間関係、恋愛運、開運習慣、運の良い人の部屋）Instagram配信

ー18:45～19:15： 世界中の8000枚のタロットから、驚くほど明確に自分のルーツが見えてくる！と話題のAI鑑定

ー19:15～20:00：交流会（写真撮影、商品紹介、お買い物、ワイン試飲など）

【当日限定・お買い物特典】

当日、nanadecorにて商品をご購入いただいた方全員へ、7月3日はJardin nanadecorバスソルトを、7月7日はイヴルルド遙華さんプロデュースの「開運手帳」をプレゼントいたします

【JARDIN de nanadecor 開催概要】

会期：2026年7月3日（金）～ 7月12日（日）

会場：Salon de nanadecor（サロンドナナデェコール） 東京・表参道

東京都渋谷区神宮前4-22-11

感謝祭連動フェア（ダブルポイント・ノベルティ・新作発売）

対象店舗：nanadecor オンラインショップ / 表参道本店 / 伊勢丹新宿店

特別コラボレーション：

Fatima Morocco（大原真樹氏）

Ones Home DECO（陵本望援氏）

African Organic Wine Selection

■ nanadecor（ナナデェコール）について

2005年にディレクター神田恵実がスタートさせたオーガニックコットンブランド。「自分を慈しみ深く眠る」をコンセプトに、睡眠環境を整えるナイトウェアやインナーを展開。現在は島根県・奥出雲でのコットン栽培「Seed to Future」プロジェクトなど、生産背景の再生にも取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社Juliette（nanadecor）

事業内容：オーガニックコットンを使用したナイトウェア・下着・寝具などの企画・製造・販売

担当：大塚・松本

電話番号 03-6434-0965

メール：info@nanadecor.com

公式Webサイト：https://www.nanadecor.com/

本店：東京都渋谷区神宮前4-22-11 11:00-18:00無休