『ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー』販売開始延期のお知らせ（お詫び）

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイル（東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）が展開するプライベートボトラーズブランド「The Plinius（ザ・プリニウス）」は、純国産リキュール『ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー(https://lp.royalmile.tokyo/plinius_bluehighball)』（以下、本品）の販売開始日について、下記のとおりお知らせいたします。

2026年6月23日および6月27日の発表の通り、本品は2026年7月1日（水）の販売開始を予定しておりましたが、オンラインストアページの整備が予定どおり完了せず、お客様にご購入いただける状態を整えることができませんでした。このため、当初予定していた販売開始を見送り、発売日を延期いたします。

発売を楽しみにお待ちいただいていたお客様、先行案内にご登録(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesfYR1Q0n0AoH3Ll719o_02cd5dAWeR4_GVaZQsXjkrnNERQ/viewform?usp=header)いただいた皆様、関係各位には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

販売開始延期の内容

ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー

商品名：ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー

ブランド名：The Plinius（ザ・プリニウス）

限定本数：300本限定

当初販売開始日：2026年7月1日（水）

延期後の販売開始日：2026年7月10日（金）

延期の理由：オンラインストアページの整備遅延のため

ポップアップイベントについて

青いハイボール体験！夏祭り 2026年7月4日（土）新宿ウイスキーサロン 14:00～17:30

2026年7月4日（土）にBAR 新宿 ウイスキーサロン 14:00～17:30 で開催予定の「青いハイボール体験！夏祭り(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuStzs5xfUy681HcU_R1GWe8ku0Su1z5AWpMJ_cOG2IFURAg/viewform?usp=header)」につきましては予定通り開催いたします。現地で本ボトルをご購入いただくことは予定通り可能です。

今後のご案内

販売開始は、2026年7月10日（金）を予定しておりますが、確定次第、オンラインストアページのURL等をご案内いたします。購入方法は、既出の発表どおり、全国の酒販店およびロイヤルマイルのオンラインストアページでのご案内(https://lp.royalmile.tokyo/plinius_bluehighball)を予定しております。引き続き、皆様のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

■ ご参考（既出のプレスリリース）

- 2026年6月23日発表 … 商品発売のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000145570.html)- 2026年6月27日発表 … ポップアップイベント開催のお知らせ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000145570.html)