アートで社会課題を解決へ。LITTLE ARTISTS LEAGUEに新理事が加わり、会員制度を開始しダイバーシティ研修を提供

一般社団法人LITTLE ARTISTS LEAGUE

社会課題をアートで解決するグローバルアートチーム「LITTLE ARTISTS LEAGUE（リトル・アーティスト・リーグ｜通称：LAL）」は、2016年に活動を開始し、2022年に非営利徹底型一般社団法人として法人化しました。多文化共生、環境問題、ダイバーシティ、病児・障がい児支援など、複雑化する社会課題に対し、アートを通じて「気づき」「対話」「自己有用感」を生み出す共創型プログラムを国内外で展開しています。

特にコロナ禍では、重度病児・障がい児へアートキットを届けるオンラインワークショップを実施。「できないこと」に焦点を当てがちな社会の価値観を転換し、一人ひとりの感性や個性が新たな創造性を生み出すことを証明しました。なかでも「やさしさの花」ワークショップでは、身体機能の制約を超えた表現が数々の感動的な作品を生み出し、「誰もが社会に価値を生み出せる」という新たな可能性を提示しています。

2025年5月には、難病当事者と社会をつなぐ難病フェス「Colors of HOPE」をローンチし、新聞・テレビなど各種メディアでも注目を集めました。LALは今後も、企業・自治体・教育機関との共創を通じて、アートを起点としたインクルーシブな社会づくりを推進してまいります。社会的インパクトと新たな価値創造をともに目指すパートナー企業・団体を広く募集しています。

●会員制度の開始

LITTLE ARTISTS LEAGUEは、組織体制の刷新に伴い、新たに法人向け会員制度を開始します。加盟企業には、LITTLE ARTISTS LEAGUE公式ホームページへの社名・ロゴ掲載をはじめ、主催イベントへの招待や協賛機会の優先案内を提供します。また、「プレミア会員」には、理事や特別講師による年次研修を実施し、ダイバーシティやインクルーシブデザイン、多文化共生をテーマとした実践的な学びの機会を提供します。

LITTLE ARTISTS LEAGUEのチャリティー活動へ高く共感した企業や、DEI・ダイバーシティ・インクルーシブ推進を経営戦略として位置づける企業、役員・管理職向けの研修コンテンツを求める企業、社会課題への取り組みを自社の価値創造や人材育成につなげたい企業との共創を目指し、幅広いパートナー企業・団体を募集しています。

（参照）会員制度概要(https://docs.google.com/presentation/d/1MiJAbsYubSOo6N087K4UQzqET9s-vWsg/edit?usp=sharing&ouid=106475777809331527967&rtpof=true&sd=true)

※本資料内に入会フォームURLも記載あり。入会申請を希望する企業はそのURLから申請を行うか、本文記載の連絡先アドレスまで連絡のこと。

●理事プロフィール

Rochelle Kopp新理事｜カップ・ロッシェル

アメリカ出身。子どもの頃から絵画、デッサン、版画などの制作に親しみ、日本美術への憧れをきっかけに日本語と日本文化を学ぶ。イェール大学歴史学部卒業、シカゴ大学経営大学院修了。いけばな小原流本科終了、草月流三級、書道準師範（学書院）。異文化コミュニケーションとダイバーシティを専門とする経営コンサルタントとして、長年にわたり日本企業やグローバル企業の人材育成、組織開発、リーダーシップ研修を支援している。

現在はジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング創立者兼社長を務め、上場企業の社外取締役も務める。『英語の品格』『マンガでわかる外国人との働き方』『日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法』など著書多数。樹木保護活動にも取り組み、チェンジ・ドット・オルグ・ジャパンの「チェンジメーカー・アワード」を2022年、2023年に受賞。

Kazunobu Seto新理事｜瀬戸和信

一貫して新しい価値観や習慣づくりに挑戦した経歴。MicrosoftではSurfaceの日本初代製品責任者として「パソコンの新しい使い方」を提案。Fitbit（現Google）では日本事業立ち上げに参画し、「健康をデータで捉える」という新たなライフスタイルの普及に携わった。Sonosでは日本第1号社員として参画後、日本代表を務め、「音楽のある暮らし」の再定義に挑戦。現在はD'Addarioの日本責任者として、音楽のインフラ市場開拓を推進している。

また2017年に米ギャラップ社認定ストレングスコーチ(R)資格を取得。人と組織の強みを活かすマネジメントや組織開発にも取り組む。著書に『クリエイティブ思考の邪魔リスト』『「自分」を殺すな、武器にしろ』がある。

