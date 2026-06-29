【定山渓鹿の湯・花もみじ】短冊に思い思いの願いを込める「願掛け七夕飾り」を7月1日より開催

株式会社ホテル鹿の湯

温泉と日本の文化を今に伝える宿「定山渓鹿の湯・花もみじ」では、2026年7月1日～8月24日の期間、思い思いの願いをしたためた短冊を飾り付ける「願掛け七夕飾り」を開催いたします。国立公園定山渓の夏夜を、色とりどりの七夕飾りが華やかに彩ります。

願掛け七夕飾りとは

大切な方やご自身に向けた思い思いの願いをしたためた短冊を、館内の特設会場へ吊します。短冊は中国五行説に基づいた白・赤・青・黄・紫の5色を用意しています。お好みの色に願いを込めても、成長や学業、先祖への感謝など願いに合わせた色を選んでも構いません。短冊はご自身の願いの数に合わせて、何枚でも自由にお書きください。

当館にご宿泊や日帰り入浴でお越しの方、このイベントを目的にご来館される方、どなたでも無料でお楽しみいただけます。皆さまの願いが書かれた大切な短冊は定期的に回収し、イベント終了後に神社へ奉納いたします。

一般的に北海道の七夕は「8月7日」を指します。また旧暦に基づく伝統的な七夕祭は「8月19日」となります（旧暦に基づく七夕祭の日付は毎年変わります）。

私たちの想い

古くから日本に伝わる伝統行事「七夕」。その起源は秋の豊作を願うものと云われておりますが、徐々に思い思いの願いを込める行事として変化していきました。

大切な人を想う気持ちやご自身の目標など、思い思いの願いをしたためる。時代とともに形は少しずつ変えつつも、私たちはこの日本の美しい文化を今に伝えたいという想いがあります。

日本の文化を継承し、国籍や世代を問わず皆が愉しみ、そして次の時代へ想いを紡ぐ。私たちは定山渓の老舗宿として、これからもサステイナブルな活動に努めてまいります。

願掛け七夕飾り インフォメーション

【開催期間】2026年7月1日～8月24日

【開催時間】7:00～22:00

【開催場所】定山渓鹿の湯4Fイベント広場（札幌市南区定山渓温泉西3-32）

※花もみじ館にご宿泊の方は、館内の連絡通路からアクセス可

【参加料金】無料

【駐車場】無料（正面駐車場の台数が限られているため、近隣駐車場をご案内する場合があります）

定山渓鹿の湯・花もみじ

札幌市中心部より車で約50分。定山渓温泉湯の町中央に建ち、国立公園の山々と豊平川を望むことができる。定山渓随一の名湯と本格サウナを有する全170室の鹿の湯。和の華やかな設えと北国の感性が美しく綾なす全77室の花もみじ。また施設の中央には卓球ラウンジや屋外プールなど滞在を彩る様々な施設が集う。

・所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

・施設規模：鹿の湯170室 花もみじ77室

・アクセス：JR札幌駅よりじょうてつバス「湯の町」停留所より徒歩2分（約70分）

・車の場合：札幌中心部より国道230号線を定山渓方面へ（約50分）

・URL：https://shikanoyu.co.jp

・電話番号：011-598-2311（代表）

・経営企業：株式会社ホテル鹿の湯