【iPhone価格改定が行われた場合を想定した「中古スマホ」市場への影響】伊藤忠グループのBelong、個人間売買市場の動向分析による今後の「中古スマホ」価格変動予測を公開

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村 耕一郎 以下、「Belong」）は、フリマアプリなどの個人間売買市場の取引データを参考に、今後Apple社によるiPhone価格改定が行われた場合を想定した、中古スマートフォン市場へ与える影響および価格変動予測をまとめました。

■過去のiPhone価格改定と個人間売買市場における中古スマートフォン販売価格への影響

株式会社Belongでは、フリマアプリなどの個人間売買市場の取引データをモニタリングおよび分析しています。2022年7月に実施されたiPhoneの価格改定について、個人間売買データをもとに中古スマートフォン市場の動向を分析したところ、改定直前と比較して、改定後のピーク時には11.5%~13.4%の販売価格上昇が確認されています。

■今後、iPhone価格改定が行われた場合を想定した中古スマートフォン市場への影響予測

＜予測１.短期的には発表から約1週間で値上がりのピークへ＞

2022年7月に実施されたiPhone価格改定時の市場データを参考に、現在の中古スマートフォン市場における最新モデルの直近価格を適用したシミュレーションを実施いたしました。

今回の価格改定は2022年当時とは背景が異なる前提はあるものの(※1)、主要なiPhoneモデルで一律10%の値上げが実施された場合、個人間売買市場における販売価格は9.8%～12.4%上昇すると予測しています。

この短期的な価格上昇の背景には、新品価格の値上げに伴い、より手頃な端末を求める消費者が中古スマートフォン市場へ流入することが挙げられます。価格改定発表を受けた駆け込み需要が一時的に集中することで、結果として販売価格が急速に押し上げられると考えられます。

※1：2022年のiPhoneの価格改定は、主に「円安」に伴う為替レートの調整が要因でした。

＜予測２.長期的にはおよそ2か月から4か月かけて価格改定前水準に戻る＞

価格がピークに達した後は、およそ2か月から4か月をかけて徐々に落ち着き、長期的には価格改定前の価格水準へと収束していくと予測されます。

この背景には、一時的に高まった需要が一定期間で一巡することに加え、基本的に日数の経過とともに市場価値が自然と下落していく中古スマートフォンの性質が挙げられます。これらの要因により、一時的な価格高騰を経た後も、最終的には値下がりへと転じると考えられます。

■分析の前提

■「にこスマ」について

- 予測数値は過去のデータおよび現在の市場トレンドから算出したBelong独自の予測値です。- 容量は256GBを想定しています。- 状態の良いスマートフォン（各サービスで最高グレード相当）を想定しています。

「にこスマ」は、伊藤忠グループのBelongが運営する中古スマホ販売・スマホ買取サービスです。「あたらしいより、あなたらしい。」をモットーに、お客さまのライフスタイルにフィットしたスマホ選びをお手伝いします！

◇にこスマ（中古スマホ販売）

https://www.nicosuma.com/

中古スマホのイメージを覆す高品質な端末を厳選！

端末ごとに詳細なコンディションを掲載しているので、納得の一台をお選びいただけます。

◇にこスマ買取（スマホ買取）

https://www.nicosuma.com/sell

登録不要でかんたん見積もり！

シンプルな査定基準や徹底したデータ消去など、スマホ買取が初めての方でも安心してご利用いただけます。

スマホの購入・売却に関するお役立ち情報は、「にこスマ通信」(https://www.nicosuma.com/magazine)でも発信しています。

■会社概要

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/)や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」(https://bz.belong.co.jp/)など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

●記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。