Hitomi Takeuchi新理事｜竹内ひとみ

1974年兵庫県生まれ。４児のママ。ドットコムバブル時代、ITソフトウエアの営業職に従事したのち、結婚後は大手料理教室の講師として活動。子育ての傍ら、フードコーディネーターやITメディアライターなどを経て2014年シリコンバレーへ移住。現地で起業家向けのシェアハウスを運営。７年間で6,000人以上のゲストを迎えた。

これらの経験から「食と遊びを通じて誰もが共に楽しめるように」と遊んで食べるクッキー生地を起案、オリジナルクッキー生地を開発し、2020年coloridoh Inc.を米国で設立。2021年に帰国し、現在は日本国内ベースに活動中。

（参考）coloridoh.jp(https://coloridoh.jp)

Eriko Nonaka新理事｜ 野中瑛里子

株式会社N.FIELD 代表取締役 / NPO法人Startup Weekend 理事

新卒で三菱UFJ銀行（市場部門）入行。新規事業開発に転身するためSoftBankへ転職、SoftBank Vision Fund投資先の日本展開に従事（Paypay等）。並行してスタートアップコミュニティに入り始め、多様な企業の支援を行う中、2020年にN.FIELDを設立して独立。

現在も、「変容に直面する産業や企業のルールメイクを支援する」をモットーに、事業開発や政策渉外等、幅広く活動。主な経歴として、Fintech協会 事務局長、スタートアップ協会 事務局長、JPStartups副編集長、APT Womenメンター、Venture Cafe Community Campusメンター、UPGRADE with Tokyo審査員など。

（参考）N.FIELD社HP(https://n-fld.com/)

Satoshi Hasegawa新理事｜長谷川諭

森ビル株式会社の設計セクションにおいて「文化都心」を掲げる六本木ヒルズや麻布台ヒルズなど、大規模な街づくりに従事。ハードとしての建築設計のみならず、開業後も人々の営みと共に街が成長し続ける「都市を創り、都市を育む」プロセスをリード。

その傍ら、個人活動「H design」では、地元・川越での街歩きや桜船の船頭を通じ、五感を研ぎ澄ます「手触り感のある体験」をプロデュース。

都市に魂を吹き込むのは、そこに流れる文化や人々の高揚感であると確信してきたので、LALの掲げる「IMAGINE, CREATE, REDEFINE（想像力を創造性に、表現力を生きる糧に）」というミッションは、まさに自身が理想とする街づくりの核心である。今後は、培ってきた都市開発の知見と、H designで大切にしている遊び心を融合させ、ヒルズをはじめとする都市の舞台に、子どもたちの創造性が羽ばたく場をデザインしていく。アートが日常の景色となり、次世代の感性を育むコミュニティを共に作り上げたいと考えている。

Naomi Temple理事｜テンプル直美

沖縄生まれ、沖縄育ち。現在はアメリカ人の夫と愛猫meeとともに暮らしている。

外資系資産運用会社にて約30年にわたり株式調査業務に従事し、国内外の企業分析やマーケットリサーチを担当。長年にわたり培ってきた分析力と多角的な視点を活かしながら、投資判断を支えるリサーチ業務に携わっている。一方でCSR活動にも積極的に取り組み、社会とのつながりや人と人との支え合いを大切にしながら、金融の枠を超えた貢献にも力を注いでいる。

また、幼少期から親しんできた音楽への情熱を軸に、2018年より某ミュージックスクールにてボーカル講師としての活動をスタート。歌う技術だけではなく、「音楽を通して自分らしく居られる場所」を育むことを大切にしており、世代や立場を越えて人がつながる“Belonging”を追求。音楽の持つ力を信じ、ステージやレッスンを通じて、多くの人の心に温かなつながりを届け続けている。2025年よりLITTLE ARTISTS LEAGUEの理事を務めている。

●代表理事

Lumico Harmony代表理事｜ハーモニー・ルミコ

アーティスト。フィンランド人との結婚やブラジルでの生活、多文化環境での子育て経験を背景に、ダイバーシティアートプログラムを確立。2016年LITTLE ARTISTS LEAGUEを創設し、子ども・障がい者・多文化家庭・病児など、多様な人々が自由に表現しつながる場づくりを国内で展開している。外務省・法務省関連プロジェクトへの参画や企業・自治体との協働を通じ、アートを通じた共生社会の実現に取り組む。五感を横断する表現活動やワークショップも国内外で高い評価を受けている。2026年2月全身血栓により右脚切断・左脚麻痺し、現在義足・装具のリハビリ中。

●お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

・法人名：一般社団法人LITTLE ARTISTS LEAGUE

・代表理事：ルミコ・ハーモニー

・ホームページ：https://www.littleartistsleague.org/

・ご連絡：hello.little.artists@gmail.com