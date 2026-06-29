「AIに奪えない仕事をしている方々へ」── 採用難に悩む建設業のリアルと自社肯定感　crack代表・大野陣が宮崎県の大手ゼネコン「坂下組」安全衛生の集いで講演

crack株式会社最初は冷え切った雰囲気の会場でしたが…

crack株式会社（本社：東京都中央区）の代表・大野陣が、2026年6月11日（水）、宮崎県で創業98年を迎える老舗ゼネコン・株式会社坂下組の「安全衛生の集い」にて講演を行ないました。

テーマは、「AIに奪えない仕事をしている方々へ ── 建設業の誇りと、伝え方を採用にどう生かすか」。

参加した約250名の社員および協力会社の皆様に対し、「AIの進化によって現場の仕事の価値がいかに跳ね上がっているか」、そして「その誇りを言語化し、採用難を突破する『自社肯定感』の重要性」についてお話しさせていただきました。

創業98年の老舗ゼネコンが直面する課題 ── 人手不足と理念浸透の壁

人手不足が深刻な建設業界

今回、坂下組様から弊社へ講演のご依頼をいただいた背景には、地方の建設業界が抱える切実な「採用難」と、現場における「理念浸透の難しさ」がありました。

宮崎県の建設業における有効求人倍率は5倍を超え、人が集まらないだけでなく、若手の早期離職も大きな課題となっています。建設会社の人手不足は全国的な問題ですが、地方ではその深刻さが一層際立ちます。

坂下組の坂下利一郎社長は、目前に迫る「創業100周年」に向けて、「社員や協力会社の皆に、自分たちの仕事の素晴らしさ（自社肯定感）を再認識してほしい。そして、それを採用の武器にしたい」という強い思いを抱いておられました。

しかし、単に「うちの会社は素晴らしい」「理念を大切にしよう」と上から語りかけても、現場で日々汗を流す職人の方々には響きません。過去の安全大会でも、外部講師の話が現場の温度感と合わず「場が凍る」という苦い経験があったそうです。

そこで白羽の矢が立ったのが、企業の「無自覚な魅力」を発掘し、ARTや音楽で可視化するcrack株式会社でした。

AIの進化によって到来した「ブルーカラー・ビリオネア」の時代

crackが企業の「無自覚な魅力」を発掘し、ARTで可視化した実例（裕進運輸様）

現場の方々に「自分たちの仕事の価値」を納得してもらうため、大野が講演の入り口に選んだのは、意外にも「AI（人工知能）」の話題でした。

「AIなんて俺らには関係ない」── そう思われがちな建設現場の方々に対し、大野は真正面から世界の潮流を突きつけました。

「今、AIに仕事を奪われているのは現場の人間ではありません。涼しい部屋でパソコンをいじって高い給料をもらう『ホワイトカラー』の仕事です」

みずほ銀行の大規模な人員削減や、住友商事が全社員にAIスキル評価を導入した最新事例を提示。その上で、世界中で「AIを動かすためのデータセンター」を建設しているのは人間の手であり、アメリカでは20代の電気工事士が年収4,000万円を稼ぐ「ブルーカラー・ビリオネア」の時代が到来している事実を語りました。

坂下組様の社旗の前で熱弁をふるうcrack代表・大野陣

「AIはコードを間違えても『元に戻す』ボタンがあります。でも、建築の現場には『元に戻す』ボタンはない。コンクリートを打ったら一発勝負です。だからこそ、人間の手が必要なんです。皆さんは、AIに絶対に奪われない領域のど真ん中にいるんです」

この「二段論法」により、会場の空気は「AIへの不安」から「自分たちの仕事への圧倒的な誇り」へと一気に変わりました。

事実は同じでも「求人の文章の書き方」だけで「届く人材」が変わる

仕事の価値が上がっているということは、求職者が「会社を選ぶ」時代になったということです。第2幕では、宮崎県の有効求人倍率のデータ（5.37倍）を示しながら、「選ばれる会社になるための自社の見せ方」へと話題を転換しました。

