eMotion Fleet、中古EVの法人販売強化で日産自動車と協業

eMotion Fleet株式会社

「経済的なグリーンモビリティを現場から実現する」をミッションに掲げている、eMotion Fleet株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:白木秀司、デニス・イリッチ、以下「eMotion Fleet」)は、日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表執行役社長兼最高経営責任者：イヴァン・エスピノーサ、以下「日産自動車」）と、法人向け中古EV（電気自動車）の販売促進を目的とした協業を開始します。

本協業を通じて、経済的な商用EVフリートの普及を後押しするとともに、中古EVの資産価値向上および国内における持続可能なEV循環モデルの確立を目指します。

【協業の背景と目的】

現在、国内の中古EV市場においては、車載バッテリーの客観的な健全性評価や適正な残価設定が難しく、優良な中古EVの 約8割が海外へ流出しているという課題を抱えています。また、事業者にとってはEV導入時の初期コストの高さが普及の大きな障壁となっています。一方で、中堅・中小企業や地方自治体を中心に、より経済合理性の高い脱炭素化の選択肢として、中古EVの活用ニーズは急速に高まりつつあります。

このような背景から、本協業では、日産自動車が有する国内屈指の中古EVアセットおよびバッテリー診断技術と、eMotion Fleetが展開する商用EV導入・運用ソリューションを融合させることといたしました。メーカー公式の「日産バッテリー状態書」付き中古EVに、eMotion FleetのEV運行・エネルギー管理システム（FMS/EMS）を組み合わせた「日産中古EV導入・運用支援サービス」を構築し、交通事業者や自治体、中小企業向けに順次提供してまいります。

本取り組みにより、導入初期コストの大幅な低減と運用コストの最適化を同時に実現し、経済合理性の高い中古EV活用モデルを構築します。さらに、導入から運用までを一体的にサポートすることで、バッテリーの健全性維持と長寿命化を図り、データに基づく適正な残価形成と資産価値の最大化を実現。ひいては、優良な中古EVを国内市場に留めるエコシステムの確立に貢献します。

【 本協業による主なシナジーと提供ソリューション】

両社の協業により、事業者向けに以下の統合ソリューションを提供します。

1. 「日産中古EV導入・運用支援サービス」の一括提供

日産自動車の中古EVに、eMotion Fleetの導入支援サービスおよびEV運行・エネルギー管理システム（FMS/EMS）をパッケージ化して提供。

2. EVアセットマネジメント連携による初期費用の低減

eMotion Fleetが提供する月次定額サービスに日産中古EVを組み入れることで、事業者の初期費用を大幅に低減。これまでコスト面でEV導入を断念していた中小事業者や地方自治体（公用車）の電動化を強力に後押しします。

【今後の展望】

eMotion Fleetは、日産自動車と共に中古EVの導入促進と運用最適化を加速させることで、当社のミッションである「経済的なグリーンモビリティを現場から実現する」社会を目指します。持続可能な国内EV循環の実現に向け、より多くの事業者がEVを導入しやすい環境を整えてまいります。

【eMotion Fleet株式会社について】

eMotion Fleetは、「経済的なグリーンモビリティを、現場から実現する」をミッションに、はたらくクルマのDX/GXを伴走支援するスタートアップです。車両・運行管理のDXとデータ活用を起点に、商用車のEV化に向けた計画から導入・運用までをワンストップで支援し、モノ・ヒトを運ぶ事業者の脱炭素化と経済性の両立を実現します。日独の物流大手で累計2.3万台以上の商用EV導入を推進してきた創業メンバーの知見をもとに、日本・アジアからモビリティのデジタル・グリーン変革をリードします。

社名： eMotion Fleet株式会社

本社所在地： 東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル 2階

代表取締役： 白木秀司 デニス・イリッチ

設立： 2023年9月

事業内容： 事業者向け商用フリート電動化ワンストップサービス

事業拠点の脱炭素化支援サービス

商用EVフリートマネジメント、アセットマネジメント

URL： https://www.emotion-fleet.com/

問い合わせ： info@emotion-fleet.com