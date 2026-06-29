【TCB】寺西宏王理事長らが韓国の国際美容医療学会「AMWC Korea」でナレッジを最先端にアップデート・国際シンポジウムで外科的施術とヒアルロン酸の融合治療戦略について講演しました。

TCB東京中央美容外科

日本全国に99院（2026年6月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の理事長 寺西宏王医師らは、2026年6月19日(木)～20日(土)の日程で韓国で開催された国際美容医療学会「AMWC Korea（Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress Korea）」に参加いたしました。

また、同時期に開催された国際シンポジウム「LINKGLOBAL2026 YVOIRE Expert Talk」（YVOIRE(R)製造元LYV sciences主催）にて、ヒアルロン酸フィラーYVOIRE(R)と外科的施術を組み合わせた最新の治療戦略について講演を行いました。

AMWC Korea 2026 開催概要

日程：2026年6月19日（木）～20日（土）

場所：InterContinental Grand Parnas by IHG（韓国・ソウル）

公式サイト：https://www.amwc-korea.com/

AMWC（Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress）は、美容医療・アンチエイジング分野における国際的な学術大会であり、世界各国の医師・研究者が最新の知見を共有するプラットフォームです。

その韓国版として開催されるAMWC Koreaは、アジア圏における同分野の最前線として高い注目を集めています。

ー世界の専門家との意見交換を通じた国際的知見の共有

今回の韓国渡航では、AMWC Koreaへの参加を通じてアジアをはじめ世界各国の形成外科医・皮膚科医・美容医療研究者との間で国境を越えた専門的な意見交換が行われました。

TCBはこれらの国際的知見を積極的に取り入れ、日本国内の診療・教育・安全管理体制のさらなる高度化につなげてまいります。

LINKGLOBAL2026 YVOIRE Expert Talk 開催概要

日程：2026年6月19日（木）

イベント名：LINKGLOBAL2026 YVOIRE Expert Talk

寺西 宏王医師の登壇パート概要

講演タイトル：The Potential of YVOIRE(R) ― Fusion of Surgical Rejuvenation and HA Fillers ―

本イベントにおいて、TCB東京中央美容外科の理事長 寺西宏王医師は、目の下のクマに対する経結膜的脱脂術とYVOIRE(R)のヒアルロン酸注入のコンビネーション治療効果について講演を実施しました。

ー日本の美容医療を、世界基準へ

今回のAMWC Korea参加およびLINKGLOBAL2026での講演を通じて、TCB東京中央美容外科は、「日本の美容医療を世界水準で発信し、国際的に信頼される医療を提供する」という使命を改めて明確にしました。

今後もTCBは、国際学会での継続的な学術発信、世界のエビデンスと接続した臨床・教育体制の構築、安全性・倫理性を最優先とした美容医療の発展を通じて、日本の美容医療の価値向上に貢献してまいります。

参加医師

寺西 宏王 Hiroo Teranishi

TCB東京中央美容外科 理事長

TCB梅田大阪駅前院 院長

日本美容医療学会（JAPSA） 代表理事

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/teranishi

田村 貴彦 Takahiko Tamura

TCB梅田大阪駅前院 主任

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/tamura_takahiko

三上 学 Manabu Mikami

TCB千葉駅前院 院長

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/mikami_manabu

朴 大然 Dainen Boku

TCB新宿三丁目院 院長

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/boku_dainen

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に99院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：99院（2026年6月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp