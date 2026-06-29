株式会社プレサンス、新たな収益用マンションブランド「PRELISSE（プレリス）」を始動

株式会社プレサンス

株式会社プレサンス（本社 大阪府大阪市中央区、代表取締役社長 原田 昌紀、以下「当社」という）は、2026年4月より、新たな収益用マンションブランド「PRELISSE（プレリス）」を始動いたしました。

■ 新ブランド「PRELISSE（プレリス）」の由来とコンセプト

「PRELISSE」は、PRESTIGE（名声・格調）と LISSE（滑らか・洗練）を組み合わせた造語です。 本ブランドは「主張しすぎない上質さ」を軸に据え、外観の誇らしさと、内部の静かで快適な住み心地を両立。過度な装飾ではなく、住む人の内側にある「誇り」や「自信」を満たす住まいを提供します。



■ 「PRELISSE」が提供する3つの核心的価値

- 日常に溶け込む格式と洗練格式高さと洗練されたデザインが自然に日常へ溶け込む、品位ある住空間を構築します。- 軽やかな高級感の実現「外は誇らしく、中は静かに上質」という、都市生活者にふさわしい軽やかな高級感を提案します。- 心地よい空間設計と動線滑らかな生活動線と緻密な空間設計により、日常のストレスを軽減し、豊かさが続く暮らしを実現します。■ 社会的役割（持続可能な街づくり）当社は、新ブランド「PRELISSE」を通じて、持続可能な都市開発を推進しています。 トレンドに左右されない「主張しすぎない上質さ」と「心地よい空間設計」を追求し、時代を超えて残り続ける住宅を供給することで、住まう方には長期にわたり快適な住環境を、地域社会には街の価値を維持する持続可能な開発を提供し、企業の社会的責任を果たしてまいります。■ 今後の展望当社は今後も、都市部を中心に「PRELISSE」ブランドの展開を順次拡大してまいります。「PRELISSE」を通じて、居住者には「日常の豊かさ」を、オーナー様には「長期にわたる安定した資産価値」を提供することを目指しています。新築分譲マンション供給戸数ランキング全国1位の企業として培ってきた圧倒的な開発力・供給力と、新たな価値観を融合させた次世代の収益用マンションにご期待ください。

【会社概要】

〈株式会社プレサンス〉

株式会社プレサンスは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社プレサンス 広報戦略室 岡崎

TEL：0120-996-442

MAIL：kouhou@pressance.co.jp