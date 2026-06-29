kubellパートナーが運営する「Chatwork アシスタント（タクシタ）」が、「ITトレンド上半期ランキング2026」経理および給与計算アウトソーシングカテゴリの急上昇ランキングで2冠を獲得

株式会社kubell

株式会社kubellパートナー（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田 亮一）は、提供する業務代行サービス「Chatwork アシスタント（タクシタ）」が、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史）が運営するIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が公開している「ITトレンド上半期ランキング2026」の経理アウトソーシングおよび給与計算アウトソーシングカテゴリの急上昇ランキングにおいて、2冠を獲得したことをお知らせします。

※ITトレンド上の登録名は「Chatwork アシスタント」となります。

ITトレンド 上半期ランキング2026について

2026上半期、ITトレンドでユーザーからもっともお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 上半期ランキング2026」。 もっとも支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー毎に紹介しています。

※ランキング結果は2026年1月1日~5月31日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

「ITトレンド 上半期ランキング2026」経理アウトソーシングカテゴリの急上昇の詳細は、公式Webサイトでご覧いただけます。

https://it-trend.jp/award/2026-firsthalf/accounting_outsourcing?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising(https://it-trend.jp/award/2026-firsthalf/accounting_outsourcing?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising)

受賞内容

経理アウトソーシング 急上昇ランキング 第1位「Chatwork 経理アシスタント」

給与計算アウトソーシング 急上昇ランキング 第1位「Chatwork 労務アシスタント」

今回の急上昇部門第1位の獲得は、多くの企業様が「Chatwork アシスタント（タクシタ）」の提供価値を評価し、数多くの資料請求をいただいた結果であると受け止めております。本サービスは、ITに不慣れな方でも経理・労務・採用・営業事務などのバックオフィス業務をチャットを通じてオンラインで手軽に依頼できる点が特徴です。必要なタイミングで必要な分だけ業務を切り出せるシンプルな料金体系や、即戦力となるアシスタントがチーム体制で定常業務から専門領域まで幅広く代行する対応力を備えており、こうした強みが多くの企業様のバックオフィスにおける課題解決を支える一因となり、今回の資料請求数増加に結びついたものと捉えています。

当社は今回の評価を励みに、今後も企業様の多様な業務課題の解決と生産性向上を力強く支えるパートナーとして、サービスのさらなる品質向上に邁進してまいります。

業務代行サービス「Chatwork アシスタント（タクシタ）」について

kubellグループでは2023年6月に業務代行サービス「Chatwork アシスタント」を正式リリース。国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を利用する企業を中心に展開し、あらゆるバックオフィス業務を幅広く支援してまいりました。2025年7月時点で導入企業は累計1,000社を超え、これまでの知見と実績を土台に、より多様な業務領域に対応した業務代行サービス「タクシタ」の提供を開始。AIエージェントの活用を含む業務設計や運用の最適化にも取り組み、BPaaS領域における次なる進化を見据えています。

サービスサイト :https://assistant.chatwork.com/?adcode=orgic_platf_cwassistant_gm-pd_md-prtimes

「Chatwork アシスタント（タクシタ）」の特徴

Chatwork アシスタント（タクシタ）は、経理・労務・採用・営業事務などのバックオフィス業務を、チャットを通じてオンラインで依頼できる業務代行サービスです。即戦力のアシスタントがチームで対応し、定常業務から専門領域まで幅広い業務を代行します。テクノロジーを活用した業務設計、システム導入支援、業務プロセス改善などの提案もおこなっています。

株式会社kubellパートナーについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellパートナーは、人とAIなどテクノロジーの力を掛け合わせたビジネスモデル「BPaaS（Business Process as a Service）」を構築し、業務代行サービス「タクシタ」や「MINAGINE」などのサービス提供を通して、経営における幅広い領域での本質的なDXを実現しています。

代表者：代表取締役社長 岡田 亮一（おかだ りょういち）

設立：2024年4月1日

事業内容：BPaaS事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-partner.com



