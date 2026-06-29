【名古屋初出店】“マツコ絶賛”　創業70年の老舗餡子で手掛ける浅草今川焼き『月のうさぎ』がmozo ワンダーシティに2026年7月7日グランドオープン！

株式会社MARU

株式会社MARUは、焼きたて今川焼き専門店『月のうさぎ』を、

2026年7月7日（火）にmozo ワンダーシティ 1階

「mozo Food Marche」内へオープン致します。



『月のうさぎ』は、先行出店店舗でオープン直後から

多くのお客様にご来店いただき、

1日約2,000個を販売する今川焼き専門店です。



最大約90分待ちとなる日もあるなど、焼きたての

今川焼きを求めるお客様から好評をいただいています。



今回のmozo ワンダーシティ店は、そうした反響を受けて

東海エリアへ展開する名古屋初の店舗となります。

【多くのお客様に選ばれる理由は、餡子と生地のバランス】

『月のうさぎ』の今川焼きは、餡子と生地のバランスを

大切にした焼きたて和スイーツです。



餡子には、TBS系「マツコの知らない世界」

で紹介された老舗製餡所の餡子です。



使用するのは、100%北海道産小豆

風味・香り・粒立ちの良さにこだわり、小豆本来の味わいを活かした上品な甘さの餡子を炊き上げています。

直火銅釜で丁寧に仕上げることで、素材の美味しさをしっかり感じられる奥行きのある味わいが特徴です。

【砂糖のこだわり】

使用する砂糖は「鬼ザラ糖」です。

鬼ザラ糖はザラメ糖のなかでも最高ランクで、モンドセレクション金賞を3年連続受賞しています。

鬼ザラ糖は、サトウキビやてん菜などの植物に蓄えられた天然の甘未成分であるショ糖から雑味となるミネラル成分を限界まで取り除き、ショ糖99.9%まで精製された高純度な白ザラ糖です。

砂糖の成分であるショ糖の精製を繰り返すとショ糖同士が結合して、砂糖の結晶はより大きなものとなります。

製餡に使用する砂糖は、平均粒径3.7ミリのサイズにまで精製された透明度の高い最高純度の白ザラ糖である「鬼ザラ糖」を使うことで、一般の砂糖では得られない爽やかな甘みを追及しています。

保存料・着色料一切不使用：無添加製法で安心・安全。

月のうさぎでは、餡をたっぷりのせて一つひとつ丁寧に焼き上げています。

店頭で焼き上げる様子が伝わることで、

買い物の合間にも立ち寄りたくなる、

焼きたてならではの魅力を感じていただけます。

mozo ワンダーシティに、焼きたて和スイーツが登場

今回出店するmozo ワンダーシティは、ファミリー層をはじめ、

買い物・食事・休日のおでかけで多くのお客様が訪れる大型商業施設です。

『月のうさぎ』では、買い物の合間に気軽に楽しめる焼きたて

和スイーツとして、地域のお客様に親しんでいただける店舗づくりを目指してまいります。

焼きたての今川焼きは、店頭で気軽に楽しめるおやつとしてはもちろん、

家族への差し入れや、ちょっとした手土産にも選びやすい商品です。

mozo ワンダーシティ店でも、焼きたての美味しさを通じて、地域のお客様の

日常に寄り添う和スイーツを提供してまいります。

販売商品について

mozo ワンダーシティ店では、焼きたての今川焼きとして

「粒あん」と「カスタード」を通年商品として販売します。価格はどちらも230円（税抜）です。

季節によって限定商品なども販売予定です。

1個から購入できるため、買い物中のおやつとして

気軽に楽しめるほか、家族への差し入れや、

ちょっとした手土産にも選びやすい商品です。

店舗情報

粒あん：小豆の風味と粒感を楽しめる定番商品。230円（税抜）カスタード｜やさしい甘さで食べやすい味わい。230円（税抜）

店舗名

浅草今川焼き 月のうさぎ mozo ワンダーシティ店

オープン日

2026年7月7日（火）

所在地

愛知県名古屋市西区二方町40

mozo ワンダーシティ 1階「mozo Food Marche」内

営業時間

施設営業時間に準ずる

取扱商品

今川焼き 通年商品

粒あん／カスタード

各230円（税抜）

その他に季節限定有り

ブランドについて

浅草今川焼き『月のうさぎ』は、焼きたての美味しさに

こだわった今川焼き専門店です。

ブランドコンセプトは、

「ひと口で、ほっとする和の甘み。」

ふっくらとした生地、丁寧に仕上げた餡子、そして印象に残る焼印。

縁起の良い「月の贈り物」--ギフト需要にも対応

「月のうさぎ」は、今川焼きを「月」に、

うさぎを「飛躍・運気上昇」の象徴と捉えた、縁起の良いブランドです。

跳ねるうさぎをモチーフにした今川焼きとして大切な方への贈り物に喜ばれます。

昔ながらの親しみやすさと、現代の商業施設でも選ばれやすい

清潔感を大切にした和スイーツブランドです。

日常のおやつとしてはもちろん、家族への手土産にも選びたくなるような、

親しみのあるブランドづくりを行っています。

会社概要

会社名

株式会社MARU

所在地

東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山 7階

事業内容

飲食店の運営、食品ブランドの展開

ブランド

浅草今川焼き 月のうさぎ

公式ホームページ

https://tsukinousagi.co/

公式Instagram

https://www.instagram.com/tsuki_usagi_asakusa