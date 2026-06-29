【日本初上陸】世界累計100万本超の薄型ボトル「memobottle」に待望のステンレスモデルが登場！CAMPFIREにて国内先行販売を開始。

Anzleaf合同会社

海外クラウドファンディング（Kickstarter・Indiegogo）にて合計約1.7億円（＄1,116,357）の支援を達成し、世界中で愛されている「memobottle」のステンレスモデルが日本初上陸。

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて、日本先行予約販売を開始いたします。

CAMPFIREプロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/932189/view?list=watched

先行販売期間：2026年6月25日（木）～2026年7月31日（金）

「memobottle」とは

memobottle は、オーストラリア・メルボルン発のデザインウォーターボトルブランドです。使い捨てボトルが当たり前となった社会に対し、「持ち運びやすく、美しい再利用ボトル」という新たな選択肢を提案するために誕生しました。従来の丸型ボトルとは異なり、ビジネスバッグやリュック、ノートPCと一緒にスマートに収まる革新的なデザインが特徴です。

これまで世界累計100万本以上を販売しており、今回のステンレスモデルはさらなる美しさと毎日の使い勝手を追求した商品となります。

海外クラウドファンディングでの圧倒的な実績

世界累計：100万本突破

総調達額：3億円達成（国内外含む総実績）

2022 Indiegogoでは、＄607,965（約9,700万円）・2022 Kickstarterでは、＄508,392（約8,100万円）と、海外で合計1.7億円以上の圧倒的な支持を集めたプロジェクトが、満を持して日本の支援者の皆さまへ届けられます。

現在、CAMPFIREにてクラウドファンディング実施中。クラウドファンディング1日目から大盛況。温かいご支援・応援、本当にありがとうございます！CAMPFIREプロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/932189/view?list=watched

memobotolleの4つの特徴

1. バッグにスッと収まるフラットデザイン

かさばる水筒をスマートに持ち歩く、新しいライフスタイルを提案。ノートパソコンや本と一緒にすっきりと整頓でき、デスクや持ち物とも美しく調和するミニマルで洗練された存在感です。

2. 世界の名だたるデザイン賞を総なめ

その優れた意匠性は世界的に高く評価されています。

Red Dot Design Award 2025 受賞

Good Design Award (2017 / 2023)

Gold A' Design Award 2016

さらに、アカデミー賞（OSCAR）のノミネート候補者への提供ギフトとしても選出されました。

CAMPFIREプロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/932189/view?list=watched

3. 美しさと責任を両立する「認定B Corporation」

memobottleは、環境や社会に配慮した企業に与えられる「B Corporation認証」を取得しています。この一本を選ぶことが、使い捨てを減らし、持続可能な未来への一歩になります。

安心の「SUS304（高品質ステンレス）」を採用。

4. ライフスタイルに寄り添うカラー＆サイズ展開

艶消しマットコーティング塗装「BLACK」「WHITE」「PINK SOLT」「PISTACHIO」「BUTTER YELLOW」「RED」の個性を彩る６色のカラーを展開。さらに、用途に合わせて選べるサイズ（A5、A6、A7、slimサイズ）や、デスクの所作を変える専用アクセサリー「Desk Stand 」もご用意しています。

水を持ち歩く「所作」を変え、あなたの日常を美しく整える

単に喉の渇きを潤すための道具ではなく、持っているだけでデスクやバッグの中の佇まいまで美しく変えてしまう「memobottle」。

これまで「ボトルがかさばるから」と持ち歩きを諦めていたビジネスバッグや薄型のリュックにも、まるで1冊の本のようにスッと収まります。

毎日の暮らしに美しく調和し、使うたびに少し気分が上がるマイボトルです。

現在、CAMPFIREにてクラウドファンディング実施中。

CAMPFIREプロジェクトページを見る :https://camp-fire.jp/projects/932189/view?list=watched

実行者紹介（Anzleaf 合同会社について）

Anzleaf 合同会社は、世界中から「日常を少し豊かにするプロダクト」を発掘し、日本市場に届けることを使命としたインポートブランドです。「世界のまだ見ぬ素晴らしいプロダクトを日本の皆さまへ届ける」をミッションに掲げ、海外の革新的なブランドやアイテムの日本上陸をサポートしています。

今回の「memobottle」プロジェクトにおいては、海外で絶大な支持を得ているミニマルなデザイン性と環境への配慮というブランド哲学を日本の皆さまへ正しくお伝えし、安心の国内サポート体制とともに商品をお届けいたします。

CAMPFIREプロジェクト概要

プロジェクト名: 日本未販売モデル。バッグに収まる“ノート型”ウォーターボトル

実施期間: 2026年6月25日（木）～2026年7月31日（金）

リターン: 超早割、早割など、CAMPFIRE限定の特別価格リターンをご用意しております。

プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/932189/view?list=watched

【本件に関するお問い合わせ先】

Anzleaf合同会社

D2Cセールス）anzleaf2025@gmail.com