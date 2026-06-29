【埼玉県狭山市】小学校のビオトープで地域住民が育んだ「第13回 鵜ノ木ホタルの夕べ」

狭山市役所[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1N7zS5Ul-ss ]

「鵜ノ木の自然を守る会」および「鵜ノ木ホタルを飛ばそう会」は、2026年6月13日（土）・14日（日）の2日間、狭山市立入間川小学校のビオトープ（校庭の池）にて「第13回 鵜ノ木ホタルの夕べ」を開催いたしました。本イベントは入間川小学校、および鵜ノ木地区自治会の共催のもと、地域の初夏の風物詩として多くの親子連れで賑わいました。

■ イベント開催の背景：湧き水を守る住民の想いから始まった13年

かつては狭山市内でも広く見られたホタルですが、都市化の進行とともにその姿は減少。現在、市内でホタルが生息する場所は奥富地区や智光山公園など、ごく一部に限られています。こうした中、2013年の近隣遊歩道の整備をきっかけに、「地域にある豊かな湧き水を守り、将来はホタルが飛び交う場所にしよう」と、当時の民生委員であり現会長の大場良明さんの呼びかけにより「鵜ノ木ホタルを飛ばそう会」が結成されました。同年、湧き水が豊富な鵜ノ木清水公園で第1回目を開催。その後、活動の場を小学校のビオトープへと移し、地域と学校が連携してホタルが育つ環境を守り続けてきました。

■ 当日の様子：「本当にホタルだ！」子どもたちの歓声が響く夜

今年で13回目を迎えた当日は、梅雨の晴れ間に恵まれ、多くの地域住民や親子連れが来場しました。暗くなったビオトープにホタルの淡い光が灯ると、子どもたちからは「本当にホタルだ！」「いっぱい飛んでいる！」といった歓声が上がり、会場は終始笑顔に包まれました。身近な小学校の校庭でホタルを観賞できる貴重な機会として、子どもたちが環境の大切さを肌で感じる素晴らしい体験の場となりました。

■主催者（大場良明さん）コメント

今年で13回目になります「鵜ノ木ホタルを飛ばそう会」・「鵜ノ木の自然を守る会」主催の「ホタルの夕べ」は、共催として入間川小学校、鵜ノ木地区自治会の御協力により、地域の子供たち、保護者の方々など子供から高齢者の方々まで皆様にホタルが光り輝き、飛び交う生の姿を観て、楽しんで頂き、子供達には自然環境の大切さを知って頂き、又、地域住民のつながりにより、少しでも安心安全の生活につながればと開催してまいりました。

皆様に喜んで頂ければ大変嬉しく思うと共にスタッフ一同、やりがいを感じます。

しかし、入間川の湧水の保全からスタートした入間川小学校のビオトーブでの観賞会を開催するに至るまでには、多々問題もありました。

ビオトーブを利用するに際し、風力発電破損の為に風力発電を動力発電に切り替える為の修理の費用やホタルの生育環境の整備でした。

地区センターのアドバイスを頂くと共にスタッフ一同で池の水をかき出し、池を清掃し、動力発電を利用しての自家製浄化装置を造り、更に、ホタルが池の外に出ない為にネットを張り、自然環境の為に苔を植え、金魚やメダカを放流するなどしてホタルの生育環境を造り上げました。

更に、児童には、ホタルの一生を観察できるように校舎内の廊下に水槽を設置し、ホタルの幼虫とエサのカワニナを放し、資料を展示するなど自然環境の大切さを知ってもらう活動を行いました。

しかし、その後の2020年の新型コロナ対策の為、校内へ入る事が出来なくなり、校内から水槽を撤去することになりましたが、地域の皆様から御声援を受けて、ホタルの飼育を校庭のビオトーブとスタッフの自宅での水槽で飼育することで継続可能となり、現在の「鵜ノ木ホタルの夕べ」の開催に至りました。たくさんの方の御支援で開催ができることに感謝しております。

狭山市からの感謝状を授与しました。

また、当初から御指導と自宅でホタルの飼育をして頂き、今は亡くなられた鵜ノ木薬局の中川行彦さんと元自治会長の小島晃さんのお二人に、この状況を報告し、感謝したいと思います。

今後とも「鵜ノ木ホタルの夕べ」を地域の多くの方々に楽しんで頂き、夢と遣り甲斐のある地域活動に御協力と御支援をお願い致したいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

■ イベント開催概要

会場を竹あかりが彩りました子どもも大人もホタルの光に歓声をあていました

イベント名： 第13回 鵜ノ木ホタルの夕べ

開催日時： 2026年6月13日（土）、14日（日）

開催場所： 狭山市立入間川小学校 ビオトープ（校庭の池）

主催： 鵜ノ木の自然を守る会、鵜ノ木ホタルを飛ばそう会

共催： 狭山市立入間川小学校、鵜ノ木地区自治会

来場者数： 約400名

配信元

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/