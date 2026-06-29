【舎鈴】夏の風物詩「冷やかけ」第二弾！7月1日（水）より新商品「しらすおろし冷やかけ」と「鬼おろし冷やかけ」を全店で同時販売開始！

株式会社松富士食品毎年恒例となる舎鈴、夏の風物詩第2弾！冷やかけの新作「しらすおろし冷やかけ」〆に冷やかけのスープと具材をのせ「冷やかけ茶漬け」も大好評！

株式会社松富士食品が運営する「舎鈴」は、2026年7月1日（水）より一部店舗を除く全店にて、夏の期間限定メニュー「冷やかけ」の第二弾として、完全新作となる「しらすおろし冷やかけ」、および「鬼おろし冷やかけ」を販売いたします。また、現在好評販売中であり、お客様から絶大な支持をいただいている一番人気メニュー「茗荷（みょうが）冷やかけ」についても、多くのご要望にお応えし販売を継続いたします。

■ 毎年大好評の“しょっぱ旨”「冷やかけ」に、清涼感抜群のニューフェイスが登場！

舎鈴の夏の風物詩として定着している「冷やかけ」は、魚介だしの旨味を限界まで引き出した濃厚かつキリッと冷えた特製スープに、冷水で力強く締めた特注の中太ストレート麺を合わせた、暑い季節にぴったりの一杯です。気温が高くなるこれからの時期に心地よい塩味がガツンと効いた、舎鈴ならではの“しょっぱ旨”な味わいは、毎年多くのお客様に心待ちにしていただいております。

この度、7月からの本格的な盛夏に向けて投入する第二弾では、日本の夏の涼を五感で味わえるトッピングを主役に据えた、魅力あふれる2つの新商品をお届けいたします。

■ 新商品・継続商品ラインナップ

１. 【完全新作】しらすおろし冷やかけ

冷涼なスープの上に、ふっくらとした国産しらすと、粗めにすりおろした瑞々しい大根おろしをたっぷりと天盛りした贅沢な一杯です。しらすの上質な海の薫りと塩気、あるいは大根おろしのさっぱりとした清涼感が、舎鈴特製の濃厚魚介だしと見事に融合。一口ごとに涼を運ぶ、この夏一番の自信作です。

２. 【同時発売】鬼おろし冷やかけ

大根を粗めにすりおろした「鬼おろし」を大胆にトッピングしました。スープの旨味を吸い込んだ鬼おろしは、麺と一緒に啜ることで今までにない食感と爽快なアクセントを生み出します。シンプルながらも大根本来の旨みと辛みが引き立つ、食欲をそそる仕上がりです。

３. 【大好評につき販売継続】茗荷（みょうが）冷やかけ

5月の第一弾発売以来、一番人気を独走している「茗荷冷やかけ」は、7月以降も継続して販売いたします。シャキシャキとした小気味よい食感と、鼻に抜ける爽やかな特有の香りが、コク深い冷製スープに最高のアクセントを加えます。熱狂的なファンを持つこの味を、新商品とともに引き続きお楽しみいただけます。

■ 舎鈴が提案する究極の夏の贅沢、〆は「冷やかけ茶漬け」で決まり！

冷やかけシリーズを語る上で外せないのが、お客様に圧倒的な支持を得ている王道の食べ方「冷やかけ茶漬け」です。

麺を食べ終えた後、旨味が凝縮された贅沢なスープに「ライス（150円）」を投入。今回の新商品「しらすおろし」や「鬼おろし」、そして「茗荷」といった極上の具材とスープが白米に染み渡り、サラサラと掻き込める極上の和風茶漬けへと進化します。最後の最後の一滴まで、驚くほど贅沢に、かつさっぱりと完食していただける、舎鈴が自信を持ってお勧めする食べ方です。

■ 商品概要（全て税込価格）

しらすおろし冷やかけ（並 940円 / 大 1,040円）

鬼おろし冷やかけ（並 840円 / 大 940円）

茗荷冷やかけ（並 940円 / 大 1,040円）

■ 販売詳細

販売開始日：2026年7月1日(水)

販売店舗：舎鈴 全店（※一部店舗を除く。新規オープン店舗は準備が整い次第、順次販売致します）

※期間限定販売のため、予告なく終売する可能性がございます 。

つけめん専門店 舎鈴

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

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