大野は、事前に坂下組様の歴史や実績を徹底的にリサーチし、外から見た「無自覚なすごさ」を抽出。それを実際の求人原稿のレベルにまで言語化して見せました。

たとえば、「98年の歴史がある」という同じ事実でも、

・「創業98年。堅実経営の建設会社で施工管理」（安定志向向け）



・「宮崎空港、宮崎港、ダム、トンネル。あなたの仕事が地図に残る」（ロマン・成長志向向け）

と、書き方を変えるだけで刺さる人材が全く異なることを実証。

「BtoB企業にありがちな『いい仕事をしていれば、わかる人にはわかる』という時代は終わりました。自分たちの素晴らしさを自覚し、自分たちの言葉で語れる力。それが『自社肯定感』であり、最強の採用戦略になるのです」

理念は「説教」ではなく「誇りの結晶」

講演の終盤、大野は「経営理念」の本質について語りました。

「理念は、上から押し付ける『説教』ではありません。現場の泥臭い事実から抽出された『誇りの結晶』です。自社肯定感が高まった時、壁に貼ってあった理念は初めて『自分の言葉』になるんです」

最後に「皆様が思っている以上に、皆様は素晴らしい。次の100年を創るのは、皆様です」というメッセージで締めくくると、約250名の参加者からは大きな拍手が巻き起こりました。

講演後、坂下組の皆様からは「自分たちの会社のすごさを、初めて外部の人間に言語化してもらった」「明日から現場に向かう気持ちが変わる」といった熱い感想を多数いただきました。

「講演依頼」「企業の魅力発掘・ブランディング」に関するお問い合わせ

前のめりに大野の話を聞いてくれるようになった会場

crack株式会社では、企業・団体・商工会議所等への講演を承っております。「AIと人間の仕事の境界線」「企業ブランディング」「採用戦略」「自社の独自性の可視化（自社肯定感）」など、企業様の抱える課題に応じたカスタマイズが可能です。

「うちの会社にはアピールする魅力がない」と自社の魅力の言語化にお悩みの経営者様や、「求人を出しても人が来ない」と採用広報の強化をご検討中の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

・お問い合わせフォーム：https://www.crack-inc.co.jp/contact/

・URL：https://www.crack-inc.co.jp/

・メール：pr@crack-inc.co.jp

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crack株式会社 大野 陣

1996年7月30日 生まれ

東京都練馬区出身

青山学院大学卒

世界最大手の製薬会社に就職し、8年間勤務するも、論文や数値で表現される世界とは別の場所に行きたくなり、crackの前身となる会社を設立。

crackでは、企業理念をART化するプロジェクトを推進し、上場企業からベンチャーまで幅広い顧客を獲得。近年は、AIに“暗黙知”を実装する開発現場のプレーヤーとしても幅広い活動を展開。

一連の取り組みは、森ビルや総務省、同志社大学など産・官・学からも注目されている。

【crack株式会社】

「誰も喜んでいない常識に、ヒビを」をコンセプトに、新しい価値観を駆使して既存の概念にヒビ（crack）を入れるブランディング会社です。企業の独自性や素晴らしき理念を、言葉の表現だけにとどまらず、ARTや音楽で表現します。

・社名：crack株式会社

・代表者：代表取締役 大野 陣

・設立：2020年

・所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階

・事業内容：採用ブランディング、ARTブランディング、社歌・楽曲制作、PR（マスコミ取材誘致）、AIコンサルティングおよびAI開発・導入に関する講演、助成金活用 教育事業

提携アーティスト数：200名以上

・URL：https://www.crack-inc.co.jp/

・メール：pr@crack-inc.co.jp

・お問い合わせフォーム：https://www.crack-inc.co.jp/contact/

【株式会社 坂下組】

・代表：代表取締役社長 坂下 利一郎

・所在地：宮崎県小林市細野 391番地 1

・創業：昭和3年4月1日

・設立：昭和24年5月21日

・営業種目 建築一式工事、土木一式工事、大工工事、左官工事、とび土工コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイルれんがブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、水道施設工事、解体工事、施工及び設計監理

・URL：https://www.sakashita-gumi.jp/