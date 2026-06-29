多種多様なデータを繋ぎ、新たな「地球の姿」を浮き彫りに。対話型・地理空間解析プラットフォーム「Helios Platform」がオープンβ版を開始【正式リリースまで完全無料】

株式会社Helios

リモートセンシングデータ解析および「地球知能インフラ」の構築を行う株式会社Helios（本社：東京都千代田区、代表取締役：八島京平 / 佐々木謙一、以下Helios）は、自然言語による指示で多種多様な地理空間データを自律的に統合・解析するプラットフォーム「Helios Platform（ヘリオス・プラットフォーム）」のオープンβ版を、2026年6月29日（月）より提供開始いたします。

HeliosPlatform 画面イメージ

本プラットフォームは、最新のLLM（大規模言語モデル）エージェントを搭載し、災害対応などで需要が急増する一方、深刻化している「GIS（地理情報システム）専門人材の不足」という課題を解決します。ユーザーは専門知識がなくても、まるで専属のアナリストとチャットで壁打ちをする感覚で、複雑なデータの紐づけから高度な空間解析までを直感的に実行可能です。

7月末～8月上旬に予定している正式リリースまでの期間は、クレジットカード登録不要・完全無料で全ての高度な機能をご体験いただけます。

■ 開発の背景：データのサイロ化と「解析の壁」

近年、気候変動による災害の激甚化やインフラの老朽化に対し、迅速な状況把握が求められています。LLMの発達やセンサーの多様化によりデータ自体は爆発的に増加していますが、それらを横断的に繋ぎ合わせ、実用的な解析を行えている現場は多くありません。 GIS分野は専門的なエンジニアが不足しており、需要に対して供給が追いついていないのが現状です。Heliosは、LLMを用いてこのプロセスを自動化し、今まで単一のデータでは見えなかった新たなインサイトを統合的に抽出することで、より大きな価値を生み出せると考え、本プラットフォームを開発しました。

■ オープンβ版の特徴と新機能

先行して実施したクローズドβ版（約10社・30名が参加）でのフィードバックをもとに、大幅な機能拡充とUI/UXの改善を行いました。

LLMエージェントによる解析の自動化と「壁打ち」体験

画面右側に配置されたチャットUIから自然言語で指示を出すだけで、AIが自律的に解析を実行します。解析の方向性について専門的な壁打ち（相談）が可能で、進行中のセッション内容を分かりやすく要約する機能も統合しました。

多様なデータの統合と表現力の向上

Overture MapsのAPIを導入した建物のオーバーレイ表示や、DEM（標高データ）タイルサービスの追加により、詳細な地形情報の確認が可能になりました。ユーザーの用途に合わせてシンボロジー（スタイル）も柔軟に変更できます。

直感的な操作とトライ＆エラーを支えるUI

クリップ、バッファ、ゾーン統計といった基礎的なGISツールを実装。バウンディングボックス（四角形）や円形での直感的な範囲指定ができるほか、誤操作を防ぐ「キャンセルボタン」を追加し、ストレスのない操作性を実現しました。

■ 具体的な解析・活用事例

多種多様なデータを統合することで、以下のような専門的な解析が直感的に実行可能です。

※以下の画像は開発中のイメージです。

河川断面図の表示画面のイメージインフラ管理・防災（河川断面図の表示）

対象エリア（小櫃川流域など）において、地表高や水位の断面プロファイルを迅速に視覚化。直感的なUIで地点間の断面図を瞬時に生成し、河川管理や水害シミュレーションの基礎データとして活用できます。

鳥獣害対策提案のイメージ環境・鳥獣害対策（野生動物の経路推定と対策提案）

イノシシやサルなどの移動ルートをマップ上に可視化。さらに画面上でAIに対策案を相談することで、「放任果樹の共同伐採」や「ネット式電気柵の施工」といった具体的なアクションやシミュレーションの提案を即座に受けることが可能です。

墨田区周辺での人流解析のイメージ都市計画・マーケティング（LLMを用いた人流解析）

特定エリア（墨田区・曳舟駅周辺など）における自転車の日常交通量の可視化など、時間帯ごとの動態シミュレーションを実現。メッシュごとの人口や建物ボリュームといった条件を統合し、精度の高い分析を支援します。

■ 【完全無料】オープンβ版の提供について

対象者: 個人・法人を問わずどなたでもご利用いただけます。

利用料金: 無料（※クレジットカードの登録は一切不要です）

期間: 本日より、正式リリース（2026年7月末～8月上旬予定）まで。

登録方法: 以下のURLより即日ご利用いただけます。 [https://www.helios-rs.com/helios-beta-lp]

※正式リリース後は「無料ユーザー」への移行となり、一部機能に制限が設けられる予定です。すべての高度な機能を無料でお試しいただけるのは本期間のみとなります。

■ 実証実験（PoC）・協業パートナーの募集

Heliosは、本プラットフォームを通じて社会課題を共に解決するパートナー企業や自治体を募集しています。建設コンサルタント、インフラ事業者、自治体の防災・都市計画担当者様など、「自社の保有データと連携させてみたい」「新しい解析アプローチを試したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 [https://www.helios-rs.com/services]

■ 代表者コメント

代表取締役COO 八島 京平

この度、Heliosのオープンベータ版をリリースいたしました。今回のアップデートでは、AIが単に指示を待つだけでなく、自ら考えて最適な作業手順を組み立て・実行するAgentic workflowなどの基盤機能を実装しています。これにより、ユーザーの皆様が「できること」の領域は、前バージョンに比べて格段に、そして爆発的に広がりました。

気候変動や地政学リスクなど、従来の意思決定のスピードを凌駕する「静かなる危機」に満ちた現代において、Heliosが目指すのは、誰もが専門知識なしに地球の変化を捉え、即応できる『地球知能インフラ』の実現です。新しくなったHeliosに触れた皆様から、どんな新しいアクションや挑戦が生まれるのか今からワクワクしています。ぜひ一度体験していただき、率直なご意見やアイデアをお聞かせください。

取締役CEO 佐々木 謙一

リモートセンシングデータの「解析の壁を取り払う」という理想が、今回のオープンベータ版でいよいよ具体的な形になりました。その第一歩として、基盤となるGIS（地理情報システム）解析がプラットフォーム上でスムーズに動作する環境を実現しています。研究レベルの高度な技術を、専門知識なしに誰もが扱えるツールとして社会に実装していく、その土台が整いました。

さらに今回の最大の目玉となるのが、業界でも極めて先進的なLong horizonに対応したエージェント機能の搭載です。これにより、単発の指示に答えるだけでなく、長期にわたる複雑な解析プロセスをAIが自律的に組み立て、実行し続けることが可能になります。エンジニアや研究者の思考を拡張し、データ本来の価値を本当の意味で解放する。そんな技術のブレイクスルーを、最前線からお届けできることに大きな手応えを感じています。

■ 株式会社Heliosについて

「Integrating Sky, Land, and Ocean」を掲げ、地理空間データ解析技術とAIを融合させたソリューションを提供する東京科学大学（旧：東京工業大学）発ベンチャー企業です。

会社名: 株式会社Helios (Helios Inc.)

所在地: 東京都千代田区九段南3‐7‐8

設立: 2024年8月30日

代表者: 代表取締役 八島 京平 / 取締役CEO 佐々木 謙一

事業内容: リモートセンシングデータ解析、解析プラットフォームの開発

URL: https://www.helios-rs.com/