GMT-Masterの原点。二度と出逢えないかもしれない、奇跡の一本。ROLEX GMT-Master Ref.1675 ″OCC TROPICAL DIAL″ を販売開始。

株式会社PRINCIPE prive至高のOCCダイヤルがここに存在する

1940年代～90年代のヴィンテージ時計を独自の審美眼でセレクトし、国内外の時計コレクターやファッショニスタから高い評価を得ている「PRINCIPE PRIVE - Epoca d’Oro」に、ROLEX GMT-Master Ref.1675 "OCC TROPICAL DIAL" が入荷しました。

1954年に誕生したGMT-Master。初代Ref.6542は、パン・アメリカン航空の要請により、世界を飛び回るパイロットのために開発された24時間表示機構を備えたモデルである。

「海」のSubmariner、「陸」のExplorerに続き、ロレックスは「空」を担うプロフェッショナルモデルとしてGMT-Masterを完成させた。

GMTマスター初期モデルRef.6542にはCal.1036を搭載し、その後Cal.1065へと進化を遂げる。

1959年には後継機となるRef.1675が誕生。クロノメーター認定を受けたCal.1565を搭載し、防水性や耐久性を高め、実用時計としてさらなる完成度を獲得した。

Ref.1675は、文字盤の仕様によって大きく分類される。初期には、文字盤外周にチャプターリングを備えた光沢ギルトダイヤル（Mark 0～Mark 3）が存在し、1963年頃を境にチャプターリングのないギルトダイヤルへ移行。その後、1966年頃からはマットダイヤルとなり、Mark 1からMark 7までのバリエーションが確認されている。

現存数は極めて少ない初期ならではの意匠

その中でも、圧倒的な希少性を誇るのが「OCCダイヤル」と呼ばれるMark 0である。

ダイヤルには「OFFICIALLY CERTIFIED CHRONOMETER」の表記のみが入り、後年の「SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED」とは異なる、初期ならではの意匠を備える。

製造期間は極めて短く、Ref.1675初期にのみ確認される仕様であることから、市場に現存する個体数も非常に少ない。

本個体は、美しくトロピカル化したグロスダイヤルに、小ぶりな夜光インデックスを備える。24時間針はチャプターリングをわずかに越える初期特有の長さを持ち、ムーブメントには"バタフライローター"の愛称で知られるCal.1565を搭載する。

18,000振動のロービートムーブメントが刻む穏やかな鼓動は、ヴィンテージロレックスならではの魅力を存分に味わわせてくれる。

Ref.1675の歴史は、このOCCダイヤルから始まった。

現存数が極めて限られるOCCダイヤルは、GMT-Master黎明期を象徴する存在として、ヴィンテージロレックスの歴史に燦然と輝き続ける至高の一本である。

モデル：ROLEX GMT Master 1675 “OCC TROPICAL DIAL”

販売価格：\9,800,000（税込）



ブランド：ロレックス

リファレンス：GMTマスター 1675

製造年：1959年頃



【状態】

・全体的に良好な状態、使用感あり



【文字盤】

・オリジナル 未加工文字盤

・OCC表記文字盤

・トロピカルダイヤル

・時間針のみ後期の針と交換しています



【ブレスレット＆バックル】

・ロレックス純正ジュビリーブレスレット 6251H（腕周り18.5cmまで対応）



【ケース】

・PCG（ポインテッドクラウンガード）

・ステンレススチール

・39.4mm（リューズガード除く）/ 47.3mm（ラグからラグまで）



【ムーブメント】

・Cal.1565



【ボックス＆書類】

・「PRINCIPE PRIVE」鑑定カード

・「PRINCIPE PRIVE」ボックス

・ROLEX サービス保証カード



販売店舗詳細

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - OMOTESANDO

東京都港区北青山3-5-19

営業時間：12:00 - 19:00

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro - 公式サイト

商品ページ(https://principe-prive-epocadoro.com/ja/products/rolex-gmt-master-1675-occ-tropical-dial?variant=53540423401779)

PRINCIPE PRIVE Epoca d’Oro(プリンチペプリヴェ エポカドーロ)について

PRINCIPE priveによる新たなプロジェクト。

2007年の創業以来、数々のブランドを日本で成功へと導いてきたPRINCIPE priveが手掛ける、

次なるステージ。コンセプトは、「世界で最も贅沢なヴィンテージ時計店。」

1940年代～1990年代――

時計史において最も象徴的な時代のタイムピースのみを厳選。経年変化によって深みを増したダイヤル、時代を映し出す造形美。新品では決して得られない、“時間そのものを所有する贅沢”を提供します。

PRINCIPE PRIVE - Epoca d'Oro 公式ウェブサイト(https://principe-prive-epocadoro.com/ja)

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