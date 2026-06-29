【設立7周年】一般社団法人チャーミングケア、7周年バースデードネーションを開始

一般社団法人チャーミングケア

一般社団法人チャーミングケア(所在地:大阪府池田市、代表理事:石嶋瑞穂)は、2026年7月1日に設立7周年を迎えるにあたり、寄付プラットフォーム「Syncable」にて「チャーミングケア7周年バースデードネーション(https://syncable.biz/campaign/9819)」を6月29日より開始いたしました。

■ バースデードネーション概要URL： https://syncable.biz/campaign/9819

支援コース

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55867/table/22_1_5e23e22a0a8d0166028e197618719c24.jpg?v=202606291052 ]

ご支援いただいた寄付金は、チャーミングケアのコンテンツ拡充に向けた資金として活用させていただきます。

5,000円：学生・保護者が学べる場の運営を1コマ分支援

支援者ご自身も実際の講座を1コマご見学いただけます

協働先:ハットランゲージアカデミー

対象講座▶︎https://hat-language-academy.com/mktg/

7,000円：7周年記念 Annual Report 制作費

完成したAnnual Reportを送付

10,000円：法人運営支援

団体運営全般・アピアランスケア実態調査のアンバサダーへの謝金等／Annual Reportを送付



■ 設立7周年を迎えるチャーミングケア

チャーミングケアは2019年7月1日に設立し、「病気や障害のある子どもと家族のQOL向上」を理念に、医療制度の隙間にあるケアを社会の課題として可視化し、仕組みとして整える活動を続けてきました。

これまでの主な取り組み

・子どものアピアランスケア支援(全国自治体実態調査・自治体および国への要望・情報誌の制作と配布)

・病弱児の復学支援(当事者ヒアリングをもとにした小冊子制作・全国の小児がん拠点／連携病院への配布)

・保護者の就労支援(アンバサダープログラム／完全フルリモートの業務委託契約)

・ECマーケットプレイス「チャーミングケアモール」とリアル店舗「チャーミングケアラボ」の運営

・支える人を育てる「チャーミングケア研修」

■ 8年目に向けた新たな取り組み

設立7周年・8年目を迎えるにあたり、新たな取り組みとして以下を進めています。

ハットランゲージアカデミー(運営:STR企画)が2026年7月に開講する高校生・大学生向け「学生のためのマーケティング・WEB解析・広報講座」への協働を開始しました。

▶︎https://hat-language-academy.com/mktg/

チャーミングケアのソーシャルアクションを講座内の事例として提供し、学習後の実践機会(学生ボランティア・業務委託プログラム／アンバサダープログラム)を提供しています。

▼関連プレスリリース(2026年6月22日配信)

高校生の94.5%が学べていない「マーケティング等」の学習機会を創出！ チャーミングケアが、ハットランゲージアカデミー「学生のためのマーケティング・解析・広報講座」（2026年7月開講）に協働

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000055867.html

高校生の94.５％はマーケを学ばないデータサイエンス・情報系の学部・学科設置推移リスキリングに「取り組んでいる」企業はわずか8.9%

講座に関する問い合わせ先

ハットランゲージアカデミー：https://hat-language-academy.com/

運営：STR企画（https://strkikaku.com/）

■ 今後の挑戦

今後は、これまでのアピアランスケア支援・復学支援の延長線上にある領域として、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業への参画にも挑戦していきたいと考えています。

■ 一般社団法人チャーミングケアについて

病気や障害のある子どもと家族のための生活の質の向上に着目し、「まなぶ・はたらく・かう・しる・おうえんする」の5軸の事業を展開しています。

HP：https://charmingcare.jp/

【企業概要】

会社名：一般社団法人チャーミングケア

設立：2019年7月1日

所在地：大阪府池田市新町1-4-池田西山ビル1F

代表理事：石嶋 瑞穂（いしじま みずほ）

事業内容：福祉関連事業、EC事業、メディア事業、広告事業、雑貨企画販売事業

URL：https://charmingcaremall.com/

URL：https://charmingcare.jp/