【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.308「有識者に訊く金利上昇下の不動産マーケット」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社（東京都千代田区、取締役社長：窪田 博）は、この度不動産マーケットリサーチレポートVol.308「有識者に訊く金利上昇下の不動産マーケット」を発行しました。

- 政策金利引き上げは市場適応的であり、不動産プレーヤーも織り込み済み- 長期金利上昇下でもトータルリターンへの期待は維持、外資はより積極的に- インフレ・金利上昇下では、不動産の個別格差拡大に注意

本レポートでは、日本銀行が政策金利を1％へ引き上げることを決定した金融政策決定会合を踏まえ、不動産マーケットへの影響について、早稲田大学 名誉教授 川口有一郎および筑波大学 教授 堤盛人 両氏との対談を通じて考察しています。

政策金利指標（無担保コールレート）と長期金利（新発10年物国債利回り）の推移 各種データを基に三菱UFJ信託銀行が作成

レポート全文はこちらからご覧ください。

https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026062601.pdf?20260629091254

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【本件に関するお問合せ先】

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部

業務企画G 大溝日出夫

電話：050-3686-5171

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