【星のや富士】“秋澄む”森に没入。富士北麓で自然の心地よさに浸る「秋の森 グランピング滞在」を提案

星野リゾート秋の過ごしやすい気候の中、焚き火も楽しめる「クラウドテラス」

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。日本初のグランピングリゾート「星のや富士」では、2026年9月11日～12月2日の期間、心地良い気候の中、自然の恵みを楽しむ「秋の森 グランピング滞在」を提供します。色鮮やかに染まる木々や野生動物の息づく富士北麓の自然を舞台に、さまざまな特等席を用意しました。コーヒーと山梨の味覚を味わう午後の時間や、満月の夜長を嗜むラウンジなど、深まる秋の情景に没入し、自然の心地よさを楽しむ5つの体験を提案します。

背景

星のや富士は、富士箱根伊豆国立公園（＊1）にあり、標高840～940mほどの丘陵地に面しています。日ごとに夜が長くなるこの時期、森に一歩足を踏み入れると木の実やキノコが見つかり、生き物たちの気配を感じることができます。一年で最も自然の恵みに満ちた森で、グランピングマスターとともに自然を楽しむ滞在を提案します。色付く森の秋声に耳を傾け、都会の喧騒から離れてリフレッシュするだけでなく、自然の営みを感じ、知的好奇心が心地よく満ちていくような特別な時間を提供したいと考えています。

（＊1）富士箱根伊豆国立公園は、成層火山・カルデラ・火山島などによって形造られる各種火山地形や温泉、変化に富む海岸線や島嶼からなる火山国日本を代表する国立公園です。環境省HP(https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/fuji-hakone-izu/)

【秋の森 グランピング滞在】

落ち葉が広がる道で、森の恵みを見つける「秋の森 ディスカバーウォーク」秋の森で、グランピングマスターと鳥や生き物たちの気配を見つける散策

富士北麓の森を彩るスギやヒノキなどの木の実やキノコを見つけながら、散策するアクティビティです。星のや富士のスタッフであるグランピングマスターの案内のもと、落ち葉で柔らかくなったクラウドテラスの散策路を踏みしめ、秋の穏やかな風や柔らかい陽射しなどの刻一刻と変わる自然豊かな表情を楽しみます。

開催期間：2026年9月11日～12月2日

時間 ：16:10集合、16:30集合（1日2回開催）

料金 ：無料

予約 ：不要

澄んだ月明かりの下で夜長を嗜む「月光ラウンジ」【NEW】「月待」の風習に倣い、特製カクテルを片手に月光下での読書に耽る贅沢な夜

満月とその前後を含む各月三夜限定で森の中に現れるラウンジです。空気が澄み、月が美しく映える季節。富士北麓に伝わる、月の出を語らいながら待つ「月待（つきまち）」の風習に倣い、月をイメージした限定カクテルを提供します。月にまつわる書籍や月光で影絵も楽しめる本を読みながら、秋の夜長の涼しさと静けさを焚き火とともに堪能する時間です。

開催期間：2026年9月26日～28日、10月25日～27日、11月23日～25日（満月とその前後1日）

時間 ：19:00～22:00

料金 ：無料

予約 ：不要

揺らめく焚き火で淹れるワイルドなコーヒーと、山梨の秋の味覚を味わう「森のひととき」色鮮やかな木々に囲まれ、焚き火で煮出したコーヒーと葡萄のスイーツを味わう午後

紅葉も楽しめる秋の森で、グランピングらしく野趣あふれるコーヒータイムを堪能できます。パチパチと薪が爆ぜる音の響きに耳を傾け、山梨の秋の味覚である葡萄を使った小菓子とともに、焚き火でワイルドに煮出した香り豊かなフィールドコーヒーを味わえます。都会の喧騒を離れ、自然に囲まれたお気に入りの席で楽しむ穏やかな午後の時間です。

開催期間：2026年9月11日～12月2日

時間 ：14:30～17:00

料金 ：無料

予約 ：不要

富士の森を嗅覚で紐解く「薫る森の蒸留」秋の素材を使い、豊かな自然の香りを閉じ込める蒸留水

「薫る森の蒸留」では、森の素材で抽出された蒸留水の香りを楽しむことができます。星のや富士にも自生するヒノキ、秋に咲き爽やかな香りが漂うヨモギの花や、松ぼっくりなど富士北麓を彩る素材をセレクトしました。すがすがしい空気の中、目の前で一滴ずつ抽出される香りとともに、実り深まる森の奥深さを嗅覚で楽しみます。

開催期間：2026年9月11日～12月2日

時間 ：9:00～10:00

料金 ：無料

予約 ：不要

こだわりの特製割り下地で贅沢に堪能する「山麓の赤ワインすき焼き鍋」秋夜に滋味豊かな旬の野菜と和牛を囲むディナータイム

秋の心地よい夜風を感じる夕暮れ時に、キャビン（客室）で特製のすき焼き鍋を提供します。旨味が凝縮された柔らかな和牛と、実りの秋ならではの滋味豊かな季節の野菜を、コクのある赤ワインをベースにした特製の割り下地で華やかな香りとともに楽しめます。温かい鍋を囲み、静かな森の夜をゆったりと彩る特別な夕食です。

開催期間：通年

時間 ：17:50～20:10

料金 ：18,150円（1名あたり、税・サービス料込）

予約 ：公式サイトにて前日まで受付（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/dining/）

星のや富士「秋の森グランピング滞在」概要

対象：宿泊者

備考：天候や仕入れ状況により、提供内容や食材が一部変更になる場合があります。

【関連情報】満月の夜だけではない、夜長を彩るもう一つの特等席〈焚き火BAR・森の演奏会＞

揺らめく炎と音楽に包まれ、すり潰したスパイスの芳醇な香りとともに温かい一杯を味わう夜

秋の夜長に、揺らめく焚き火と心地よい生演奏に包まれる特等席です。日替わりの楽器や音楽を楽しみながら、焚き火BARでは、アップルジンジャーシロップをベースに、自らすり潰した数種のスパイスを調合し、お湯割りや紅茶リキュールなど好みのスタイルで仕上げる限定カクテルを用意しました。その日の気分に合わせた、特別な一杯を楽しめます。

＜焚き火BAR＞開催期間：2026年9月11日～12月2日／時間：19:00～21:30(L.O.)／料金：有料（ドリンク料金）／予約：不要

＜森の演奏会＞開催期間：2026年9月11日～12月2日／時間：21:00～21:30／料金：無料／予約：不要

■「星のや富士」

日本初のグランピングリゾート「星のや富士」

河口湖を望む丘陵に溶け込むように建つ、日本初のグランピングリゾート*。焚き火を眺めながら過ごすひと時、広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事、自然の中で身体を動かす爽快感。常に屋外で快適に過ごせる環境の中、四季を通して新しい価値を提供します。

* 2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査 自社調べ

所在地 ：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：40 室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊147,000 円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：河口湖 IC から車で約 20 分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyafuji/

■「星のや」

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化を繊細に織り込み、出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生20周年を迎え、2026年6月に重要文化財を活用した「星のや奈良監獄」を開業。2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TGc9ZgzDjTM ]