しまむら、7/1（水）より「インナーフェア」を開催！お買い得品のほか、夏のお悩みに対応した商品が登場！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、7月1日（水）より、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアで「インナーフェア」を開催することをお知らせいたします。
■「しまむら インナーフェア」開催！
7/1（水）から開催の「インナーフェア」では、レディースのブラジャー・インナーを中心に、夏のお悩みに対応した特別企画やお買い得商品を販売します。
●夏の暑さ対策（ノンワイヤーブラジャー）
夏の一番の悩みである“暑さ”に対応した新作ノンワイヤーブラジャーがFIBER DRY(ファイバードライ)・超COOL(クール)より登場します。
普段使いから睡眠時まで活躍する、夏のおすすめブラジャーです。
・FIBER DRY×ヘビロテ ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム））
※商品は一例です。
機能 ：吸水速乾（カップ裏ポケット）、抗菌防臭（身生地・カップ裏ポケット）、型崩れしにくい、ストラップがよれにくい、毛玉になりにくい
サイズ：M・L・LL
価格 ：税込1,419円
・超COOL ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）
※商品は一例です。
機能 ：接触冷感、抗菌防臭、通気性（身生地）、ストレッチ、部屋干し臭軽減
サイズ：M・L・LL
価格 ：税込1,419円
●夏のコーディネート対策（ノンワイヤーブラジャー）
薄着になる季節、下着選びに悩む方に向けて、コーディネートに合わせやすいノンワイヤーブラジャーが登場します。
・見せないブラ
※商品は一例です。
ポイント：ストラップの位置を外側に、ベルトの位置を低くすることで、背中あきトップスからブラジャーが見えにくい仕様となっています。
サイズ ：M・L・LL
価格 ：税込1,089円
・見せるブラ
※商品は一例です。
ポイント：背中部分がバックレース仕様になっており、シアー素材や背中あきのトップスにおすすめです。
サイズ ：M・L・LL
価格 ：税込1,089円
●便利シリーズ（ノンワイヤーブラジャー）
楽に着脱できるノンワイヤーブラジャーが登場します。「はけるブラ」は、足先からはくように着用できます。「あけるブラ」は、前からあけて着脱できます。
・はけるブラ
サイズ ：L・LL・3L・4L
価格 ：税込1,089円
・あけるブラ
サイズ ：L・LL・3L・4L
価格 ：税込1,089円
●ぽっちゃりさんシリーズ（ブラジャー・インナー）
夏のお悩みに対応した商品が、ぽっちゃりさんサイズで登場します。インフルエンサーによる、こだわりポイントを解説したタグが付いています。
※商品は一例です。
※商品は一例です。
●夏の暑さ対策（インナー）
FIBER DRYと超COOLから新作インナーが登場します。
また、汗ラボシリーズからは、汗対策に特化したインナー（汗取りインナー・脇汗対策インナー）を販売します。
※商品は一例です。
※商品は一例です。
●ハッピーバッグ（店舗のみ）
インナーフェア限定で、お買い得なハッピーバッグを販売します。ブラジャーセットやひんやりインナーセットなど、6種類のお買い得なハッピーバッグをご用意しました。
■しまむらグループ公式アプリ・しまむら公式SNSはこちら
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』
https://www.shop-shimamura.com/
■お問い合わせ先
＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact
＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）