Nakheel、Palm Jebel Aliにビーチフロント住宅「Palm Central Private Residences」を発表

株式会社ドバイ総合研究所ホールディングスPalm Jebel Aliに計画されるPalm Central Private Residences

ドバイの不動産デベロッパー「Nakheel」は、Palm Jebel Aliにおける新たなビーチフロント住宅「Palm Central Private Residences」を公開しました。

Palm Central Private Residencesは、Palm Jebel Aliの海辺に位置するレジデンスプロジェクトです。3棟で構成される全220戸の住宅として計画され、1～4ベッドルームのアパートメント、4～5ベッドルームのタウンハウス、プライベートビーチアクセス、海を望む眺望、リゾートスタイルの共用施設を備えます。

ドバイ総合研究所グループのDRI Real Estate LLCでは、日本在住の方に向けて、Palm Central Private Residencesを含むドバイ不動産の最新販売状況、エリア選定、購入前に確認すべきポイントに関するご相談を受け付けています。

最新の販売状況を確認する

https://driholdings.ae/contact/

Palm Jebel Aliの中心部に位置するビーチフロントレジデンス

Palm Central Private Residencesは、Palm Jebel AliのSpineと呼ばれる中心軸に沿って位置するプロジェクトです。Palm Jebel Aliは、Palm Jumeirahと同じくヤシの木の形をしたウォーターフロント開発を、ドバイ南西側のJebel Aliエリアにさらに大きなスケールで整備する大型プロジェクトです。住宅、ホテル、レジャー、商業施設、海辺の公共空間を組み合わせ、Palm Jumeirahとは異なる新たなビーチフロントエリアとして開発が進められています。

Palm Jebel Ali内には、コミュニティセンター、モスク、スポーツ・ウェルネスセンター、公園、ホスピタリティ、レジャー施設などが計画されています。海辺の落ち着いた住環境だけでなく、日常生活や余暇を支える機能がまとまるエリアとして位置づけられます。

主要エリアへのアクセス目安は以下の通りです。

Bluewaters Island：約23分

DWC Airport：約25分

Mall of the Emirates：約27分

Palm Jumeirah：約28分

Burj Al Arab：約30分

Dubai International Airport：約40分

上記は移動時間の目安です。実際の所要時間は交通状況、時間帯、移動手段により異なります。

Palm Central Private Residencesについて

Palm Jebel Ali内に位置するPalm Central Private Residencesのロケーション

Palm Central Private Residencesは、Palm Jebel Aliの海辺に建つ、全220戸のレジデンスプロジェクトです。

開放的なレイアウト、自然素材を感じる内装、海と空を望む眺望、リゾートスタイルの生活体験が特徴です。建物は段状の建築デザインにより、眺望、プライバシー、屋外空間とのつながりを高める構成です。

ビーチフロントに広がるPalm Central Private Residencesの住環境

アパートメントは1～4ベッドルーム、タウンハウスは4～5ベッドルームが示されています。タウンハウスはプライベートガレージ、ダブルハイトのリビング、ビーチやランドスケープデッキへのアクセスが紹介されており、広さと海辺の住環境を重視する方に向いた住戸タイプとして整理できます。

物件概要

プロジェクト名：Palm Central Private Residences

デベロッパー：Nakheel

所在地：Palm Jebel Ali, Dubai

住戸数：220戸

建物構成：3棟

住戸タイプ：1～4ベッドルームアパートメント、4～5ベッドルームタウンハウス

特徴：プライベートビーチアクセス、海を望む眺望、リゾートスタイルの共用施設

Estimated Construction Completion：2030年9月予定

※上記は2026年6月時点の販売情報をもとにした概要です。仕様、販売状況、引き渡し時期、住戸タイプは変更となる場合があります。最新情報は個別にご確認ください。

住戸タイプ・面積・販売価格の目安

- 1ベッドルーム平均面積：約827平方フィート販売価格：AED 2,700,000～（約1億1,880万円～）

2ベッドルーム

平均面積：約1,215平方フィート

販売価格：AED 4,300,000～（約1億8,920万円～）

2ベッドルーム＋メイドルーム

平均面積：約1,466平方フィート

販売価格：AED 4,900,000～（約2億1,560万円～）

3ベッドルーム

平均面積：約2,039平方フィート

販売価格：AED 7,500,000～（約3億3,000万円～）

4ベッドルーム

平均面積：約3,269平方フィート

販売価格：AED 12,400,000～（約5億4,560万円～）

4ベッドルーム・タウンハウス

平均面積：約3,990平方フィート

販売価格：AED 14,900,000～（約6億5,560万円～）

5ベッドルーム・タウンハウス

平均面積：約5,041平方フィート

販売価格：AED 18,900,000～（約8億3,160万円～）

上記は販売開始価格の目安です。実際の価格は、販売状況、階数、眺望、住戸タイプ、支払い条件、為替レート等により異なる場合があります。日本円は1AED=44円で換算しています。

