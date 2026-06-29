石川県小松市のふるさと納税、「ルビーロマン」返礼品を大幅拡充

小松市

石川県小松市（市長：宮橋勝栄）は、ふるさと納税返礼品「ルビーロマン」のラインアップを2026年シーズンより大幅に拡充しました。明治11年（1878年）創業の青果卸・株式会社堀他（石川県金沢市）との連携により、これまでの取り扱いから取扱規格・口数を増強。小松市産ルビーロマンをより多くの方にお届けできる体制を整えました。

小松市は県内主要5産地の一つとして、ルビーロマンのブランド立ち上げ当初から生産を担ってきました。今回の拡充により、寄附者は500g以上の大粒1房から選べるようになり、石川県が誇る「夢のぶどう」を、ふるさと納税を通じてこれまで以上に身近に楽しめるようになります。

ルビーロマン

対象の返礼品は、ふるさと納税ポータル「ふるさとチョイス」にて、先行予約受付中です。

商品ページはこちら(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/7099012?utm_source=ishikawaken_komatsushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_17203)

■ 「ルビーロマン」とは

「ルビーロマン」は、石川県農業総合研究センターが14年の歳月を費やして育成したオリジナルぶどう品種です。1995年、大粒ぶどう「藤稔」の種約400粒を播種したことから開発が始まり、2007年に品種登録、2008年に初出荷されました。

大粒品種の代表格である巨峰の約2倍という、赤色品種では国内トップクラスの粒の大きさを誇り、酸味が少なく上品な甘みと豊富な果汁が特徴です。重さ・糖度18度以上・色合いなど厳格な出荷基準が設けられており、基準をクリアできるのは生産量のごく一部にとどまる、大変希少な品種です。

石川県内では、小松市・加賀市・金沢市・かほく市・羽咋市・七尾市の生産者とJAグループ・県が一体となった「ルビーロマン倶楽部」が品質管理とブランド確立に取り組んでおり、小松市・JA小松はその発足当初からの主要産地の一つです。

■ 今回の拡充ポイント

今回、青果卸として140年以上の実績を持つ株式会社堀他との連携を強化し、小松市産ルビーロマンの返礼品としての取扱いを拡大しました。

取扱事業者

株式会社堀他（石川県金沢市、1878年創業の青果卸）

内容量

1房 500g以上（大粒・贈答用）

産地

石川県小松市

受付窓口

ふるさとチョイス等にて先行予約受付中

価格・お申し込み期日・発送時期などの最新の詳細は、下記の商品ページをご確認ください。

▶ 商品ページはこちら(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17203/7099012?utm_source=ishikawaken_komatsushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_17203)

■ 小松市 市長公室 マーケティング推進チームより

小松市は石川県を代表するルビーロマンの主要産地の一つです。今回、長年の青果流通の知見を持つ堀他様との連携により、より多くの方に小松産ルビーロマンをお楽しみいただける体制が整いました。

ふるさと納税を通じて、生産者の丹精込めた一粒一粒を全国の皆様にお届けできることを嬉しく思います。ぜひこの機会に、小松市を応援していただければ幸いです。

■ 小松市について

小松市は、石川県西南部の加賀平野中央に位置し、古くからものづくりで栄えたまちです。建設機械メーカー「コマツ」発祥の地であり、伝統工芸「九谷焼」の産地としても知られています。全国三大子供歌舞伎の一つ「お旅まつり」の曳山子供歌舞伎は250年の歴史を誇り、歌舞伎「勧進帳」の舞台「安宅の関」、1300年の歴史を持つ古湯「粟津温泉」など、四季折々の魅力にあふれています。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

小松市 市長公室 マーケティング推進チーム

電話：0761-24-8068（受付時間 9:00～17:00 土日・祝日、年末年始を除く）

※ 「ルビーロマン」は石川県のブランド品種です。商標・苗木の取扱いに関する規定は石川県の管理下にあります。