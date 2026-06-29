世界的ヒット映画『CUBE』の監督ヴィンチェンゾ・ナタリが描くSFグラフィック・ノベル『TECH』日本語版の出版が決定。クラウドファンディングを6月29日(月)より開始。序文はウィリアム・ギブソン。

ネコノス合同会社

この秋、ネコノス合同会社（東京都）は、世界三大ファンタスティック映画祭の全てで最高賞を受賞している映画監督、ヴィンチェンゾ・ナタリ氏によるSFグラフィック・ノベル『TECH』の日本語翻訳版を出版いたします。なお、この出版に先立ち、国内最大規模のクラウド・ファンディング・プラットフォーム「MotionGallery」にて6月29日(月)より、先行販売の予約を含む支援者の募集を開始いたしました。

▼クラウドファンディングページ

https://motion-gallery.net/projects/tech_jp

『TECH』について

『TECH』は、大ヒット劇場映画『CUBE』や『スプライス』、TV シリーズ『ロスト・イン・スペース』『ウエストワールド』などの監督として広く知られるヴィンチェンゾ・ナタリ氏が、自身初のグラフィック・ノベルとして制作したSFノワール作品です。

舞台となるのは遠い未来の地球。異星人の残した超高度なテクノロジーが人類社会に浸透した世界で、圧倒的な戦闘能力を持つ女性シェルの物語が展開されます。なお、英語版(https://a.co/d/0fAwGqgO)は北米で出版済みです。

北米ペーパーバック版『TECH』表1北米ペーパーバック版『TECH』表4

ナタリ自身が「予算の心配も必要なければ、プロデューサーからの要望も、会議もなく、ただひたすら描くだけでいい。映画づくりでは避けることのできない厄介ごとが、何一つなかった」と語るように、本作はあらゆる制約から完全に解放された環境で、純粋な創作欲のみで描かれた作品です。

ヴィンチェンゾ・ナタリ氏について

カナダ・トロント出身の映像作家。1997年公開の映画『CUBE』が世界的大ヒットとなり、シッチェス・カタロニア国際映画祭最優秀作品賞・最優秀脚本賞、ファンタスポルト国際ファンタスティック映画賞最優秀作品賞、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭Silver Raven賞、ジェラルメ国際映画祭国際批評家賞などを受賞。2024年にはファンタジア国際映画祭よりCanadian Trailblazer Awardを授与されています。

近年はマッツ・ミケルセン主演の『HANNIBAL／ハンニバル』、『ウエストワールド』『ペリフェラル ～接続された未来～』といった一流のSF作品で監督やプロデューサーを務めています。また、北野武のハリウッドデビュー作でもあるキアヌ・リーブス主演の映画『JM（Johnny Mnemonic）』では、ストーリーボード（絵コンテ）の作画を担当しました。

ウィリアム・ギブソンによる序文

本作では、サイバーパンクの創始者として知られる伝説的なSF作家ウィリアム・ギブソン（『ニューロマンサー』ほか著書多数）が序文を寄せています。ギブソンとナタリは、映画『JM』および、ギブソンの小説『ペリフェラル』のドラマ化（Amazon Prime Video）を通じた長年の交流があることから、この序文の執筆が実現しました。

翻訳・浅生鴨について

日本語版の翻訳は、版元のネコノスに所属する文芸作家の浅生鴨（あそう・かも）が担当。浅生はNHK_PRの初代中の人として知られ、2014年に退局した後は小説、エッセイ、ノンフィクションなど幅広い執筆活動を行っています。SF作品としては『アグニオン』『二・二六 ―HUMAN LOST 人間失格―』（ともに新潮社）『すべては一度きり』『五グラムの用心棒』（ともに左右社）などの著書があります。なお、浅生は翻訳だけでなく、本作の企画や編集にも携わっています。

書籍の仕様

クラウド・ファンディングの概要

- 書名：TECH（テック）- 著者：ヴィンチェンゾ・ナタリ- 序文：ウィリアム・ギブソン- 翻訳：浅生鴨- 判型：A5変形判- ページ数：全216ページ予定（フルカラー）- 予価：3,800円（税込4,180円）- ISBN：978-4-910710-16-7- Cコード：0097- 発行：ネコノス

- プラットフォーム：MotionGallery

- 期間：2026年6月29日(月)～2026年8月31日(月)

- 目標金額：250万円

- 書籍の先行販売、各種ノベルティーに加え、支援者名の巻末クレジット、ヴィンチェンゾ・ナタリ氏とのオンライン・トークセッションなどのリターンを予定。

- 詳細は「MotionGallery」の該当ページをご参照ください。

https://motion-gallery.net/projects/tech_jp