支払いプラン

Palm Central Private Residencesのインフィニティプールと水辺の景観- 住戸タイプにより、完成時に支払う割合が異なります。支払い時期と割合は以下の通りです。

1・2ベッドルーム

予約時：20%

2026年11月：5%

2027年4月：5%

2027年9月：10%

2028年2月：10%

2028年7月：10%

2028年11月：5%

2029年3月：5%

2030年9月：30%

3・4ベッドルーム / タウンハウス

予約時：20%

2026年11月：5%

2027年4月：5%

2027年9月：10%

2028年2月：5%

2028年7月：5%

2028年11月：5%

2029年3月：5%

2030年9月：40%

支払いスケジュールは、住戸タイプや販売状況により変わる可能性があります。実際の購入検討時には、最新の販売資料、契約書面、支払い条件を個別に確認することが重要です。

共用施設・アメニティ

- Palm Central Private Residencesでは、ビーチフロントの立地を活かした共用施設が計画されています。

・パデルコート（Padel Court）

・子ども向けプレイエリア（Kids' Play Areas）

・屋外BBQエリア（Outdoor BBQ）

・スポーツエリア（Sports Area）

・ビーチラウンジ（Beach Lounge）

・フィットネススタジオ（Fitness Studio）

・ビーチバレーコート（Beach Volleyball）

・インフィニティプール（Infinity Pool）

・ゲームルーム（Games Room）

・イベント芝生エリア（Event Lawn）

・クラブハウス（Clubhouse）

・ロビーラウンジ（Lobby Lounge）

プライベートビーチへのアクセス、インフィニティプール、フィットネス、クラブハウス、キッズエリア、ビーチバレー、BBQエリアなどが計画されており、海辺で過ごす時間と日常の利便性を両立する構成です。

Palm Central Private Residencesはどのような方に向いているか

海と緑を望むPalm Central Private Residencesの住戸内観

Palm Central Private Residencesは、以下のようなニーズを持つ方に向いたプロジェクトです。

・Palm Jebel Aliで物件を検討している方

・ビーチフロントや海を望む眺望を重視したい方

・1～4ベッドルームのアパートメントを検討している方

・4～5ベッドルームのタウンハウスも含めて比較したい方

・リゾートスタイルの共用施設やプライベートビーチアクセスを重視したい方

・将来のPalm Jebel Aliの開発状況を踏まえて検討したい方

一方で、購入検討時には、Palm Jebel Aliというエリアの今後の開発状況、賃貸需要、完成時期、管理体制、将来の売却しやすさなどを分けて確認する必要があります。購入目的や保有期間によって見るべきポイントが変わるため、最新資料をもとに個別に比較することが大切です。

Nakheelについて

Palm Central Private Residencesのタウンハウステラスイメージ

Nakheelは、ドバイを代表する不動産デベロッパーの一つです。

Palm Jumeirah、Dubai Islands、Palm Jebel Aliなど、ドバイの象徴的な開発を手がけてきたデベロッパーです。ウォーターフロント、住宅、ホテル、商業、レジャー機能を組み合わせた大規模な開発に強みを持ち、Palm Central Private ResidencesもPalm Jebel Aliにおける海辺の住環境を構成するプロジェクトとして位置づけられます。

ドバイ不動産をご検討中の方へ

ドバイ総合研究所グループでは、ドバイ不動産の購入、投資、移住、資産分散を検討している日本在住の方に向けて、無料の個別相談を受け付けています。

Palm Central Private Residencesのようなビーチフロント物件は、エリア、デベロッパー、支払いプラン、完成時期、眺望、管理体制、出口戦略を分けて確認する必要があります。DRI Real Estate LLCでは、RERAライセンスを持つ現地法人として、ドバイ不動産の最新情報や購入前に確認すべきポイントを日本語で整理しています。

最新の販売状況、空き住戸、価格、支払い条件について確認したい方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

https://driholdings.ae/contact/

会社概要

会社名：株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス

代表取締役：加藤 宗士

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

設立：2025年8月

資本金：187,200円

事業内容：ホールディングス法人

公式サイト：https://driholdings.ae/

関連法人：

DRI Real Estate LLC

事業内容：ドバイ不動産売買仲介

ライセンス番号：1476067

RERAライセンス番号：49195

DRI Consultancy FZ-LLC

事業内容：移住事業

ライセンス番号：47009315

運営メディア

コーポレートサイト：https://driholdings.ae/

公式ブログ：https://getfr33.com/