【ELEVARE合同会社】企業の新規事業立ち上げを支援する「OEMマスターライセンス」を展開開始

■ 属人性を抑えた事業構築により、法人の新規事業立ち上げを支える支援サービス

ELEVARE合同会社

ELEVARE合同会社（所在地：東京都）は、新規事業支援の一環として、法人向けサービス「OEMマスターライセンス」の展開を開始しました。

「OEMマスターライセンス」は、企業が新たな収益事業を早期に立ち上げるための支援サービスです。ELEVARE合同会社では、営業支援および事業構築支援で培ってきた知見をもとに、属人性を抑えた仕組みづくりと、実務に落とし込みやすい支援体制を通じて、法人の新規事業立ち上げを支援してまいります。

■「OEMマスターライセンス」展開の背景



近年、多くの企業が既存事業に加え、新たな収益源の確保や事業ポートフォリオの多角化を重要な経営課題として捉えています。一方で、新規事業をゼロから立ち上げるには、事業モデルの設計、営業体制の整備、運営フローの構築、実行体制の確立など、多くの時間とリソースが必要となります。

また、新規事業の立ち上げは、特定の担当者や一部の経験者に依存しやすく、属人的な進行になりやすいことも課題のひとつです。その結果、事業として継続しにくい、再現性が低い、社内展開が進まないといった問題が生じるケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、ELEVARE合同会社では、企業がより早期に、かつ属人性を抑えながら新規事業を立ち上げられる支援のあり方として、「OEMマスターライセンス」の展開を開始しました。

■「OEMマスターライセンス」の概要



「OEMマスターライセンス」は、企業が自社の新規事業として取り組みやすい形で、事業立ち上げに必要な考え方、運営設計、営業導線、営業商材、実行体制などの整備を支援する法人向けサービスです。

単なる情報提供にとどまらず、事業を早期に立ち上げるために必要な要素を整理し、実務に落とし込みやすい形で仕組み化することを重視しています。これにより、企業はゼロベースで全てを構築する負担を抑えながら、新規事業の立ち上げを進めやすくなります。

■ELEVARE合同会社が本サービスで目指す支援のあり方



ELEVARE合同会社では、営業支援および事業構築支援を行う中で、事業の成長には「立ち上げの速さ」と「継続できる運営体制」の両立が重要であると考えています。

そのため「OEMマスターライセンス」においても、特定の個人に依存する進め方ではなく、仕組みとして運用しやすい形を重視しています。導入時だけで終わるのではなく、企業が新規事業として現実的に運営しやすいよう、属人性を抑えた構造で支援することを目指しています。

また、過度な訴求ではなく、実務に沿った形で立ち上げ可能な支援を行うことで、法人向けの新規事業支援としてクリーンで継続性のある展開を大切にしています。

■今後の展望

ELEVARE合同会社では、「OEMマスターライセンス」を今後の新規事業領域のひとつとして位置づけ、法人向けの営業支援・事業支援との連携を図りながら展開してまいります。

今後は、企業ごとの状況や事業フェーズに応じた支援の精度を高めるとともに、より短期間で立ち上げやすい支援体制の整備を進めていく方針です。属人性を抑えた事業構築支援を通じて、法人にとって現実的で再現性のある新規事業立ち上げの選択肢を提供してまいります。

■企業情報

会社名：ELEVARE合同会社

所在地：東京都

事業内容：営業支援、マーケティング支援、新規事業立ち上げ支援