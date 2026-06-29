「蓄電池事業における必須知識のアップデート」と題して、東京電力ホールディングス（株） 経営技術戦略研究所 スペシャリスト（蓄電池活用） 田代 洋一郎氏によるセミナーを2026年8月7日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26407

[SSKセミナー]

蓄電池事業における必須知識のアップデート

～稼働率向上と安全確保に関わる“最新産業標準規格・ガイドライン”の解説～

[講 師]

東京電力ホールディングス株式会社

エリアエネルギーイノベーション事業室

兼 経営技術戦略研究所（TRI) 経営戦略調査室

スペシャリスト（蓄電池活用）

IEC TC120 国際副幹事、電気学会フェロー、東京工科大学非常勤講師

田代 洋一郎 氏

[日 時]

２０２６年８月７日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

電力取引市場の整備や各種補助施策とも相まって系統用蓄電池システムの導入ラッシュが始まっている。このような大型の蓄電池システム導入は海外が先行しており、その課題や知見は最新の国際標準規格（IEC規格）に反映されている。国内においても蓄電池システムの普及に伴い国内産業標準規格（JIS規格）や各種ガイドラインの制定・発行が相次いでいる。

ここでは、講師が直接担当した4つの最新規格・ガイドラインの解説を通じて、蓄電池システムの導入から運用に至るまでの設備稼働率向上と安全確保に関わる必須知識をアップデートすることを目指す。

１．はじめに

２．IEC62933-5-2Ed2【2025】

３．JIS C 4442 【2025】

４．NITE公共調達・重要インフラ向け蓄電池システムの安全ガイドライン【2026】

５．BESST蓄電池ガイドライン【2026】

６．まとめ

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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