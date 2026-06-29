CarbonNest、日本特殊陶業「水素の森」実証フィールド「SUISO no MORI hub」にてDAC装置の実証試験を開始

CarbonNest株式会社

大気中のCO2を直接回収するDAC（Direct Air Capture）装置の開発・運用を手がけるエネルギースタートアップ、CarbonNest株式会社(https://carbon-nest.com/)（代表取締役：川崎敬、本社：東京都文京区、以下CarbonNest）は、Niterraグループ日本特殊陶業株式会社（社長：鈴木啓司、本社：名古屋市東区、以下Niterra）が推進する「水素の森(https://niterra-suisonomori.com/)」プロジェクトの実証フィールド「SUISO no MORI hub」（愛知県小牧市、日本特殊陶業小牧工場内）に入居し、小型DAC装置を用いた実証試験を開始したことをお知らせします。

■ 背景

▲ SUISO no MORI hubでの実証実験の様子

化石燃料や化成品の価格高騰に加え、一部の産業ではCO2排出削減に構造的な限界があることから、大気中からCO2を直接「除去・回収」する技術の確立が急務となっています。

CarbonNestは「CO2 into Energy─二酸化炭素を、地域を動かす力へ変える」を事業ビジョンに掲げ、回収したCO2を地域の電力・燃料・産業資源として循環させる仕組みづくりに取り組んできました。今回、革新的な技術を持つスタートアップとの共創を通じて新事業創出を目指す日本特殊陶業の「水素の森」プロジェクトに参画し、両社の協業による実証がスタートしております。

■ CarbonNestの強み

CarbonNestの強みは、DACハードウェアの開発にとどまらず、現地のエネルギー環境や回収後のCO2用途に合わせてシステムを最適制御する運転制御技術にあります。CarbonNestはDACの多様な環境下での稼働を実現し、CO2の安定的で効率的な回収を可能にします。

実証の概要

本実証で用いるのは、2025年11月～12月に北海道石狩市の屋外環境下で200時間超の連続安定稼働を達成した小型DAC装置です。これをSUISO no MORI hubへ約1か月間設置し、高温多湿な愛知県環境でのCO2回収性能を検証します。

本フェーズをフェーズ1と位置づけ、今後は工場排熱の活用可能性についても検討を進める予定です。

■ 今後の展望

CarbonNestは今回の実証を起点に、将来的には小型DACと日本特殊陶業が持つアセットを組み合わせ、回収したCO2を資源として活かすカーボンリサイクルの展開を目指します。環境が大きく異なる地域においても、安定的かつ低コストな回収を実現する制御技術を強みに、日本特殊陶業との協業を通じてCO2活用の新たな未来像を描いていきます。

■ 日本特殊陶業様コメント

CarbonNest社が掲げる『CO2 into Energy』という事業ビジョンは、当社グループが目指すカーボンニュートラルの実現に向けた技術探索の方向性と親和性が高いと感じています。

今回の実証試験を起点に、今後、優れた運転制御技術をはじめとしたCarbonNest社のアセットと、当社グループの持つアセットやリソースを組み合わせることで、カーボンリサイクル技術の共創、その社会実装の加速へとつながっていくことを期待しています。

日本特殊陶業株式会社 グローバル戦略本部 久禮圭祐 （水素の森運営責任者）

■ 代表コメント

「CO2 into Energy」のビジョンのもと、私たちは大気中のCO2を地域の力に変えることを目指しています。日本特殊陶業様の「水素の森(https://niterra-suisonomori.com/)」プロジェクトへの参画は、CO2利活用と炭素循環の可能性を実証の場で具体化する、大きな一歩です。今後も両社の共創を通じて、CO2活用の本格的な社会実装を力強く推進してまいります。

CarbonNest株式会社代表取締役 川崎敬

■ CarbonNestのビジョン：CO2 into Energy

■ 「水素の森」プロジェクトについて

▲ DAC装置が地域のあらゆる場所に分散配置され、回収したCO2を電力・燃料・産業資源として地域内で循環させる未来のイメージ

2024年5月21日、日本特殊陶業は水素社会・炭素循環型社会の実現に向けた「水素の森(https://niterra-suisonomori.com/)」プロジェクトを始動。実証フィールド「SUISO no MORI hub」はその一環として、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップとの共創拠点と位置づけられています。

■ 本件に関するお問い合わせ

CarbonNest株式会社 広報担当

E-mail：media@carbon-nest.com

URL：https://carbon-nest.com/

CarbonNest株式会社

本社所在地 : 東京都文京区本郷5-33-10いちご本郷ビル2F

代表取締役 : 川崎敬

設立 : 2025年4月

事業内容 : DAC（大気中CO2直接回収）システムの開発・カーボンリサイクル事業

URL : https://carbon-nest.com/