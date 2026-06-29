【入場無料】大阪・関西万博の大型書道作品を地元・堺で展示！「第4回日本書画共創協会展」7/23から4日間開催

株式会社MICHI

日本書画共創協会（会長：書道家 桔梗、事務局：大阪府堺市）は、2026年7月23日（木）から7月26日（日）までの4日間、堺市立文化館ギャラリー（堺アルフォンス・ミュシャ館）にて「第4回 日本書画共創協会展」を開催いたします。

過去開催の様子

本展が最も大切にしているのは、「カジュアルに、書くことを楽しむ」という想いです。敷居が高いと思われがちな書道の世界において、経験や技術の有無はいっさい関係ありません。「筆やペンを手に取り、文字を書く」という素朴な楽しさを、作品を通じて分かち合う開かれたアート空間を目指しています。

さらに同会場内では、協会会長であり堺市を拠点に活動する書道家・桔梗（ききょう）による第7回個展『一燈照隅（いっとうしょうぐう）』も同時開催。昨年の「大阪・関西万博」の舞台で披露され、大きな反響を呼んだ大型書道作品を地元・堺で一般公開いたします。 入場無料・予約不要で、写真撮影やSNS投稿も自由。散歩がてらにどなたでも気軽にお立ち寄りいただける展覧会です。

本展の3つの見どころ

【1】「カジュアルに書くことを楽しむ」がコンセプト。初心者・お子さま連れも大歓迎！

入場無料・予約不要。さらに会場内の写真撮影＆SNS投稿も原則自由です。「うまい・へた」の概念にとらわれず、誰もが“書く楽しさ”そのものに出会える心地よい空間を提供します。

【2】大阪・関西万博の感動を再び。3.6m×1.8mの大型作品を間近で体感！

大阪ヘルスケアパビリオンのステージで披露された大迫力の書道パフォーマンス作品が、地元・堺に1年ぶりに凱旋。印刷や画面越しでは伝わらない、墨の躍動感やエネルギーを間近で鑑賞できる貴重な機会です。

【3】書道家 桔梗が基本的に在廊。海外ステージ等の舞台裏を直接聞ける！

会期中は、協会講師や作家本人がほぼ終日在廊いたします。展示作品に込めた想いはもちろん、ニューヨークやベトナムでの書道パフォーマンスのエピソードや、万博パフォーマンスの緊迫した舞台裏など、ここでしか聞けない生の声をお届けします。

コンセプトは「カジュアルに、書くことを楽しむ」

おかげさまで、本展は今年で5年目を迎えました。出展者も来場者も書道歴は問いません。作品をきっかけに、つくり手と来場者が笑顔で語り合える、温かく開かれた場を目指しています。ご家族・ご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

◆展示内容：ペン字から360cmのダイナミックな書画まで

会場には、日常の美を追求したペン字から、伝統の枠を超えた現代アートとしての書画まで、4部門の多彩な作品が集結します。「書くことを楽しむ」という地続きの想いから生まれた、日常の書の数々をお楽しみいただけます。

- ペン字部門： ボールペンで出展者全員が同じ手本を書きます。同じ文字だからこそ、一人ひとりの個性がくっきりと浮かび上がる、繊細で端正な作品群です。- 実用書道部門： 表書き・住所・名前など、暮らしに息づく実用の書。実用性と芸術性が美しく交差する作品群です。- 書画部門： 古典的な臨書作品から、伝統にとらわれない現代的なアート表現を含みます。一人ひとりの制作背景を含めご紹介します。- 学生部門： 中学生以下による硬筆・毛筆作品。次世代の瑞々しく真摯なエネルギーが会場を彩ります。◆同時開催：書道家 桔梗 第7回個展『一燈照隅』

