好調のご当地カード事業を独立企業化

株式会社ニシムラ精密地形模型

立体地図と模型を主幹事業とする弊社、株式会社ニシムラ精密地形模型（代表：大道寺覚）では、

2024年より全国の自治体や企業様と連携し地域活性化を行う社内プロジェクト「NISHIMURAPROJECT」を展開してまいりました。事業責任者にはマンホールブームの仕掛け人でマンホールカードの生みの親である山田秀人を迎え、現地に訪れなければ得ることのできない「ご当地カード」を主軸に展開してきております。

3年目となる本事業は、順調に需要が拡大し、社内プロジェクト規模では対応が難しくなってきております。そこで、社内プロジェクトからご当地カードを主幹事業とした企業「LogetPocket（ロゲットポケット）」として独立させ、要員体制と環境を整え「提案力」「クオリティ」「スピード」「サービス」を強化するフェーズに移行することにいたします。

同社の代表は現事業部長の山田が務め、2026年7月1日より事業を開始いたします。また、ニシムラ精密地形模型においてもご当地カード事業は、立体地図や模型を納めた後の継続集客コンテンツとして非常に効果的であることから、今後も共に同事業を育てていきます。

ご当地カードを専門とする企業は、おそらく前例のないことになると思います。新しい日本の文化として育てるため、これからも精進してまいりますので、皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上

２０２６年６月２９日

株式会社ニシムラ精密地形模型

代表取締役 大道寺 覚

ロゲットポケット

ご当地カードプロデューサー

兼代表 山田 秀人