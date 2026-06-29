株式会社MomentumStudio、台湾最大級のAI展示会「2026 AI TAIWAN 未來商務展」に出展

株式会社MomentumStudio

株式会社MomentumStudio（本社：東京都港区、代表取締役：小柳孝一、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）から26日（金）まで、台北圓山花博園区にて開催されたアジア最大級のAI応用・DX展

示会「2026 AI TAIWAN 未來商務展（All in AI）」に出展いたしました。

「2026 AI TAIWAN 未來商務展（All in AI）」会場の看板

■ 「2026 AI TAIWAN 未來商務展」について

「2026 AI TAIWAN 未來商務展（All in AI）」は、AIを真に経営に導入し、商業上の意思決定を高度化することをコンセプトに掲げる、アジア初の「AI駆動による経営意思決定と組織変革」に焦点を当てた展示会です。商業上の意思決定と組織変革にフォーカスし、企業が適切なスタートポイントを見つけ、最適なパートナーを選び、AIを実際の業務に導入していくことを支援します。10大関鍵技術応用展区や120社以上のソリューションチーム、産業トレンド論壇、AI技術応用研討会などが展開されました。

【開催概要】

・名称：2026 AI TAIWAN 未來商務展（All in AI）

・会期：2026年6月24日（水）～6月26日（金） 各日09:00～17:00（最終入場16:00）

・会場：臺北圓山花博園区（台北市中山区玉門街1号）

・主催：数位時代／經理人（bnext media）

■ 出展の背景・目的

当社は「良いサービスを世に広め、1％でも良くする世界を実現する」というミッションのもと、伴走型営業支援やAI導入・DX支援、インバウンドプロモーション・海外進出支援などを通じて、企業の成長にモメンタムを生み出す事業を展開しています。

近年、AI研修を実施しても「学んで終わり」で現場に定着しないという課題を抱える企業が少なくありません。当社は、AIが日常業務に溶け込む組織文化の醸成を支援する伴走型サービス「カルチャAI」や、組織のAI活用レベルを可視化する「AI活用度診断」などを運用し、AIの現場定着を支援してきました。

また当社は、台湾旅行業協会（TATA）公式会員名簿の日本企業向け広告掲載や、訪日インバウンド向け広告の取り扱い、ニューヨーク・ブルックリンを拠点とした日本企業のグローバルマーケティング支援など、国内外をつなぐ事業にも注力しています。

こうした背景から、アジアにおけるAI活用と組織変革の最前線が集う「2026 AI TAIWAN 未來商務展」への出展を決定。台湾をはじめとするアジア市場の最新動向や先進事例を収集するとともに、日本発のAIソリューションを発信し、日台・アジア間のビジネス連携の可能性を探りました。

「2026 AI TAIWAN 未來商務展」当社ブースの様子（カルチャAI）

会社概要

ブースで配布した「カルチャAI」などのサービス紹介資料「2026 AI TAIWAN 未來商務展」当社ブース（カルチャAI）の全景会場（臺北圓山花博園区）に掲出された「2026 AI TAIWAN 未來商務展」の看板

法人名：株式会社MomentumStudio

代表者：代表取締役 小柳孝一

所在地：東京都港区北青山2丁目7-20

事業内容：BtoBセールス・マーケティング支援、AI導入支援・人材育成、海外テストマーケティング支援、ウェディング広告メディア事業、訪日インバウンド向けタイアップ広告事業

会社サイト：https://momentumstudio-jp.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社MomentumStudio

Mail：contact@momentumstudio-jp.com

URL：https://momentumstudio-jp.com/