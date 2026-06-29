クリエイティブスタジオ MIGIRI、初の海外進出 ロサンゼルスで開催されるバーチャルライブフェス「Fantastic Reality 2026」の演出&制作を担当

株式会社MIGIRI

VRChatを活用したコンテンツやバーチャルライブ等の企画・制作を手掛けるクリエイティブスタジオ・MIGIRIは 、2026年7月2日(木)～4日(土) [日本時間：2026年7月3日(金)～5日(日)] にロサンゼルスのThe Vermont Hollywood Theaterにて開催されるバーチャルライブフェス「Fantastic Reality 2026」にて、2公演の演出&制作を担当いたします。

「Fantastic Reality」は2025年の初回からソールドアウトし、BillboardやRaver Magazineをはじめとする海外メディアで広く報道された注目のバーチャルライブフェスです。バーチャルアーティストとリアルオーディエンスが共存する次世代ライブエクスペリエンスを追求しています。今回MIGIRIは「日本を代表する没入型体験のクリエイティブスタジオ」としてクリエイティブパートナーに指名され、2公演にて演出と制作を担当します。また、MIGIRIにとって今回が初の海外進出となります。

MIGIRIが担当する各公演の詳細

◾Found Futures presented by IRIAM

現地：2026年7月2日(木) PM 7:00(PDT) / 日本時間：2026年7月3日(金) AM 11:00(JST)

出演：Matara Kan、kson、Lilypichu、Virtual Signal、Emiliya Fell、StarlightDaryl、chacha、CoCoNo

演奏：StarlightDaryl (gt./piano), OfficeDrummer (dr.), Riptide(ba.) & Goth Club Holiday (gt.)

Matara Kan、kson、Lilypichuがヘッドライナーを務め、Fantastic Realityのハウスバンドが演奏します。Found Futuresでは、Matara Kanの初ライブコンサート、LilypichuのVTuberとしての初の対面ライブコンサート、そしてVirtual Signalの初パフォーマンスなど、数々の「初」が披露されます。

◾Found Futures presented by IRIAM

現地：2026年7月4日(土) PM 2:30(PDT) / 日本時間：2026年7月5日(日) AM 6:30(JST)

出演：Dokibird、Chibidoki (Featured Guest)

演奏：StarlightDaryl (gt./piano), OfficeDrummer (dr.), Riptide(ba.) & Goth Club Holiday (gt.)

2000～2010年代のノスタルジックな楽曲をパンク/ロックアレンジで披露。Dokibird初の3D対面ライブパフォーマンスとなり、特別ゲストChibidokiとのデュエットも予定。

視聴・チケット情報

・現地チケット

https://www.eventbrite.com/e/fantastic-reality-presents-tickets-1986041402297(https://www.eventbrite.com/e/fantastic-reality-presents-tickets-1986041402297)

・配信チケット（SPWN）

https://spwn.jp/events/evt_t2pCME9o3X6Ljff10QyW(https://spwn.jp/events/evt_t2pCME9o3X6Ljff10QyW)

※対象年齢は18歳以上

※日本からは配信チケット（SPWN）にてリアルタイムでご覧いただけます

※各公演のチケットは個別購入となります

「MIGIRI」について

VRChatをはじめとするVR SNSやオンライン配信イベントを対象に、企画・プロデュースからコンテンツ制作、運営までを一貫して手掛けるXRクリエイティブスタジオ。

過去に『META=KNOT 2024 in AKASAKA Blitz』『VEE presents Seek the Brilliance』『22/7 Star Travelers』『Sanrio Virtual Festival 2026 (儒烏風亭らでん氏のアーティストパフォーマンス)』『誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-』などを手掛ける。

最近では『Project [ latent ] // archive_』がヨーロッパ最大級のインディペンデント映画祭「レインダンス映画祭」のイマーシブ部門「Raindance Immersive 2026」に選出された。

Xアカウント：https://x.com/MIGIRI_Info

ウェブサイト：https://migiri.studio/

Fantastic Reality 2026のまとめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172265/table/8_1_4320854d9e69db034502fff0e25156c8.jpg?v=202606291052 ]