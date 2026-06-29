フランス・ブルターニュ発祥の 3代続くブーランジュリー ル ビアンにて7月1日(水)から「桃フェア」を開催いたします。

株式会社 エーデルワイス

サクサクのタルトにダマンドを絞り、ジューシーな白桃を並べて焼き上げた「桃のタルト」をはじめ、クグロフにマスカルポーネを合わせたカスタードを絞り、白桃をのせて焼き上げた「桃とマスカルポーネのブリオッシュ」など期間限定の味わいを多数ご用意しております。

ジューシーな桃の甘みと美味しさがひろがる今だけの味わいを是非ご賞味ください。

白桃のタルト

白桃のタルト

サクサクのタルトにダマンドを絞り、ジューシーな白桃を並べて焼き上げました。

■価格：

ホール \3,888（本体価格\3,600）

カット \486（本体価格\450）

桃のクリームパン

桃のクリームパン

白桃の果肉を合わせたカスタードクリームを、ふんわり食感のパンに包みました。

■価格：\324（本体価格\300）

桃とマスカルポーネのブリオッシュ

桃とマスカルポーネのブリオッシュ

クグロフにマスカルポーネを合わせたカスタードを絞り、白桃をのせて焼き上げました。

■価格：\432（本体価格\400）

■ 「ル ビアン」とは・・・

1913年、フランス・ブルターニュに誕生。

親子3代にわたり受け継がれてきた3代目のル ビアン・ミッシェルが作り上げるパンは小麦粉やイーストなどの素材選びにこだわったブルターニュ伝統の味わい。

フランス・ブルターニュで愛された職人の味と技術は、ル ビアンの職人たちに受け継がれています。粉・水・塩・イーストといった素材選び、生地の練りや火加減にこだわった伝統的な製法のパンをはじめ新しいスタイルのパンまで、ル ビアンのパンで毎日の食卓をより華やかで幸せなものにしたいという願いのもと、みなさまにお届けしています。

HP：http://www.lebihan.jp/

Instagram：lebihan_official

＜関西地区＞

阪神梅田本店 / 神戸阪急店（ルミレーヌ）/ 千里阪急店 / 西宮阪急店 / 芦屋大丸店

＜関東地区＞

池袋東武店 / 新宿小田急店 / エキュート赤羽店 / エキュート日暮里店 / シャポー船橋店 / 千葉そごう店 (※)

※千葉そごう店では一部取り扱いのない商品がある場合がございます。予めご了承ください。