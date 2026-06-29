アメリカ発の世界最大のプロレス団体WWE夏最大の祭典『WWE サマースラム 2026』が今年も2日間開催！8月2日（日）・3日（月）に「ABEMA PPV」にて完全生配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界最大のプロレス団体WWEが開催するプレミアム・ライブ・イベント『WWE サマースラム 2026』を、2026年8月2日（日）・3日（月）の2日間にわたり「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて完全生配信することを決定いたしました。

『サマースラム』は、1988年から続くWWEの伝統的なビッグイベントであり、「The Biggest Party of the Summer（夏最大の祭典）」の愛称で親しまれています。『レッスルマニア』、『ロイヤルランブル』、『サバイバーシリーズ』、『マネー・イン・ザ・バンク』と並ぶWWEの“Big Five”のひとつとして位置付けられ、毎年数々の名勝負や歴史的瞬間を生み出してきました。

2026年大会は、昨年に続いて2日連続開催。舞台となるのは、ミネソタ州ミネアポリスのU.S. Bank Stadiumです。同会場でのWWEスタジアムイベント開催は歴史的な意味を持ち、数万人規模の観衆が集う壮大なスケールの中で、RAW・SmackDown両ブランドのスーパースターたちが激突します。

2日間開催ならではの最大の魅力は、その圧倒的な試合ボリュームです。世界王座戦や女子王座戦、長期間にわたり積み上げられてきた因縁抗争の決着戦、さらにはスペシャルマッチなど、通常のPLEを上回る豪華カードが連日展開されることが期待されています。

また、現在のWWEを象徴するスーパースターたちが勢揃いすることも大きな見どころです。現時点で対戦カードは未発表ながら、海外メディアや業界関係者の間では多くのビッグマッチが予想され、大会への期待は高まるばかりです。

年間ストーリーラインの大きな転換点となる重要な大会であり、“もう一つのレッスルマニア”とも称される『WWE サマースラム』。スタジアム開催ならではの圧倒的なスケールと、世界最高峰のプロレスエンターテインメントを、ぜひABEMAでお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2026年6月27日（土）21時からチケットの販売（※1）を開始し、一般チケット4,000円（税込）にて2日間ともご視聴いただけるほか（※2）、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」をご登録の方は、3,700円（税込）にてご視聴いただけます（※3）。

今後も、ABEMAではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は割引対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『WWE サマースラム 2026』配信概要

▼配信日時

【DAY1】2026年8月2日（日）7時00分～ 本編開始（6時30分～ 配信開始）

【DAY2】2026年8月3日（月）7時00分～ 本編開始（6時30分～ 配信開始）

▼見逃し配信

2026年8月9日（日）23時59分まで

▼視聴料金

＜一般チケット＞

4,000円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

＜ABEMAプレミアム会員限定チケット＞

3,700円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

※2日間の大会を通してご視聴いただけます。

▼販売期間

【DAY1】2026年6月27日（土）21時00分～2026年8月9日（日）20時00分

【DAY2】2026年6月27日（土）21時00分～2026年8月9日（日）20時00分

▼視聴購入URL

【DAY1】https://abema.tv/live-event/579dfc88-e333-4d64-b4fe-75a87991a80c

【DAY2】https://abema.tv/live-event/c1123dea-687d-438f-a295-a2444aba91b2

※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※本配信は、海外（VPNを含む）からは視聴いただけません。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【(C)WWE】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA PPV」について

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/