110店舗目「天白区相生山店」オープン！大切なペットの第2の我が家が誕生

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、共同代表：大田富啓）は、2026年6月24日、名古屋市天白区相生山に全国110店舗目となる「天白区相生山店」をグランドオープンしました。

相生山エリアは、緑豊かな自然と穏やかな住宅街が広がる、ペットとの暮らしにぴったりの街。そんな環境に誕生した天白区相生山店では、「ただ預かるだけ」ではなく、飼い主様と離れている時間もペットが寂しさを感じないよう、居心地のよい「第2の我が家」を目指しています。

お部屋は、窮屈なケージではなく清潔で広々とした個室タイプ。プライバシーにも配慮した空間で、ペットたちは自分のペースでのびのびと過ごすことができます。さらに、専門知識を持つプロのスタッフが常駐し、1頭1頭に寄り添ったきめ細やかなケアを提供。預かり中の様子は写真や動画でリアルタイムにお届けするため、外出先でも愛犬・愛猫の笑顔を確認できる安心感があります。

仕事や育児と両立しながらペットを育てる20～40代のパーソンにとって、「いざというときに頼れる、信頼できるペットホテル」の存在はとても心強いもの。日常のお買い物ついでの一時預かりから、急な出張・旅行・帰省時の長期宿泊まで、天白区の飼い主様のさまざまなシーンに寄り添います。

全国110店舗のネットワークで培ってきたノウハウと温かいサービス精神を胸に、天白区相生山店はこれからも地域の飼い主様とその大切な家族を、すぐそばで支え続けます。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com