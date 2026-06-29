【東北エリア限定】サッポロ生ビール黒ラベル 「東北応援缶」6月30日(火)発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は、東北6県の夏の名物である各地の祭りをデザインしたサッポロ生ビール黒ラベル「東北応援缶」を6月30日(火)に東北エリア限定で発売します。



パッケージには、東北6県の夏祭り「青森ねぶた祭」「弘前ねぷたまつり」「八戸三社大祭」「田名部まつり」「盛岡さんさ踊り」「仙台七夕まつり」「秋田竿燈まつり」「大曲の花火」「山形花笠まつり」「相馬野馬追」「福島わらじまつり」を華やかにデザインしました。



今年の夏祭り開催への期待と、東北をさらに盛り上げたいという当社の想いをこめて、本商品を東北エリアのお客様へお届けします。

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「東北応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。



2.パッケージ

350ml缶



3.発売日・地域

2026年6月30日(火)

東北エリア（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）



4.参考小売価格

オープン価格



5.デザイン特長

東北6県の夏祭り「青森ねぶた祭」「弘前ねぷたまつり」「八戸三社大祭」「田名部まつり」「盛岡さんさ踊り」「仙台七夕まつり」「秋田竿燈まつり」「大曲の花火」「山形花笠まつり」「相馬野馬追」「福島わらじまつり」を華やかにデザイン。



6.販売計画

1万7,000ケース（350ml×24本換算）

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/