ECMSジャパン、JETRO（日本貿易振興機構）主催「越境EC商流の概要と米国・欧州への物流の最新動向」ウェビナーに登壇

株式会社ECMSジャパン

株式会社ECMSジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役：小松英樹）は、2026年7月3日（金）にJETRO（日本貿易振興機構）主催で開催されるオンラインセミナー「越境EC商流の概要と米国・欧州への物流の最新動向」に登壇することをお知らせいたします。

近年、各国における関税制度や通関制度、消費者保護規制などの見直しが進み、越境EC事業者を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした変化に対応するためには、最新情報を正確に把握し、迅速に事業へ反映していくことが重要です。

本セミナーでは、越境ECの基礎知識をはじめ、以下のような最新トピックについて実務的な視点からご紹介いたします。

セミナー内容

今回のセミナーでは、以下の内容を中心にご紹介します。

- 米国デミニミス制度撤廃に至るまでの経緯と背景- デミニミス制度撤廃による日本発越境ECへの影響- 相互関税の導入および還付措置に関する最新動向- 米国CPSC（消費者製品安全委員会）対応のポイント- EUにおけるデミニミス制度撤廃の背景と今後の課税・申告方法の変更

海外販路拡大を検討している企業様や、すでに越境ECに取り組まれている企業様にも役立つ内容となっています。

開催概要

セミナー名

越境EC商流の概要と米国・欧州への物流の最新動向

日時

2026年7月3日（金）

15:00～16:05

開催方法

オンライン（Zoom）

参加費

無料（事前申込制）

主催

JETRO（日本貿易振興機構）

お申し込みはこちら (https://www.jetro.go.jp/events/dne/7275a7020357d678.html?utm_source=chatgpt.com)

■株式会社ECMSジャパンについて

ECMSジャパンは、グローバルに国際物流サービスを展開するECMSグループの日本法人です。国際宅配便、フォワーディング、ロジスティクスの3事業を柱に、16の海外拠点からなるネットワークを活用し、日本発の越境ECで需要の高い仕向地を幅広くカバーしています。越境ECに特化した物流のローコストリーダーとして、今年設立10周年を迎えました。独自のオペレーションとITにより、高品質かつ効率的なサービスを提供し、顧客のサプライチェーン最適化に貢献しています。

URL:https://www.ecmsglobal-jp.com