同会期・同会場の奥側展示室では、日本書画共創協会会長・書道家 桔梗(https://121kikyo.jp)による第7回個展『一燈照隅』を同時開催いたします。 個展のテーマである「一燈照隅（いっとうしょうぐう）」とは、今自分が置かれた場所で精一杯に輝き、そっと周囲を照らすことの尊さを意味します。コロナ禍を経て、世界が新たな一歩を踏み出す今、温かな光を灯すような書の世界を展開。墨と余白、そして心の軌跡が交差する静謐なひとときをご体感ください。

本展のハイライトとして、昨年の「大阪・関西万博」で書道パフォーマンスとともに披露した大型作品も、本ギャラリーで初展示。世界の舞台で掲げた書の力を、間近でご覧いただける貴重な機会です。

【桔梗 在廊予定】 7月23日（木）～26日（日） 全日・終日在廊予定 （※休憩等により一時離席する場合がございます。あらかじめご了承ください）

書道家 桔梗書道家 桔梗 プロフィール

大阪府堺市出身・在住。日本書画共創協会 会長。

3歳で筆を取り、21歳で師範認定。

文部科学省後援・硬筆書写技能検定および毛筆書写技能検定において、いずれも最高位1級を取得。毛筆では主席合格を果たし、文部科学大臣賞を受賞。

古典書道の正統な流れを深く学びながら、その枠に留まらない独創的な表現を追求する。

書道パフォーマンスでは、ニューヨークをはじめとする海外の舞台にも積極的に立ち、さらに大阪・関西万博のステージにも出演。

「書で想いを可視化する」表現者として、伝統と現代をつなぐ書の可能性を提示し続けている。

◆会場：ミュシャ館に隣接する堺の文化拠点

会場の「堺市立文化館ギャラリー」は、世界的な画家アルフォンス・ミュシャのコレクションを所蔵する「堺 アルフォンス・ミュシャ館」に隣接した、地域の芸術文化の発信拠点です。ぜひ、ミュシャ鑑賞とあわせてお楽しみください。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。

開催概要

名称： 第4回 日本書画共創協会展

会期： 2026年7月23日（木）～ 7月26日（日）

開館時間： 10:00～17:00（最終日7/26は16:00まで）

会場： 堺市立文化館ギャラリー（ミュシャ館受付横）

住所： 〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町1-2-200

アクセス： JR阪和線「堺市駅」より徒歩約3分

入場料： 無料（予約不要）

主催： 日本書画共創協会

同時開催： 第7回 書道家 桔梗 個展『一燈照隅』

関連URL

第4回 日本書画共創協会展 特設ページ： https://shoga-kyousou.jp/4th-exhibition/

書道家 桔梗 第7回個展『一燈照隅』特設ページ： https://121kikyo.jp/7th-exhibition/

堺市文化振興財団 イベント情報（協会展）： https://www.sakai-bunshin.com/event/87590/

堺市文化振興財団 イベント情報（桔梗個展）： https://www.sakai-bunshin.com/event/87594/

取材・撮影について（報道関係者様向け）

会期中の取材・写真撮影をご希望の報道関係者様は、誠に恐れ入りますが事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。 作家への個別インタビュー、会場内の動画・写真撮影、高解像度の作品画像のご提供など、柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

本件に関するお問い合わせ先

日本書画共創協会 事務局

TEL： 070-8329-9452

Mail： contact@michi-collective.com

URL： https://shoga-kyousou.jp/（日本書画共創協会 公式サイト）

会社概要

会社名： 株式会社MICHI

代表取締役： 高田 勝太

本店所在地： 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3番地シュライククリエイティブセンター801号室

事業内容： 書道・ペン習字教室の運営および講師育成／教材開発・販売／筆文字デザイン・作品制作／文化・芸術イベントの企画／Web制作・SNS運用・業務自動化等デジタル支援

運営ブランド： おとな書院(R)︎(https://otona-shoin.com/)／こども書塾(R)︎(https://kodomo-shojuku.com/)／アトリエ桔梗(R)︎(https://school.121kikyo.jp/)