【保存版】2025年度 高度外国人材 職種別平均年収

株式会社グローバルパワー

日本語ビジネスレベル以上の高度外国人材が登録をする、外国人のための就職・転職情報サイトNINJA（以下「NINJA」）を運営する 株式会社グローバルパワー（本社：東京都台東区 代表取締役社長 竹内 幸一）は、2025年4月～2026年3月に採用が決定した外国人材の職種別平均年収を分析した結果を公開いたします。

近年、日本では少子高齢化による労働人口減少に加え、AI・DX推進、インバウンド需要回復、海外展開、多言語対応ニーズの高まりを背景に、「語学力のみ」ではなく、「専門性＋グローバル対応力」を兼ね備えた人材への需要が拡大しています。

今回の調査では、デジタルマーケティング、機械・ロボット設計、施工管理、ホテル・宿泊サービス、通訳販売など、専門技術領域から国際顧客対応領域まで幅広い分野で外国人材活用が進んでいることが確認されました。また、日本企業における外国人材活用が、単なる人手不足対応から、事業成長やグローバル対応を支える中核人材へ広がっていることが読み取れます。

◆調査方法

NINJA会員のアクティブユーザーのうち、2025年4月～2026年3月に採用が決定した人材の職種および想定年収を集計しました。なお、調査対象の外国人材は、日本国籍取得者を含む身分地位に基づく在留資格、技術・人文知識・国際業務、留学、特定活動など約8割が高度外国人材、もしくはその予備軍が中心となります。

また、比較データとして、厚生労働省「2025年賃金構造基本統計調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/index.html)」より、国内大卒初任給、大卒25～29歳、大卒30～34歳、および在留資格区分のうち「専門的・技術的分野（特定技能を除く）」の平均賃金データを使用しております

◆調査目的

今後、日本の人口減少はさらに進み、日本企業では労働力不足だけでなく、海外展開、多言語対応、技術継承などへの対応が重要課題となっています。その中で、日本語能力に加え、専門知識や技術を持つ外国人材の活用は、日本企業の持続的成長において重要性を増しています。

また、日本で働きたい外国人材の現状や、日本企業側の採用ニーズを可視化することで、外国人採用に対する理解を深め、適切な雇用促進につなげることを目的としております。

◆調査概要および調査結果

１. 新卒未経験（国内外問わず、就業経験がない新卒者）の平均年収について

2025年度の国内大卒初任給平均は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると月額262,300円、年収換算で3,147,600円となり、前年比5.6％増となりました。

一方、NINJAを通じて採用が決定した外国人材の新卒未経験者の平均年収は3,412,000円となり、国内大卒初任給平均を上回る結果となりました。

特に、プリセールス、ライフサイエンス、ロボット設計、広告・ブランディング、不動産専門職など、専門知識や高いコミュニケーション能力が求められる領域で高い年収水準が確認されました。

近年、日本企業では新卒採用市場においても人材獲得競争が激化しており、日本語能力に加え、専門性やグローバル対応力を持つ外国人材への投資が進んでいることが読み取れます。

また、新卒未経験領域では、2024年度に31.1％を占めていた「店舗・販売・サービス系」の成約割合が、2025年度は21.9％へ低下しており、販売・接客領域中心だった外国人材採用ニーズが、総合職、営業、IT、建設系などへ広がっている傾向も見られます。

▼新卒未経験 小分類職種別平均年収データ（PDF）▼

https://drive.google.com/file/d/1SMgi7zuCjdKyni3yJx6enD43HrYK3Sat/view?usp=sharing

２. 経験者の平均年収について

厚生労働省「賃金構造基本統計調査（2025年）」によると、大卒25～29歳の平均年収は3,556,800円（前年比4.4％増）、30～34歳では4,083,600円（前年比4.6％増）となりました。

一方、NINJAを通じて採用が決定した外国人経験者の平均年齢は30.1歳、平均年収は3,630,000円となり、国内大卒25～29歳平均と30～34歳平均の中間水準に位置する結果となりました。

一方、2025年度は販売・通訳販売、ホテル・宿泊サービス、デジタルマーケティング、機械・ロボット設計、施工管理など、事業運営や顧客対応を支える幅広い領域で外国人材活用が広がる傾向も確認されました。

特に、「販売、通訳販売、売場担当、美容部員」は2024年度の3.8％から2025年度は7.5％へ、「ホテル・宿泊サービス」は10.3％から12.6％へ増加しており、インバウンド需要回復や多言語接客ニーズの高まりを背景に、外国人材活用が拡大していることが読み取れます。

また、IT・Webサービス・ゲーム系全体の成約割合は2024年度の15.3％から2025年度は12.3％へ低下したものの、企業のDX推進やAI活用ニーズを背景に、デジタルマーケティング関連職種の平均年収は414.5万円から443.9万円へ上昇しており、高度デジタル人材への需要は引き続き高い水準を維持しています。

さらに、機械・電気・電子系全体は4.8％から6.5％へ、不動産・建設・土木・プラント系全体も3.8％から6.1％へ増加しており、製造業の高度化や建設・インフラ領域における人材不足を背景に、専門技術領域での外国人材活用が広がっていることも確認されました。

平均年収上位職種では、PM（Web、モバイル、アプリ）が550万円、技術・専門領域コンサルタントが512.8万円、生産技術・生産管理（素材、食品、医薬品）が500万円、建設コンサルタント・事業企画が484.9万円、社内SEが476.6万円となるなど、DX推進、専門コンサルティング、製造技術、建設企画領域などにおいて高い市場価値が確認されました。

今回の結果から、AI・IT・インバウンド・製造業・建設領域など、日本企業の事業運営や成長を支える分野において、専門性とグローバル対応力を兼ね備えた外国人材への需要が高まっていることが確認されました。

また、外国人材活用が、専門技術領域だけでなく、国際顧客対応や事業運営領域へ広がっている傾向も確認されました。

今後、日本企業では人口減少や人材不足への対応に加え、AI活用、海外展開、インバウンド対応などへの適応が求められる中、専門性とグローバル対応力を兼ね備えた外国人材の活用は、さらに重要性を増していくと考えられます。

▼経験者 小分類職種別平均年収データ（PDF）▼

https://drive.google.com/file/d/1578i2vQbnhOa38fcrJzSfowhvSIVMfDW/view?usp=sharing

■NINJAについて

日本語ビジネスレベル以上の外国人材を中心に、160ヵ国以上の人材が登録する外国人向け就職・転職支援サイトです。企業からのスカウト受信を希望する外国人材が多数登録しており、IT、技術職、海外営業、多言語対応領域などを中心に、日本企業と外国人材のマッチングを支援しております。

NINJAの統計データについては、その一部を毎月公表しております。

▼NINJAの統計データ（メディアレポート）▼

https://drive.google.com/file/d/1f2kiBnLe8TJIfa7sBAQHAeMX04W6mMso/view

◆外国人採用をお考えの企業向け案内 https://nextinjapan.com/company-landing

◆外国人のための転職・就職情報サイトNINJA（お仕事をお探しの方） https://nextinjapan.com/

■会社概要

社名：株式会社グローバルパワー

代表者：代表取締役社長 竹内 幸一

設立：2004年8月11日

本社所在地：〒110-0016 東京都台東区台東１丁目１０－６ サワビル ５F

事業内容：外国人材紹介、外国人材派遣、外国人就職・転職情報サイト「NINJA」の運営

◆グローバルパワー ホームページ https://globalpower.co.jp/