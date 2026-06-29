賞金総額＄4,200,000！ SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2026 Finals」を 2026年11月27日～29日にスウェーデン・ストックホルムで開催
株式会社ＳＮＫは、SNK格闘ゲームの世界大会「SNK World Championship 2026 Finals（SWC 2026 Finals）」を2026年11月27日～29日（欧州時間）に、スウェーデン・ストックホルム（DreamHack Stockholm 2026特設ステージ）で開催することをお知らせします。
「SNK World Championship 2026」は、SNKの格闘ゲーム5タイトル『餓狼伝説 City of the Wolves』、『THE KING OF FIGHTERS XV』、『SAMURAI SPIRITS』、『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』、『THE KING OF FIGHTERS ’98』を競技種目とするeスポーツ世界大会です。予選大会と決勝大会を合わせた賞金総額は＄4,200,000！SNK格闘ゲームの祭典に、ぜひご参加ください！
＞SNK eSports公式サイト
https://snkesports.com/ (https://snkesports.com/)
「SWC 2026 Finals」をスウェーデン・ストックホルムにて開催！
SNKの格闘ゲーム5タイトルの世界チャンピオンが決定する「SWC 2026 Finals」を、2026年11月27日～29日に開催。会場は、スウェーデン・ストックホルムで開催される世界最大級のeスポーツ＆ゲーミングフェス「DreamHack Stockholm 2026」の特設ステージです。当日は、決勝大会に加え、最終予選（LCQ）とオープントーナメントも開催いたしますので、続報をお待ちください。
＞DreamHack Stockholm 2026
https://dreamhack.com/stockholm/ (https://dreamhack.com/stockholm/)
「SNK World Championship 2026」開催概要
■大会名称
SNK World Championship 2026 （SWC 2026）
■競技種目／出場枠数
・餓狼伝説 City of the Wolves （32名）
・THE KING OF FIGHTERS XV （32名）
・SAMURAI SPIRITS （16名）
・THE KING OF FIGHTERS ’98 （オープントーナメント）
・ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 （オープントーナメント）
■賞金総額
賞金総額：＄4,200,000（予選大会＋決勝大会）
・餓狼伝説 City of the Wolves：＄2,500,000
・THE KING OF FIGHTERS XV：＄1,000,000
・SAMURAI SPIRITS：＄500,000
・THE KING OF FIGHTERS ’98：＄100,000
・ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝：＄100,000
■予選大会
・大会スケジュールはこちらをご確認ください。なおスケジュールは順次更新されます。
https://snkesports.com/swc/2026#qualifying-tournaments
■決勝大会（SWC 2026 Finals）
・開催日程：2026年11月27日～11月29日（欧州時間）
・開催場所：スウェーデン・ストックホルム「DreamHack Stockholm 2026」特設ステージ
・参加料金：「DreamHack Atlanta」のチケット購入が必要です。詳細は後日ご案内します。
※最終予選（LCQ）及び『KOF ’98』『龍虎の拳 外伝』オープントーナメントへのエントリー方法については別途ご案内します。
■ポイントランキング
SWC 2026では、予選大会（LCQを除く）のランクと順位に応じたポイントを付与します。累計獲得ポイントの上位選手が本戦トーナメントに出場できます。また獲得したポイントは、1ポイント=1ドル換算で、賞金として後日授与します。
詳細は公式ルールブックをご確認ください。なお開催国の法令上の理由により、賞金額が変更となる場合があります。
＞SNK eSports公式サイト
https://snkesports.com/ (https://snkesports.com/)
＞DreamHack Stockholm 2026
https://dreamhack.com/stockholm/
＞SWC 2026に関するお問合せ
snk_esports@snk-corp.co.jp
新たなeスポーツ競技『餓狼伝説 City of the Wolves』地域リーグの開催が決定！
北米、南米、欧州、アジアを対象に、2人1組のチーム戦で『餓狼伝説 City of the Wolves』地域チャンピオンの座を競う地域リーグの開催が決定！近日、オンライン予選大会のエントリーを開始しますので、ご期待ください！
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.