その一瞬が、かけがえのない物語に。ペアレンツグッズブランド「Hugoo（ハグー）」から、ショートムービー作成アプリ『Hugoo Moment（ハグーモーメント）』誕生

株式会社GRIT

■ 『Hugoo Moment（ハグーモーメント）』とは

Hugoo Moment（ハグーモーメント）は、忙しい日々の中でも子どもの成長を優しく振り返ることができる、ショートムービー作成アプリです。

スマホに溜まっていく動画からお気に入りを選び、BGMとフィルターを合わせるだけで、あっという間に思い出の動画が完成。

慌ただしい日々の中にある何気ない一瞬一瞬を、一生の宝物に変えていきます。

■『Hugoo Moment』3つの特徴

スマホの中に眠っている動画をつなぎ合わせ、子どもの成長を振り返る、世界にひとつだけの特別なストーリーへと仕立てます。

【1】動画・BGM・フィルターを選ぶだけのカンタン3ステップ 忙しい子育ての合間でも、1から動画を編集する手間はありません。お気に入りの動画を選び、お好みのBGMとフィルターを掛け合わせるだけ。たったそれだけの直感的な操作で、誰でも簡単にショートムービーを作ることができます。

【2】我が子の歩みが鮮やかによみがえる「成長ストーリー設計」 ただ動画を1つに繋げるだけでなく、子どもの成長や愛おしい変化が一番引き立つように設計されています。まるで家族の歴史をめくるように、あの日のみずみずしい記憶や空気感が鮮やかによみがえります。

【3】未来のあなたへ届ける「タイムカプセル」のような場所 バタバタと過ぎ去っていくなんでもない毎日こそ、未来の家族にとっては一番の宝物です。スマホの中に埋もれがちな日々の記録を、いつでも、何度でも見返したくなる「家族の資産」として大切に残しておくことができます。

■こんな方におすすめ

・︎子どもの動画がスマホに溜まっている

・︎編集したいけど時間がない

・︎成長記録を残したい

・︎家族で思い出を振り返りたい

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■ Hugoo代表取締役 山本のコメント

「バッグやヒップシートのブランドなのに、なぜアプリ？」

そう思われた方もいるかもしれません。



2022年にペアレンツグッズブランドとしてスタートしたHugoo（ハグー）は、

「親子のおでかけの“今”を支えたい」という想いから、これまでプロダクトをお届けしてきました。



今この瞬間の子どもとの時間を少しでもサポートしたい。そう願う一方、多くのパパやママとお話しする中で見えてきたのは、「子どもの動画はたくさん撮ってきたけれど、毎日に追われて見返す時間もないまま、あっという間に大きくなってしまった」という、これまでの軌跡を振り返りたいと願う声でした。



初めて声をあげて笑った顔。 眠そうに見上げてきた表情。 ふいに名前を呼んでくれた瞬間。

当時は当たり前だった日常が、後から見返すと、涙が出るほど愛おしい宝物になっている。

だからこそ、忙しい日々の中でも、あの日の我が子との時間を、もっと簡単に振り返られる場所を作りたい。そんな想いで開発したのが、「Hugoo Moment（ハグーモーメント）」です。



スマホに眠る動画を紡ぎ、世界にひとつだけの愛おしいストーリーへ。

このアプリが、家族のかけがえのない時間を優しく振り返るきっかけになれたら嬉しいです。

■ アプリ概要

アプリ名：Hugoo Moment（ハグーモーメント）

対応OS：iOS

価格：ダウンロード無料

ダウンロードURL：https://apps.apple.com/jp/app/id1350342226

■ ブランド概要：Hugoo（ハグー）について

ヒップシートなら、Hugoo（ハグー）

親子の日常に、美しさと確かな安心を。

Hugoo（ハグー）は、 卓越した機能性と、洗練された美しさ。 そのどちらも大切にする、ママとパパのためのペアレンツグッズブランドです。ヒップシートやペアレンツバッグに求められる“機能”はそのままに、 余白のある美しさと、確かな安心をかけ合わせました。忙しい日々のなかでも、手にするたびに少し気持ちが整い、おでかけが楽しみになる。そんな“日常のゆとり”を生むプロダクトを、Hugooは提案します。

公式ブランドサイト：https://hugoo-official.com/