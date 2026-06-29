しまむら、7/1（水）より「インナーフェア」を開催！お買い得品のほか、夏のお悩みに対応した商品が登場！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、7月1日（水）より、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアで「インナーフェア」を開催することをお知らせいたします。

■「しまむら インナーフェア」開催！

7/1（水）から開催の「インナーフェア」では、レディースのブラジャー・インナーを中心に、夏のお悩みに対応した特別企画やお買い得商品を販売します。

●夏の暑さ対策（ノンワイヤーブラジャー）

夏の一番の悩みである“暑さ”に対応した新作ノンワイヤーブラジャーがFIBER DRY(ファイバードライ)・超COOL(クール)より登場します。

普段使いから睡眠時まで活躍する、夏のおすすめブラジャーです。

・FIBER DRY×ヘビロテ ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム））※商品は一例です。

機能 ：吸水速乾（カップ裏ポケット）、抗菌防臭（身生地・カップ裏ポケット）、型崩れしにくい、ストラップがよれにくい、毛玉になりにくい

サイズ：M・L・LL

価格 ：税込1,419円

・超COOL ノンワイヤーブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）※商品は一例です。

機能 ：接触冷感、抗菌防臭、通気性（身生地）、ストレッチ、部屋干し臭軽減

サイズ：M・L・LL

価格 ：税込1,419円

●夏のコーディネート対策（ノンワイヤーブラジャー）

薄着になる季節、下着選びに悩む方に向けて、コーディネートに合わせやすいノンワイヤーブラジャーが登場します。

・見せないブラ※商品は一例です。

ポイント：ストラップの位置を外側に、ベルトの位置を低くすることで、背中あきトップスからブラジャーが見えにくい仕様となっています。

サイズ ：M・L・LL

価格 ：税込1,089円

・見せるブラ※商品は一例です。

ポイント：背中部分がバックレース仕様になっており、シアー素材や背中あきのトップスにおすすめです。

サイズ ：M・L・LL

価格 ：税込1,089円

●便利シリーズ（ノンワイヤーブラジャー）

楽に着脱できるノンワイヤーブラジャーが登場します。「はけるブラ」は、足先からはくように着用できます。「あけるブラ」は、前からあけて着脱できます。

・はけるブラ

サイズ ：L・LL・3L・4L

価格 ：税込1,089円

・あけるブラ

サイズ ：L・LL・3L・4L

価格 ：税込1,089円

●ぽっちゃりさんシリーズ（ブラジャー・インナー）

夏のお悩みに対応した商品が、ぽっちゃりさんサイズで登場します。インフルエンサーによる、こだわりポイントを解説したタグが付いています。

●夏の暑さ対策（インナー）

※商品は一例です。※商品は一例です。

FIBER DRYと超COOLから新作インナーが登場します。

また、汗ラボシリーズからは、汗対策に特化したインナー（汗取りインナー・脇汗対策インナー）を販売します。

●ハッピーバッグ（店舗のみ）

※商品は一例です。※商品は一例です。

インナーフェア限定で、お買い得なハッピーバッグを販売します。ブラジャーセットやひんやりインナーセットなど、6種類のお買い得なハッピーバッグをご用意しました。

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