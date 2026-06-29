アンティーク時計専門メディア「LowBEAT Marketplace」が6月29日（月）に正式リニューアルオープン！

株式会社シーズ・ファクトリー

～新URLへの変更とともに、国内外の愛好家に向けた総合プラットフォームへ進化～

アンティーク時計の専門誌『LowBEAT（ロービート）』を発行する株式会社シーズ・ファクトリー（本社：東京都港区、代表取締役：神谷アントニオ）は、運営するWEBサイト「LowBEAT Marketplace」を2026年6月29日（月）に正式リニューアルオープンします。国内提携ショップの入荷情報を当サイトに集約し、販売店の垣根を超えて情報を検索・閲覧できる既存サービスは継続しつつ、今回のリニューアルでは、デザインの刷新に加え、専門性の高い会員限定記事の拡充、さらには編集部が厳選した時計を販売する新ECサービス「JAPAN VINTAGE WATCH SHOP」の開始など、アンティーク時計愛好家の皆様へより充実したコンテンツと快適なサービスを提供してまいります。

新URL：https://lowbeat.jp/

■ リニューアルの背景と目的

昨今、国内外で「ヴィンテージ時計」や「国産アンティーク」に対する評価と需要が世界規模で急速に高まっています。長年にわたりアンティーク時計の分野で歴史と実績を培ってきた『LowBEAT』は、その信頼できる知見をデジタル領域へさらに還元すべく、WEBサイトの刷新を決定いたしました。今回のリニューアル最大の目的は「会員制の強化」です。当サイトをユーザーにとって“LowBEATだからこそ”の魅力あるものにし、確固たるファン化と他社との差別化を図るための改修を行いました。情報発信メディアやECサイトに留まらず、愛好家や業界関係者が集い、本物の価値に触れられる「アンティーク時計の総合プラットフォーム」として、今後も様々なコンテンツや利便性の高いサービスを展開してまいります。

■ 主なリニューアルポイント

1. 新サービス「JAPAN VINTAGE WATCH SHOP」のオープン

世界的に評価が高まるジャパン・ヴィンテージ。セイコーやシチズンなどの1940～80年代の国産メーカーの時計販売に特化したスペシャルショップをサイト内にオープンしました。数多くのアンティークウオッチに触れ、その魅力を知り尽くしているLowBEAT編集部が厳選した商品を展開してまいります。

そして、この度新規オープンに伴い、2026年6月10日に発売され、国内外の愛好家から大きな反響を呼んでいるヴィンテージ・セイコーの決定版カタログブック『JAPAN VINTAGE SEIKO』。この書籍に掲載された実際の個体を特別に販売します。

2. 会員限定記事コンテンツの拡充（登録無料）

これまで以上に深く、専門性の高いアンティーク時計の解説や市場トレンド、歴史的背景を紐解く限定記事を多数ご用意いたしました。無料の会員登録をいただくことで、専門誌レベルに深掘りされたすべてのコンテンツをいつでも制限なくご覧いただけます。初心者からコアなコレクターまで、日々の時計ライフや知識向上にお役立ていただける内容となっております。

3. WEBサイトURL（アドレス）の変更

本リニューアルに伴い、より分かりやすく親しみやすいドメインへとWEBサイトのURLを変更いたしました。大変お手数ではございますが、ブラウザの「お気に入り」や「ブックマーク」等にご登録いただいている場合は、新しいURLへのご変更をお願い申し上げます。

・新URL：https://lowbeat.jp/

・旧URL：https://lowbeat.powerwatch.jp/

※旧URLにアクセスした場合も、自動的に新URLへ転送（リダイレクト）されます。

■ 株式会社シーズ・ファクトリーについて

株式会社シーズ・ファクトリーは、時計を中心にライフスタイルやカルチャーを発信する歴史ある出版社でありメディア会社です。特にアンティーク・ヴィンテージ時計の分野においては、専門誌『LowBEAT』をはじめとする数々の高精度なメディア・書籍を展開。その正確な情報力と美しいビジュアル構成は、国内のみならず世界の時計愛好家や時計業界関係者から高い評価と信頼を得ています。