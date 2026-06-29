EUVフォトン株式会社、シードラウンドで総額約8.8億円の資金調達を実施

EUVフォトン株式会社

先端半導体の開発に不可欠な極端紫外線（EUV）照射と解析評価を提供するEUVフォトン株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：浅野 種正、以下「EUVフォトン」）は、ベータ・ベンチャーキャピタルをリード投資家として、肥銀キャピタル、佐銀キャピタル＆パートナーズ、NCBベンチャーキャピタル、三菱UFJ信託銀行を引受先とする第三者割当増資、および福岡銀行、日本政策金融公庫からの融資により、総額約8億8千万円の資金調達（融資枠を含む）を実施したことをお知らせします。

今回の資金調達により、EUVフォトンはEUVオープンフレーム露光装置を中核とした照射解析装置を導入し、半導体サプライチェーンの強靭化に向けたサービス提供体制の構築や人材採用を加速してまいります。

資金調達の背景・目的

EUVフォトンは、次世代半導体製造や先端計測領域に不可欠なEUV関連技術の研究開発の支援サービスを提供する企業です。

半導体産業では、微細化・高性能化に伴い、EUV関連技術の重要性が高まっています。一方で、国内にEUV照射をしている民間事業者は存在していません。照射解析を国外の事業者に依頼せざるを得ず、国内メーカーにとっては研究開発のスピードが制限される状況が続いていました。 EUVフォトンは、九州大学で長年培ったノウハウと、今回の資金調達により導入する独自の設備を活かし、日本が強みとする半導体素材や装置の研究開発の効率化を目指します。

投資家・金融機関

出資者：ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社、肥銀キャピタル株式会社、株式会社佐銀キャピタル＆パートナーズ、NCBベンチャーキャピタル株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社

金融機関：福岡銀行、日本政策金融公庫

EUVフォトン株式会社について

会社名：EUVフォトン株式会社

本社所在地：福岡県福岡市西区九大新町4-1 福岡市産学連携交流センター内

EUV照射・解析センター所在地：福岡県春日市春日公園6-1 九州大学筑紫キャンパス内

代表者：浅野 種正

設立：2024年7月29日

事業内容：EUV光に関する材料の処理、測定、及び評価サービスの提供

URL：https://ku-oip.co.jp/euv

お問い合わせ先

EUVフォトン株式会社

Email：contact@euvphoton.jp